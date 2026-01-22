Stray Kids mang tour diễn kỷ lục nghìn tỷ lên màn ảnh rộng, 'Em xinh' Lamoon hát nhạc phim 'Người đẹp và quái lạ'

SVO - Stray Kids lần đầu tiên mang những thước phim về tour diễn lớn trong sự nghiệp lên màn ảnh rộng khiến các fan 'choáng ngợp'. Còn 'Em xinh' Lamoon gây bất ngờ khi hát nhạc phim Thái Lan, hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho nữ ca sĩ này.

Stray Kids kể chuyện hậu trường world tour

Mới đây, trailer đầu tiên của Stray Kids: The dominATE Experience hé lộ những khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi cùng loạt sân khấu ấn tượng của Stray Kids. Đây là nhóm nhạc nam hàng đầu nhà JYP Entertainment và gây tiếng vang với tour diễn thế giới vừa qua.

Stray Kids: The dominATE Experience là bộ phim hòa nhạc hoành tráng, tái hiện những màn trình diễn bùng nổ từ chuyến lưu diễn toàn cầu phá vỡ nhiều kỷ lục của nhóm. Không chỉ dừng lại ở không khí cuồng nhiệt trên sân khấu, bộ phim còn đưa khán giả bước vào thế giới phía sau ánh đèn với các thước phim hậu trường độc quyền và những cuộc phỏng vấn gần gũi, với những câu chuyện chưa từng được kể của nhóm.

Được ghi hình từ những đêm diễn cháy vé tại sân vận động SoFi (Los Angeles, Mỹ), bộ phim đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Stray Kids. Việc chinh phục thành công một trong những sân vận động lớn và danh giá nhất nước Mỹ không chỉ cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của 9 chàng trai nhà JYP Entertainment.

Bộ phim được đạo diễn bởi Paul Dugdale, người từng thực hiện nhiều phim hòa nhạc đình đám như Adele: One night only hay Taylor Swift: Reputation stadium tour, kết hợp cùng các phân đoạn mang màu sắc phim tài liệu do Farah X, biên tập viên của Renaissance: A film by Beyoncé đảm nhiệm.

Đoạn trailer dài gần hai phút mang đến cái nhìn sống động về những màn trình diễn bùng nổ của Stray Kids tại SoFi Stadium. Đồng thời, trailer hé lộ những chia sẻ chân thành của các thành viên về ý nghĩa của âm nhạc và vai trò đặc biệt của cộng đồng người hâm mộ STAY trong hành trình sự nghiệp của họ.

dominATE world tour là chuyến lưu diễn thế giới thứ ba trong sự nghiệp của Stray Kids, tiếp nối thành công của Maniac world tour (2022) và 5-STAR dome tour (2023). Nhóm đã mang đến 31 buổi biểu diễn, bán ra 1,3 triệu vé và thu về hơn 185 triệu USD (khoảng 4.860 tỷ đồng).

dominATE world tour đã góp mặt trong top 10 tour diễn toàn cầu năm 2025, đồng thời đưa Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop có tour diễn đạt doanh thu cao nhất năm theo thống kê của Billboard.

Người đẹp và quái lạ tung trailer lồng tiếng hài hước

Bộ phim hài Thái Lan này vừa ra mắt trailer lồng tiếng, đồng thời hé lộ sự tham gia của nữ diễn viên, ca sĩ Lamoon trong phần hát nhạc phim. Ngoài ra, ê kíp còn Việt hoá ca khúc nhạc phim gốc, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của hãng phim hàng đầu Thái Lan trong chiến lược quảng bá và phát hành tác phẩm tại Việt Nam.

Trong Người đẹp và quái lạ, ca khúc Magical là giai điệu chủ đạo xuyên suốt bộ phim, gắn liền với sự nghiệp huy hoàng của nhân vật nữ chính Plaifun, được xây dựng như một "bài hit" từng phủ sóng Thái Lan những năm 2000 với giai điệu bắt tai, trẻ trung.

Phiên bản Việt hoá ca khúc mang tên Tình yêu sét đánh giữ nguyên tinh thần nhạc pop Y2K rộn ràng, vui tươi. Đồng thời, bài hát tạo dấu ấn mới với giọng hát “baby voice” đặc trưng của Lamoon, được xem là lựa chọn phù hợp với màu sắc âm nhạc mà ca khúc hướng tới.

Lamoon là một trong những gương mặt được chú ý từ Em xinh say hi. Sau chương trình, nữ ca sĩ tích cực theo đuổi con đường âm nhạc đa dạng với sự kết hợp giữa chất liệu dân gian ngũ cung và nhạc điện tử đa thể loại. Việc tham gia thể hiện nhạc phim Người đẹp và quái lạ đánh dấu lần đầu tiên Lamoon hát một ca khúc nhạc Thái lời Việt.

Tại Việt Nam, phim được phát hành với phiên bản lồng tiếng do dàn diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp thực hiện, gồm Ngô Lợi (vai Plaifun), Duy Trần (vai Alex Kim), Thành Hema (vai Laila) và Tuấn Phạm (vai Copter).

Đáng chú ý, vai Pitta P. do Tường Hồng Phú đảm nhận - nhà sáng tạo nội dung triệu view với biệt tài “rối loạn ngôn ngữ” và vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM.