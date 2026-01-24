Cuộc chiến thuế 20 tỷ won của Cha Eun Woo: Tội hình sự hay 'quả bom thuế'

SVO - Vụ bê bối thuế 20 tỷ won liên quan đến nam diễn viên Cha Eun Woo (tên thật là Lee Dong Min), người có thu nhập ước tính 80 - 100 tỷ won, đã trở thành vấn đề 'nóng' không chỉ trong giới giải trí mà còn lan sang cả giới luật pháp.

Lời giải thích "Tôi không biết vì mẹ tôi làm vậy" dường như đã vượt quá giới hạn. Cục Thuế Quốc gia đang xem đây là "hành vi trốn thuế chủ động bằng công ty ma", nhưng một số người cho rằng, nên xem đây là "hành vi trốn thuế quá mức" chứ không phải là truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) coi hành vi này là "trốn thuế" bằng cách thay đổi phân bổ thu nhập thông qua một công ty "ma", với số tiền lên tới 20 tỷ won. Đây là mức thuế lớn nhất từng được thu đối với một người nổi tiếng vì loại vi phạm này.

Số tiền thuế mà NTS truy thu là tổng của số thuế thực tế bị trốn và bất kỳ khoản thuế phụ nào. Do đó, số tiền thuế thực tế mà Cha Eun Woo trốn ước tính vào khoảng 14 đến 16 tỷ won. Thuế thu nhập cá nhân toàn phần được tính ở mức 45% doanh thu, cộng với thuế địa phương, tổng cộng là 49,5%. Thu nhập không chịu thuế của Cha Eun Woo ước tính vào khoảng 60 đến 70 tỷ won, và doanh thu liên quan ước tính vào khoảng 80 đến 100 tỷ won. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng chính xác của anh vẫn chưa được tiết lộ. Theo báo cáo chứng khoán do Fantagio đệ trình năm 2021, Astro đã ghi nhận doanh thu lần lượt là 4,116 tỷ won, 6,423 tỷ won và 6,314 tỷ won từ năm 2018 đến năm 2020. Trong cùng kỳ, chỉ riêng Cha Eun Woo đã đem lại cho công ty là 1,378 tỷ won năm 2018, 2,504 tỷ won năm 2019 và 2,576 tỷ won năm 2020. Chỉ trong vòng 5 năm, kể từ năm 2020, doanh thu từ Cha Eun Woo đem lại cho công ty đã tăng hơn mười lần. Điều này một phần là do sự nổi tiếng toàn cầu của Cha Eun Woo. Theo các đài truyền hình, Cha Eun Woo hiện đang làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng toàn cầu. Mặc dù các công ty uy tín như Ngân hàng Shinhan và thương hiệu chăm sóc da A'bib đã cắt đứt quan hệ với Cha Eun Woo bằng cách xóa hoặc gỡ bỏ quảng cáo, nhưng vấn đề này không phải là vấn đề lớn ở nước ngoài, cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của Cha Eun Woo sẽ tiếp tục. Cha Eun Woo đã nhập ngũ vào tháng 7/2025 và hiện đang phục vụ trong quân đội. Bộ phim The Wonderful Cha Eun Woo đóng chính của Netflix dự kiến ​​sẽ được phát hành trong năm nay.

Bản chất thực sự của "công ty nhà hàng lươn": Lừa đảo hay mánh khóe?

Lý do Cục Thuế Quốc gia (NTS) vào cuộc là vì "sự cố ý". Cha Eun Woo đã khai khống hàng trăm tỷ won lợi nhuận cho Công ty A, đặt tại địa chỉ nhà hàng lươn của bố mẹ anh trên đảo Ganghwa. NTS cho rằng, đây là một công ty "ma", không có thực chất.

Tuy nhiên, dư luận trong và ngoài giới luật pháp vẫn còn chia rẽ. Một số cho rằng, việc chỉ thành lập một công ty và đóng thuế suất doanh nghiệp thấp (lên đến 24%) là chưa đủ để cấu thành "gian lận hoặc các hành vi sai trái khác" phải chịu trách nhiệm hình sự. Phía Cha Eun Woo lập luận: "NTS đang phủ nhận bản chất thực sự của công ty và coi đó là thu nhập cá nhân, tính toán lại theo mức thuế thu nhập cao nhất (lên đến 45%) và áp thêm 20 tỷ won". Họ giải thích: "Đây là một biện pháp xử phạt hành chính (phụ phí) đối với việc nộp thiếu thuế, và khác với 'trốn thuế' liên quan đến việc thao túng sổ sách kế toán hoặc che giấu lợi nhuận".

20 tỷ won: Tù giam hay phạt tiền?

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng nếu chứng minh được hành vi "gian lận chủ động". Nếu, như trường hợp của Song Hye Kyo, vụ việc được phát hiện là "khai báo thiếu" do các vấn đề quản lý chi phí hoặc sự khác biệt trong cách giải thích luật thuế, thì vụ việc có khả năng kết thúc với một khoản thuế và phụ phí lớn. Mặt khác, nếu cuộc điều tra của Cơ quan Thuế Quốc gia phát hiện bằng chứng về "thao túng sổ sách kế toán", chẳng hạn như Công ty A trả lương cho người thân không thực sự làm việc ở đó, thì tình hình sẽ thay đổi. Điều này sẽ được coi là trốn thuế rõ ràng, khiến việc tránh khỏi truy cứu hình sự trở nên khó khăn, như trường hợp của mẹ Jang Geun Suk (2 năm 6 tháng tù giam, án treo 4 năm).

