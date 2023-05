Câu chuyện ‘vỡ lòng’ của một MC ‘hướng nội’

SVVN - MC Nguyễn Hoàng Long ghi điểm trong mắt khán giả bởi giọng nói ấn tượng, phong thái tự tin và nụ cười “tỏa nắng”. Dù mới bén duyên với nghề dẫn chương trình không lâu, chàng MC trẻ đã sở hữu những thành tích khá ấn tượng, trong đó tháng 4 vừa qua, cậu xuất sắc đạt danh hiệu Quý quân MC FIRE 2023 - cuộc thi tài năng người dẫn chương trình dành cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực MC trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sự thay đổi thần kỳ ‘đẩy’ chàng MC vào nghề

Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2000, là cựu sinh viên trường Đại học Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Bồ Đào Nha. Từ khi còn là học sinh cho đến năm nhất đại học, Hoàng Long chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ bén duyên với nghề dẫn chương trình, bởi giọng nói lúc đó vốn là nỗi tự ti của chàng MC. Cậu chia sẻ: “Mình từng quyết định ‘bỏ lỡ’ CLB Thuyết trình của trường đại học bởi cảm thấy giọng nói của bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, chất giọng chưa được tốt và kém ấn tượng. Vốn dĩ trước đó mình chưa từng nảy suy nghĩ rằng sẽ tham gia một CLB về thuyết trình nhưng trong một lần tham gia Ngày hội Tuyển sinh của trường Đại học Hà Nội, mình có vô tình ngồi "nhầm bàn" tư vấn của CLB Future Speakers HANU - câu lạc bộ thuyết trình trường Đại học Hà Nội và rất ấn tượng với cách nói chuyện của các anh chị trong CLB nên mới quyết định ghi danh, tuy nhiên sau đó do mình chưa thực sự sẵn sàng nên đã bỏ lỡ vòng phỏng vấn của CLB”.

Bất ngờ thay, vào năm hai đại học, một sự thay đổi “thần kỳ” đến với giọng nói của Hoàng Long, “Một số bạn bè xung quanh bắt đầu nhận xét giọng nói của mình trở nên hay, nhưng lúc đó mình không quá để tâm vì nghĩ là bạn bè chỉ trêu chọc vui. Một thời gian sau, mình có tham gia một vài hoạt động và được những người bạn mới quen, thậm chí người lạ khen giọng nói bắt tai, chất giọng ấn tượng nên mình mới dần ngẫm lại giọng nói của bản thân và nhận ra đúng là có sự thay đổi. Mình dành thời gian xem lại các video mình nói trước kia và thật sự cảm thấy "sốc" vì giọng mình hiện tại khác xa hồi đó, mình không rõ tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Nhưng mình nghĩ một phần cũng do chuyên ngành mình học chú trọng đến phát âm nên đã có sự tác động nhất định đến sự thay đổi này. Mình cảm thấy rất may mắn vì điều này” - Hoàng Long tâm sự.

Hoàng Long chính thức "bén duyên" với nghề dẫn nhờ một lần được thử sức với vai trò MC tại một sự kiện của công ty cậu làm thêm hồi năm hai, đó cũng chính là sân khấu dẫn đầu tiên của cậu. “Sân khấu đầu tiên mà, mình run lắm! Mình có một thói quen đó là càng run sẽ cười càng tươi và cho đến hiện tại khi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn thì nó đã trở thành "dấu hiệu nhận biết" của mình. Sân khấu đầu tiên dẫn tại công ty giúp mình nhận ra được một tiềm năng mà bản thân có thể phát triển tốt nếu không ngừng rèn luyện và tích cực hoàn thiện bản thân ở phương diện này” - cậu chia sẻ.

Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương

Đến năm ba đại học, sau một thời gian rèn luyện và trải nghiệm, Hoàng Long chính thức trở thành thành viên của CLB Future Speakers HANU. Tại đây cậu được hỗ trợ và động viên tham gia cuộc thi Light on The Mic 2021: The Debut - cuộc thi tìm kiếm những tài năng trẻ có niềm đam mê đặc biệt với thuyết trình do CLB Future Speakers HANU tổ chức, “Light on The Mic là một trải nghiệm quý giá giúp mình nhận ra bản thân thật sự yêu thích công việc dẫn chương trình. Tại Light on The Mic, mình được học hỏi, được trau dồi rất nhiều kỹ năng quan trọng của một MC như về cách dẫn, góc nhìn, ngôn từ,... Điều duy nhất mình thấy tiếc nuối là năm 2021 do dịch COVID-19 nên hầu như các vòng thi của cuộc thi đều được tổ chức online. Do đó nó đã hạn chế phần nào về không gian, sân khấu cũng như cách trao đổi, giao tiếp giữa BGK, mentor với thí sinh hay thí sinh với thí sinh, khó có thể đem lại một trải nghiệm trọn vẹn và toàn diện nhất” - Hoàng Long cho biết.

