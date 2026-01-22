Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

ILLIT thông báo chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nhóm nhạc nữ tân binh ILLIT chuẩn bị bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới solo đầu tiên kể từ khi ra mắt, khởi đầu tại Seoul vào tháng Ba này.

Vào ngày 22/1, BELIFT LAB thông báo: “ILLIT sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ, PRESS START♥︎” đồng thời cho biết thêm nhóm dự định gặp gỡ người hâm mộ của mình, Gllit, tại tổng cộng bảy thành phố. Tên tour diễn PRESS START♥︎ tượng trưng cho sự khởi đầu của một hành trình mới. Biểu tượng trái tim đại diện cho cả tín hiệu ban đầu kích hoạt một hệ thống và nhịp tim, phản ánh tham vọng của ILLIT trong việc chia sẻ sự hào hứng và mong chờ với người hâm mộ thông qua chuyến lưu diễn này.

Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại Seoul, nơi ILLIT sẽ biểu diễn vào ngày 14 và 15/3, tại Ticketlink Live Arena. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn khắp Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc). Tại Nhật Bản, ILLIT dự kiến ​​sẽ biểu diễn vào ngày 13 - 14/6, tại Aichi, ngày 20 - 21/6, tại Osaka và ngày 29 - 30/6, tại Fukuoka. Chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục vào tháng Bảy, với các buổi biểu diễn vào ngày 18 - 19/7, tại Hyogo, tiếp theo là các buổi hòa nhạc vào ngày 23/7 và ngày 25 - 26/7, tại Tokyo. Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn sẽ diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), vào ngày 22/8.

Trong khi đó, ILLIT tiếp tục gặt hái thành công với album single đầu tay NOT CUTE ANYMORE, phát hành vào ngày 24/11 năm ngoái. Ca khúc chủ đề cùng tên đã duy trì vị trí vững chắc trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Bài hát đạt vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng hằng ngày của Melon ngày 17/1 và đã trụ vững trên bảng xếp hạng Weekly Top Songs" toàn cầu của Spotify trong bảy tuần liên tiếp, chứng tỏ sự nổi tiếng quốc tế ngày càng tăng của nhóm.

illit.jpg
Thu Hiền
#Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới #Nhóm nhạc nữ tân binh ILLIT #Sự kiện âm nhạc quốc tế #Tour diễn 'PRESS START♥︎' #Thành công của album debut #Giao lưu người hâm mộ toàn cầu #Các điểm dừng tại châu Á #Sự nổi tiếng trên bảng xếp hạng #Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc mới #Tham vọng quốc tế của ILLIT

Xem thêm

Cùng chuyên mục