Gian lận của LNC và khả năng có đồng phạm

Việc Cha Eun Woo chuyển đổi pháp nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (LNC) và việc anh ta tránh khu vực quá tải của Thủ đô Seoul là bằng chứng rõ ràng về hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, trốn thuế và tránh thuế là hai hành vi khác nhau về mặt pháp lý. Trốn thuế là bất hợp pháp, trong khi tránh thuế là hành vi lợi dụng kẽ hở pháp luật và phải chịu sự lên án về mặt đạo đức và truy thu thuế, chứ không phải xử lý hình sự.

Cuối cùng, mấu chốt của vụ án này nằm ở việc bên công tố xem hành động của Cha Eun Woo là "mánh khóe để giảm thuế" (tránh thuế) hay "âm mưu gian lận nhằm lừa dối Chính phủ" (trốn thuế). Sự chú ý đang tập trung vào việc liệu "thiên tài nhan sắc" Cha Eun Woo sẽ phải đối mặt với hóa đơn 20 tỷ won, hay kịch bản xấu nhất là bị bắt giữ.

Luật sư Lee Don-ho, trưởng bộ phận pháp lý của Công ty Luật Nova, đã phân tích tình hình trong một video đăng tải trên kênh YouTube của mình vào ngày 23/1: "Cuộc điều tra của Cục Thuế Quốc gia đã hé lộ nghi ngờ rằng, Cha Eun Woo đã cố gắng trốn thuế bằng cách phân phối thu nhập của mình thông qua một công ty do mẹ anh thành lập. Thu nhập được phân phối thông qua một công ty được thành lập dưới tên của người mẹ. Người ta nghi ngờ rằng, mặc dù nó có vẻ là thu nhập của công ty, nhưng thực chất, đó là thu nhập cá nhân. Vấn đề đầu tiên là liệu công ty này có thực sự tiến hành kinh doanh hay không. Ngay cả khi nhân viên văn phòng và công việc là có thật, nếu công ty được thành lập để chuyển thu nhập đó thành thu nhập cá nhân, và các chi phí sau đó được trả cho công ty, thì nó có thể bị coi là trốn thuế. Theo nguyên tắc đánh thuế thực tế, chúng ta xem xét ai thực sự kiếm được tiền, chứ không phải tên gọi. Nếu thu nhập được tạo ra thông qua lao động và hình ảnh của một cá nhân, nó có thể bị đánh thuế như thu nhập cá nhân, ngay cả khi dưới tên của công ty. Việc sử dụng một công ty không tự động cấu thành hành vi trốn thuế. Cần phải tiến hành đánh giá toàn diện để xác định xem các dịch vụ thực tế có được thực hiện hay không, cấu trúc hợp đồng có hợp lệ hay không, và liệu có ý định trốn thuế hay không. Các doanh nghiệp tư nhân và công ty gia đình sẽ là những ví dụ quan trọng để chứng minh cho mọi người thấy sự khác biệt giữa việc tránh thuế và trốn thuế.

Dựa trên hoàn cảnh của Chae dường như không có chỗ cho lời bào chữa

Fantagio đã phải đối mặt với tình trạng hao hụt vốn vào năm 2016. CEO Na Byung-joon đã thu hút vốn đầu tư từ Trung Quốc, dẫn đến tranh chấp quản lý. Cuối cùng, một nhà đầu tư Trung Quốc đã trở thành cổ đông lớn nhất, buộc Na phải rời khỏi công ty. Năm 2019, năm Chas Gallery được thành lập, cổ đông chính của Fantagio, tập đoàn JC Group của Trung Quốc, đã đối mặt với nguy cơ phá sản. Tin tức cho biết ông ta đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ vì tội huy động vốn bất hợp pháp và gian lận. Có vẻ như Cha Eun Woo đã cân nhắc việc thành lập công ty riêng vào thời điểm ,ó.

Thực tế, mẹ của Cha Eun Woo đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức sự kiện văn hóa đại chúng và nghệ thuật vào năm 2022, trùng với thời điểm thành lập LNC. Mẹ anh đã đáp ứng các yêu cầu đăng ký kinh doanh tổ chức sự kiện, được công nhận có hơn hai năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp văn hóa đại chúng.

Cha Eun Woo đã gia hạn hợp đồng với Fantagio vào năm 2022. Chủ tịch Namgoong Gyeon, một "ông trùm thị trường", đã mua lại công ty, và Cha Eun Woo đã nhận được khoản tiền thưởng ký hợp đồng cao nhất từ ​​trước đến nay dành cho một thần tượng.

Mặc dù vậy, Cha Eun Woo lại thành lập một công ty gia đình. Năm 2022, khi thành lập LNC, anh đã thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Năm 2024, khi thành lập D.A.N.Y., anh hoạt động với tư cách là người đứng đầu công ty. Có lẽ, anh ấy cảm thấy sự hỗ trợ của Fantagio là không đủ.

Nếu mẹ của Cha Eun Woo được huy động để quay phim, công ty gia đình chỉ nên nhận phí dịch vụ (từ Fantagio), không có lý do gì để nhận khoản tiền bảo lãnh của Cha Eun Woo. Đây chính là lý do tại sao Cục Thuế Quốc gia đang tìm cách thu 20 tỷ won tiền thuế.