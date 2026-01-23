Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát cùng 'dàn sao' xúc động khi đi tới chặng kết của 'Running man Vietnam'

Buổi công chiếu có mặt đầy đủ tất cả 8 thành viên, bao gồm 7 cast chính là Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và người dựng chuyện Lê Nhân.

Các nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ, "visual" sáng bừng, nhiệt tình giao lưu cùng người hâm mộ. Điểm đặc biệt tại buổi công chiếu là các thành viên cùng biểu diễn ca khúc chủ đề của chương trình mang tên Đừng chạy một mình.

Trấn Thành xúc động: “Running man Vietnam đã trả lại Trấn Thành cho Trấn Thành. Tôi đã có hai thập kỷ làm nghề rồi. Thật sự, tuổi này mà nhận game thì chỉ nhận những game mình thích thôi. Quay mấy ngày đầu nó mệt, tôi thở như bò thở. Nhưng càng quay càng thấy hứng khởi và yêu thích. Tôi sẽ rất hối hận nếu không nhận lời tham gia mùa này".

Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ: “Khi anh Thành khóc cũng khiến Ngọc rất bồi hồi. Phải có những chương trình này mới có dịp Ngọc được là chính mình, được chơi những trò chơi hay và hoành tráng như thế, được cười nói thoải mái như vậy".

Liên Bỉnh Phát hài hước: “Với Phát thì cái mới trong năm nay với là bị đứt dây chằng. Nhưng không sao hết. Mỗi lần đi quay Running man Vietnam với Phát giống như là đi chơi vậy, không có cảm giác đi làm. Phát rất hy vọng chương trình có điều kiện để kéo dài thêm nhiều mùa hơn".

Là người đồng hành xuyên suốt hành trình năm nay, Anh Tú Atus chia sẻ9: “Mình cảm thấy hạnh phúc vì đã trở thành một phần của đại gia đình Running man Vietnam mùa 3. Hành trình sôi động, chạy miệt mài đã khép lại nhưng mình mong khán giả sẽ luôn thương yêu từng thành viên của chương trình”.

Running man Vietnam mùa 3: Con rối tự do có độ dài 161 phút, là tập cuối cùng của cả mùa. Sau 4 hồi "Tiền – Tài – Sắc – Danh", tập cuối chính là chìa khoá mở ra tất cả mọi ẩn ý được khéo léo lồng ghép xuyên suốt chương trình, với các "cú twist" liên tục trong kịch bản. Các nghệ sĩ hoá thân thành những chú hề, lao vào cuộc đua tìm các quả bóng "running ball" và người chiến thắng sẽ trở thành "Biểu tượng giải trí" của chương trình.

Chỉ trong ngày premiere, bộ phim đã đoạt doanh thu gần 6 tỷ đồng, với hơn 2.000 suất chiếu, đạt top 1 doanh thu ngày đầu. Con số này không chỉ có ý nghĩa về mặt thứ hạng, nó còn khẳng định sức hút đặc biệt của chương trình. Nhất là trong bối cảnh, một chương trình thực tế được chiếu miễn phí trên Internet và truyền hình bước lên màn ảnh lớn, nhưng vẫn đủ hấp dẫn thu hút khán giả "móc hầu bao" đến rạp.