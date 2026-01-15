Từ giảng đường đến công tác Đoàn: Dấu ấn tuổi trẻ của sinh viên Y tế công cộng

SVO - Trần Khánh Chi, sinh viên năm 3 ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng đã từng nhiều lần gặp khó khăn trong những ngày đầu bước vào giảng đường đại học và không ít lần áp lực khi sớm đảm nhiệm công tác Đoàn. Từ những kỉ niệm khó quên ấy, cô cho rằng dấu mốc quan trọng nhất của tuổi sinh viên không nằm ở một thành tích cụ thể, mà ở hành trình từng bước trở nên tự tin, chủ động và có trách nhiệm hơn với chính lựa chọn của mình.

Trần Khánh Chi hiện là sinh viên năm 3 ngành Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng. Bên cạnh việc học tập, Chi đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên của trường. Đây đều là những vị trí mang đến cho cô nhiều trải nghiệm nhưng cũng không ít áp lực khó quên trong những năm đầu đại học.

Ít ai biết rằng, lựa chọn ngành học hiện tại của Khánh Chi bắt nguồn từ một sự “rẽ hướng”. Ban đầu, cô quan tâm nhiều hơn đến các ngành thuộc lĩnh vực quản trị nhân lực bởi niềm yêu thích với công tác quản lý, điều phối con người. Cơ duyên đến khi Chi được thầy giáo giới thiệu về Trường Đại học Y tế công cộng. Từ sự tò mò ban đầu, cô dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về ngành học, lắng nghe thêm tư vấn từ gia đình và dần nhận ra Y tế công cộng không chỉ gắn với sức khỏe cộng đồng mà còn có nhiều yếu tố liên quan đến quản lý, tổ chức. Quyết định gắn bó với ngành học này cũng từ đó mà hình thành.

Bước vào môi trường đại học, Khánh Chi không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Cách học, cách tiếp cận kiến thức hoàn toàn khác so với thời phổ thông khiến cô gặp nhiều khó khăn trong học kỳ đầu tiên. Có lúc, Chi không theo kịp tốc độ ghi chép trên lớp, lúng túng trong việc tìm tài liệu ôn tập, thậm chí dù có giáo trình trong tay nhưng vẫn chưa biết học sao cho hiệu quả.

Khánh Chi chia sẻ những khó khăn khi bước đầu nhập học.

Những khó khăn ấy dần được tháo gỡ nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy cô. Qua các buổi tư vấn, chia sẻ phương pháp học tập và sự động viên kịp thời, Chi từng bước tìm ra cách học phù hợp với bản thân, cải thiện kết quả và thích nghi tốt hơn với môi trường đại học.

Song song với việc học, công tác Đoàn và các phong trào sinh viên đến với Khánh Chi như một cơ duyên. Ban đầu chỉ tham gia với mong muốn trải nghiệm, học hỏi, nhưng càng gắn bó, cô càng nhận ra đây là môi trường giúp cô rèn luyện nhiều kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, quản lý, xử lý tình huống. Từ những công việc hậu cần, hỗ trợ tổ chức chương trình, Chi dần được tiếp cận sâu hơn với cách thức điều phối, quản lý và tổ chức hoạt động.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ với Khánh Chi là lần tham gia Ban Tổ chức chuỗi hoạt động “Tìm kiếm Ý tưởng Nghiên cứu khoa học”. Đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai trò trong Ban Tổ chức của một chương trình mang tính học thuật. Cùng các thành viên Văn phòng Đoàn, Chi dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung chuyên môn lẫn hình thức triển khai. Quá trình ấy giúp cô học được cách làm việc có kế hoạch, phối hợp với các đơn vị và rèn luyện khả năng xử lý tình huống.

Với Khánh Chi, những dấu mốc đáng nhớ không chỉ nằm ở việc hoàn thành một chương trình hay đạt điểm cao, mà quan trọng hơn là sự thay đổi của bản thân qua từng trải nghiệm.

Từ một sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, cô dần trở nên tự tin, chủ động và trưởng thành hơn trong cả học tập lẫn hoạt động phong trào.

Để có thể cân bằng giữa việc học và công tác Đoàn, Chi cho biết cô đã mất khá nhiều thời gian để tìm ra cách phù hợp, nhất là trong những năm đầu đại học. Việc học luôn được cô đặt lên hàng đầu, nhưng đặc thù của sinh viên khối ngành Y với những đợt thực tập, trực dài khiến việc sắp xếp thời gian trở nên không hề dễ dàng. Chi lựa chọn cách lập kế hoạch học tập theo từng giai đoạn, xác định rõ những môn cần tập trung nhiều hơn, chủ động ôn tập theo hình thức cuốn chiếu và học nhóm sau mỗi buổi học thay vì để dồn việc.

Ở giai đoạn đầu đại học, khi được tin tưởng giao giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên, Khánh Chi từng rơi vào cảm giác quá tải. Áp lực từ trách nhiệm mới, sự thiếu kinh nghiệm trong công tác Đoàn, cùng với việc thích nghi phương pháp học tập và mục tiêu phấn đấu học bổng khiến cô không ít lần loay hoay, thậm chí từng nghĩ đến việc dừng lại.

"Đừng ngại thử sức hay mắc sai lầm,.." Khánh Chi chia sẻ.

Để vượt qua giai đoạn ấy, Chi học cách sắp xếp lại công việc, điều chỉnh kỳ vọng với bản thân và chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Sự động viên, chia sẻ từ gia đình, thầy cô, các anh chị trong Ban Chấp hành và bạn bè cũng trở thành điểm tựa giúp cô từng bước vượt qua khó khăn và trưởng thành hơn.

Từ trải nghiệm của mình, Khánh Chi nhận ra rằng sinh viên không chỉ dừng lại ở việc học tốt trên giảng đường. Các hoạt động ngoại khóa và phong trào là môi trường để người trẻ học hỏi từ thực tiễn, tích lũy kỹ năng, mở rộng góc nhìn và hình thành tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

“Đừng ngại thử sức hay mắc sai lầm. Thời sinh viên chỉ đến một lần, hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, trải nghiệm hết mình và học hỏi từ những điều nhỏ nhất. Chính những trải nghiệm đó sẽ giúp mỗi người trưởng thành hơn mỗi ngày”, Khánh Chi nhắn gửi tới các bạn sinh viên đang loay hoay giữa học tập và hoạt động.

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRẦN KHÁNH CHI Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y tế công cộng năm 2024 và 2025;

Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội năm 2024 - 2025;

Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025;

Đạt học bổng khuyến khích học tập năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025.