Bước ra khỏi cuộc thi với danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất, Hoàng Long bắt đầu có nhiều hơn những sân khấu đứng dẫn của "riêng" mình tại các sự kiện ở một số khoa của trường. “Dù sao cũng mới "chân ướt chân ráo" vào nghề nên việc đi dẫn đối với mình vừa là trải nghiệm vừa để học hỏi. Tuy nhiên, nghề MC hồi đó với mình tưởng chừng chỉ dừng lại ở sự "yêu thích". Tốt nghiệp ra trường, mình gắn bó với một công việc văn phòng ổn định. Trải qua hơn 8 tháng làm việc, mình nhận ra bản thân đối với nghề MC đã hình thành niềm đam mê to lớn lúc nào không hay... Mình đã quyết định đợi "thời cơ" nghỉ việc để theo đuổi giấc mơ còn dang dở này. Và MC FIRE được phát động vào đúng thời điểm "duyên" như thế. Việc quyết định nghỉ làm để tham gia MC Fire đã khiến mình lưỡng lự rất nhiều, nhiều câu hỏi đặt ra "Mình có thật sự đủ sức tham gia cuộc thi này không?", "Mình có nên từ bỏ sự ổn định để đánh liều tham gia cuộc thi khi kinh nghiệm chưa có nhiều?"...” - chàng MC tâm sự.

Cuối cùng, Hoàng Long đã hoàn thành việc đăng ký tham gia khi chỉ còn 5 phút trước khi Vòng đơn khép lại, “Một trong những động lực lớn giúp mình quyết định "chinh chiến" MC Fire chính là anh Đỗ Ngọc Sơn - "cha đẻ" của MC Fire cũng là người truyền lửa cho mình. Đồng thời, mình cũng biết rằng MC Fire chính là tín hiệu "lửa" cổ vũ mình hãy bước ra khỏi vùng an toàn, "cháy" hết mình với niềm đam mê nghề dẫn”.

Hành trình "cháy" với nhiều bước ngoặt

Tại Vòng sơ khảo của MC Fire 2023, Hoàng Long gây ấn tượng với BGK bởi giọng nói tràn đầy năng lượng, phong thái chỉn chu và nụ cười "rõ là tươi tắn" (thật ra là rất run). Vượt qua hơn 200 đối thủ tham gia, cậu may mắn thuộc Top 20 thẳng tiến vào Vòng Bán kết. “Trước khi diễn ra Vòng Bán kết, Ban tổ chức MC Fire đã tổ chức một buổi training gặp gỡ Top 20. Buổi training với chủ đề "Vận dụng mọi thứ để giới thiệu bản thân theo cách độc đáo nhất" trong thời gian 1 phút, thời gian chuẩn bị là 5 phút. Khi đó mình chưa kịp chuẩn bị tốt thì đã không may đến lượt, vì thế phần giới thiệu của mình không được suôn sẻ. Sau khi "fail" ở phần giới thiệu, mình may mắn được mentor chọn lên cùng 3 bạn thí sinh khác để thực hiện một số thử thách nhỏ về phong thái. Và cũng trong số 4 người được chọn, mình là người thể hiện không tốt nhất, điều đó đã gây "thất vọng" khá lớn với mentor chủ trì hôm đó. Mình nhớ khi ấy mentor còn đùa rằng "Có thể loại bạn này được không?", câu nói đó đã tạo động lực khiến mình nhận ra bản thân cần phải trau dồi và nỗ lực hết sức trong đường thi sắp tới!”.

Mang theo tinh thần nỗ lực, quyết tâm không nghỉ cùng khả năng liên tục học hỏi từ các anh chị mentor và đồng đội, Hoàng Long xuất sắc bước vào Top 6 chung cuộc. “Khi công bố Top 3, tên mình không được đọc lên, lúc đó mình nghĩ là, việc dừng lại ở Top 6 đã là một điều rất đáng tự hào. Khi chuẩn bị bước xuống sân khấu thì một điều không ngờ đến là, BGK đã gọi mình lại và tuyên bố rằng sẽ có một vòng thi phụ để quyết định Top 3 một lần nữa, cảm xúc mình vỡ oà vì "món quà" bất ngờ này. Vòng thi phụ bắt đầu với câu hỏi từ BGK "Theo bạn, vấn đề mà người Việt Nam cần quan tâm nhất hiện nay là gì?". Ngay khi câu hỏi được BGK đọc xong, trong đầu mình đã xuất hiện hai từ khoá là con người và bạo lực học đường, do đó khi đến lượt, mình đã chia sẻ những điều mình tâm huyết nhất về vấn đề này bởi theo mình, con người chính là mầm non của tương lai!”. Giây phút trả lời xong câu hỏi của vòng thi phụ cũng chính là lúc Hoàng Long "toả sáng" và khẳng định dấu ấn của riêng mình, cậu tiến thẳng vào Top 3 và cuối cùng xuất sắc đạt danh hiệu Quý quân MC Fire 2023.

Hành trình theo đuổi đam mê của Hoàng Long tại MC FIRE đã khép lại với thành tích đáng tự hào: “Trước khi tham gia MC Fire, mình chưa bao giờ nhận bản thân là MC vì cảm thấy chưa đủ sức để sẵn sàng nhận danh hiệu này. Việc mình tham gia MC Fire, được gặp gỡ các anh chị, bạn bè, được học hỏi, được trải nghiệm giúp mình từ một MC "chân ướt chân ráo" đã có những bước đi vững vàng đầu tiên và không ngừng hoàn thiện bản thân từng ngày. Mình hay đùa mọi người rằng mình là một MC "hướng nội" vì từng không "dám" thể hiện bản thân quá nhiều và bài học "vỡ lòng" đầu tiên mình học được trong hành trình chinh phục giấc mơ của bản thân là bài học về sự "Biết Ơn". Chính mọi người đã giúp mình nhìn thấy khả năng của bản thân và từng bước trưởng thành như ngày hôm nay. Mình nhận ra rằng, trong hành trình này, việc cho đi cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận lại kết quả xứng đáng!”.