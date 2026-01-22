Cha Eun Woo và nghi ngờ nhập ngũ giữa lúc vướng vào tranh cãi trốn thuế 13,6 triệu đôla Mỹ

Công ty quản lý Fantagio của Cha Eun Woo đã đưa ra một tuyên bố chính thức để phản hồi các báo cáo trước đó của truyền thông, làm dấy lên nghi ngờ rằng 'ngôi sao' này đã trốn thuế lên tới 20 tỷ won (khoảng 13,6 triệu đôla): "Chúng tôi muốn truyền đạt lập trường chính thức của mình về những thông tin gần đây liên quan đến việc nghệ sĩ Cha Eun Woo của chúng tôi đang bị kiểm toán thuế gắt gao. Vấn đề cốt lõi của vụ việc này nằm ở việc liệu công ty do mẹ của Cha Eun Woo thành lập có đủ điều kiện để đóng thuế hay không. Những nghi ngờ được nêu ra vẫn chưa được xác nhận hay tuyên bố là đúng sự thật, và thông qua các biện pháp pháp lý thích hợp, chúng tôi dự định sẽ xác định bất kỳ cách hiểu chủ quan nào về luật pháp và làm rõ các quyết định đã đưa ra. Về vấn đề này, nghệ sĩ và kế toán của anh ấy hoàn toàn có ý định hợp tác với cuộc điều tra để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Cha Eun Woo cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo thu nhập của mình với tư cách là công dân của Hàn Quốc".

Dựa trên cuộc kiểm toán chuyên sâu do Cục Thuế khu vực Seoul tiến hành trước khi anh nhập ngũ vào tháng Bảy năm ngoái, Cha Eun Woo đã bị yêu cầu phải nộp khoản thuế chưa đóng lên tới khoảng 20 tỷ won (khoảng 13,6 triệu đôla Mỹ). Phía Cha Eun Woo sau đó đã yêu cầu xem xét lại, đặt câu hỏi về những cách hiểu khác nhau về luật thuế hiện hành.

Bất chấp tuyên bố của Fantagio, các chuyên gia trong ngành thuế đã bác bỏ: "Dựa trên những lý do như địa chỉ công ty do mẹ của Cha Eun Woo thành lập nằm ở Ganghwado (một hòn đảo thuộc huyện Ganghwa, Incheon), khó có thể kết luận rằng công ty này thực sự cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành giải trí. Các dịch vụ duy nhất mà công ty này có thể đã thực hiện bao gồm việc vận chuyển nghệ sĩ trên một số phương tiện nước ngoài được đăng ký thuộc sở hữu của công ty. Không có bằng chứng nào cho thấy công ty này đã cung cấp thêm các dịch vụ mà Fantagio không thể đáp ứng cho nghệ sĩ".

Trên thực tế, công ty A, do mẹ của Cha Eun Woo, bà Choi, thành lập, đã ký hợp đồng với Fantagio để hỗ trợ các hoạt động giải trí của Cha Eun Woo và chia sẻ thu nhập của anh. Tuy nhiên, Cục Thuế Quốc gia (NTS) xác định rằng công ty A là một công ty ma, không thực sự cung cấp dịch vụ. Họ kết luận rằng Cha Eun Woo và mẹ anh đã thành lập công ty A để giảm thuế thu nhập cá nhân 45% và phân phối thu nhập cho công ty, do đó họ phải trả thuế suất thuế doanh nghiệp trên 20%. Được biết, công ty này tiếp tục hoạt động chỉ với các thủ tục hình thức như đăng ký, kế toán và hợp đồng, mặc dù không có doanh thu thực tế, do trốn thuế, rửa tiền, che giấu tài sản và ngụy trang đầu tư và hợp đồng. Do đó, NTS cho rằng Fantagio phải chịu trách nhiệm xử lý "hóa đơn thuế giả" của công ty A và áp đặt khoản phụ phí thuế giá trị gia tăng là 8,2 tỷ won. Hơn nữa, sau khi triệu tập Cha Eun Woo và mẹ anh, bà Choi, để thẩm vấn, NTS kết luận rằng lợi nhuận mà công ty A thu được cuối cùng thuộc về Cha Eun Woo, do đó giúp anh tránh phải trả hơn 20 tỷ won tiền thuế thu nhập cá nhân.

Phía Cha Eun Woo cũng phản bác, tuyên bố thêm: "Giám đốc điều hành của Fantagio đã thay đổi nhiều lần, và vì mong muốn bảo vệ sự nghiệp giải trí của con trai, mẹ anh ấy đã thành lập công ty và trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh". Họ lập luận rằng công ty không phải là công ty ma, mà là một doanh nghiệp lập kế hoạch nghệ thuật và văn hóa đại chúng được đăng ký hợp pháp.

Phía Cha Eun Woo hiện đang kháng cáo quyết định của NTS và đã nộp đơn xem xét lại đánh giá thuế. Nếu quyết định của NTS được chấp nhận, Cha Eun Woo sẽ phải trả toàn bộ 20 tỷ won tiền phạt bổ sung. Liên quan đến vấn đề này, Fantagio tuyên bố: "Quyết định của Cục Thuế Quốc gia về việc áp thuế bổ sung không phải là quyết định hay thông báo cuối cùng. Chúng tôi sẽ chủ động làm rõ mọi vấn đề liên quan đến việc giải thích và áp dụng luật thông qua quy trình pháp lý". Họ cũng công bố kế hoạch phản hồi trong tương lai. Trong khi đó, vấn đề này hiện đang thu hút sự chú ý vì có khả năng đây là khoản thuế chưa nộp lớn nhất từ ​​trước đến nay của một người nổi tiếng.

Trong khi đó, Cục Thuế Quốc gia được cho là đã gửi thông báo kết quả kiểm toán thuế sau ngày 28/7 năm ngoái, ngày Cha Eun Woo nhập ngũ, theo yêu cầu của anh. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng, Cha Eun Woo đã nhập ngũ sớm để tránh bị chỉ trích.

Tuy nhiên, Cha Eun Woo vẫn chưa nêu rõ lập trường của mình về những cáo buộc cho rằng anh nhập ngũ để tránh tranh cãi. Bất chấp những tranh cãi ngày càng gia tăng xung quanh việc anh nhập ngũ, Fantagio vẫn giữ im lặng: "Chúng tôi mong các bạn thông cảm, vì rất khó để xác nhận bất cứ điều gì ngoài tuyên bố chính thức của chúng tôi".