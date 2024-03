Chế Nguyễn Quỳnh Châu trở lại với diễn xuất với vai diễn ‘cực gắt’, vướng ngay ‘tình tay ba’

SVVN - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu làm 'tiểu tam' cưới bạn trai của Tường Vi trong bộ phim 'Ván cờ danh vọng', đánh dấu màn trở lại diễn xuất của người đẹp này.

Ván cờ danh vọng có sự tham gia của diễn viên: Tường Vi, Quốc Huy, Anh Tài, Cao Minh Đạt, Vân Anh, Phúc An, Ngọc Tưởng. Đặc biệt là sự xuất hiện của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhận được nhiều chú ý của khán giả. Sau khi ‘càn quét’ các sàn diễn thời trang, người đẹp này chính thức có màn tái xuất với phim ảnh.

Phim bắt đầu với cái chết bí ẩn của cha Thái Dương (Anh Tài) và hành trình đi tìm hung thủ đầy máu, nước mắt. Dương dần khám phá ra bí mật động trời của những người mà anh hết mực tôn kính, yêu thương đều liên quan đến tai nạn của cha mình.

Lần này, ‘nàng Hậu’ đảm nhận vai diễn ‘cực gắt’ khi vướng tình tay ba với nhân vật của Tường Vi và Anh Tài. Trở thành ‘tiểu tam’ trong một mối quan hệ là một vai đòi hỏi nhiều tâm lý, hứa hẹn màn trình diễn ấn tượng của Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Còn diễn viên Anh Tài cho biết: “Lâu lắm rồi mới đóng vai hiền sau 3 - 4 phim đảm nhận vai ác. Được làm với đạo diễn Nguyễn Quang Minh và cũng là người thầy của mình, nên thuận trong quá trình quay phim. Tái hợp với Tường Vi sau 3 bộ phim, anh em hiểu nhau trong cách làm việc giúp quá trình quay diễn ra nhanh chóng hơn”.

Trong hình ảnh mới hé lộ, vai diễn Hương Giang do Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tạo màu sắc khác biệt khi diện trang phục xanh biển, ánh mắt chứa đựng nhiều bí mật có thể vỡ lẽ bất kỳ lúc nào.

“Nhân vật bà Ngọc rất đặc biệt, không hề giống những nhân vật mà An tham gia từ trước đến nay. Đây là nhân vật rất khó diễn, có những thứ ngoài đời mình chưa trải nghiệm nhưng vào phim phải hóa thân một cách tốt nhất. An rất tâm đắc vai này”, diễn viên Phúc An chia sẻ.