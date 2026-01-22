BTS đi vào lịch sử khi biểu diễn tại Quảng trường Gwanghwamun

Theo các nguồn tin ngày 22/1 (giờ Hàn Quốc), thành phố Seoul đã chấp thuận cho phép BTS và Big Hit Music sử dụng Quảng trường Gwanghwamun cho buổi biểu diễn BTS 2026 Comeback Show, Seoul.
Buổi biểu diễn sẽ diễn ra tại Gwanghwamun vào ngày 21/3 (giờ Hàn Quốc), lần đầu tiên giới thiệu màn trình diễn trực tiếp các bài hát trong album trở lại ARIRANG của BTS. BTS và Big Hit Music cũng đã nộp đơn xin sử dụng các khu vực khác xung quanh Cung điện Gyeongbokgung, Gwanghwamun và Sungnyemun. Dự kiến thành phố sẽ cấp phép sau khi kế hoạch quản lý đám đông được xem xét.
BTS chuẩn bị phát hành album đầy đủ thứ năm của họ, ARIRANG vào ngày 20/3. Việc phát hành này sẽ đánh dấu sự trở lại đầy đủ các thành viên của nhóm sau khoảng 3 năm 9 tháng. Album sẽ bao gồm 14 bài hát và khám phá các chủ đề phổ quát như bản sắc của nhóm, nỗi khát khao và tình yêu sâu sắc.
Sau khi phát hành album, BTS sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn bắt đầu từ ngày 9/4 tại Goyang, Hàn Quốc. Chuyến lưu diễn sẽ trải dài khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ và châu Á, với các điểm dừng chân bổ sung tại Nhật Bản và Trung Đông, dự kiến sẽ được công bố sau đó, mở rộng hơn nữa phạm vi trở lại toàn cầu của nhóm.