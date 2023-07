Chi Pu nhắn nhủ đến các tỷ tỷ bằng tiếng Trung, khiến Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vì một điều

SVVN - Càng vào sâu tại "Đạp gió 2023", Chi Pu cho thấy khả năng biến hóa và đầu tư cho hành trình tại cuộc thi này. Nữ ca sĩ còn khiến dàn sao Hoa ngữ bất ngờ về điều này.

Xuyên suốt hành trình của Đạp gió 2023, nhiều người khẳng định, năm nay, qua mỗi vòng thi đều có những điểm vô cùng thú vị khác nhau và màn công bố thứ hạng trong tuần này là một trong số đó. Nhà sản xuất đã xếp những bảng tên có sẵn thứ tự của các tỷ tỷ theo vị trí từ cao đến thấp. Mỗi người sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một vị trí, sau đó công bố thí sinh được ghi trên bảng tên. Người được gọi tên sẽ công bố vị trí tiếp theo, lần lượt như vậy cho đến khi hết các thứ hạng.

Sau màn trình diễn xuất sắc trong vòng công diễn 4 cùng Ella và Jia, Chi Pu tăng 5 bậc, xếp thứ 4 trong BXH điểm bình chọn yêu thích từ các khán giả tại trường quay. Chi Pu đã xin phép chương trình nhắn nhủ đôi lời bằng tiếng Trung đến các tỷ tỷ sau hành trình dài vừa qua: "Em sẽ cố gắng (để nói bằng tiếng Trung - PV). Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường rất dài. Đạp gió 2023 giống như một gia đình của em. Thời gian ở bên mọi người, cùng nhau sinh hoạt tại nhà chung và học hỏi kinh nghiệm sẽ là một ký ức đẹp khiến em mãi mãi không bao giờ quên. Em hy vọng mọi người có thể kiên cường, dùng 200% công lực đi hết chặng đường cuối cùng. Em yêu mọi người!".

Trong khi Chi Pu chia sẻ, nhiều tỷ tỷ đã rất xúc động và thể hiện tình cảm yêu mến với nữ ca sĩ. Riêng 2 MC Huỳnh Hiểu Minh - Tiểu Đề thì quá bất ngờ trước phát âm của nữ ca sĩ và dành lời khen ngợi: "Phát âm của em thực sự rất tốt". Ella trêu rằng: "Giờ em đã vượt qua Thái Thiếu Phân luôn rồi!”. Chi Pu tiết lộ, cô đã luyện tập mỗi ngày và cũng nhờ cô giáo tiếng Trung là Thái Thiếu Phân. "Cô giáo" ngay lập tức "mắng yêu" Chi Pu rằng: "Em làm như vậy là sai rồi! Em viết nhiều chữ như vậy mà không nhờ chị dạy, thiệt tình! Lần sau để chị dạy em nhiều hơn nữa (cười)”.

Công diễn 5 với chủ đề "Vòng xoay rực rỡ, ngọn lửa thảo nguyên" được chia thành 3 vòng. Trong vòng đầu tiên có 7 màn trình diễn, mỗi liên minh sẽ cử 4 - 6 người hoàn thành một bài hát. Vòng hai là vòng hợp tác 1 - 1. Vòng 3 là màn trình diễn "PK" của các nhà đồng sáng lập, cùng một bài sẽ được thể hiện dưới 3 phiên bản khác nhau tương ứng với 3 liên minh.

Ngay sau khi nghe thể lệ, Chi Pu đề xuất với Ella rằng, mình nên tách nhau ra trong trò chơi này: "Chị Ella à, em nghĩ em sẽ đi cùng mọi người vào trong, còn chị ở lại đây. Bởi vì chúng ta hiểu nhau từ đầu tới giờ, nên giây phút này cứ để như mọi lần nhé!". Sau đó, cả hai còn cùng hát "you're my destiny", khiến Huỳnh Hiểu Minh chỉ biết cười và nói "trời đất ơi". Ella cũng thêm vào: "Bởi vì chúng tôi như hai người bạn tri kỷ, nên em ấy quyết định vào trong. Em ấy nghĩ rằng có thể đoán được ý của tôi".

Kết quả, cả nhóm đã "tâm đầu ý hợp" cùng chọn bài Wish you well trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ca khúc này sẽ do Ella, Cung Lâm Na, Thái Thiếu Phân, Trương Gia Nghê và Cù Dĩnh thể hiện. Riêng Chi Pu có đến 2 màn trình diễn tại vòng công diễn 5. Đầu tiên là sự kết hợp với Tạ Hân trong màn trình diễn Swing (Super Junior). Tin tưởng giao cho Chi Pu trọng trách này, Ella chia sẻ: "Em ấy có thể làm tốt hơn hiện tại, đặc biệt là Chi Pu muốn có một sân khấu cool ngầu hơn. Tôi nghĩ, em ấy có thể làm điều đó trong Swing".

Trong chương trình, các nhóm cũng được giao thử thách làm những MV ca nhạc "cây nhà lá vườn" do chính các thành viên tự thực hiện. Lần này, Chi Pu trổ tài lên ý tưởng cho nhóm của mình với ca khúc Tỷ tỷ. Những vị trí như đạo diễn, quay phim chính, dựng phim… đều do Chi Pu đảm nhiệm. Nhiều khán giả sau khi xem MV tỏ ra thích thú vì quá hài hước và đồng tình với quan điểm rằng "trời cho các chị nhan sắc nhưng quên hướng dẫn cách dùng", khi tất cả đều “quẩy hết cỡ” và không ngần ngại làm xấu bản thân.

Cung Lâm Na không ngần ngại dành nguyên phần chia sẻ để khen ngợi giọng ca Đóa hoa hồng: "MV do Chi Pu nhà chúng tôi đưa ra ý tưởng, cô ấy quay phim và chỉ chúng tôi cả cách diễn. Chúng tôi cùng nhau thống nhất đến từng chi tiết, hơn nữa, khâu hậu kỳ cũng do Chi Pu làm, em ấy làm hết mọi thứ đó. Rất là có tài luôn!".