Chìa khóa để tự chữa lành vết thương tâm hồn

SVVN - Trong hình hài của người trưởng thành, chắc hẳn chúng ta ai cũng vài lần trải qua những tổn thương. Để vượt qua, chẳng còn cách nào khác là bản thân luôn phải học cách tha thứ và tự xoa dịu vết thương tâm hồn. Đặc biệt, chỉ có bạn mới là người chữa lành vết thương tốt nhất cho chính mình.

Xã hội ngày càng hiện đại, ngoài những vấn đề sức khoẻ thân thể, ngày càng nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần. Khi có những vấn đề về tâm lý, nhiều người tìm đến phương pháp chữa lành thay vì chữa bệnh để có thể giải quyết những “khủng hoảng” tinh thần.

Vậy chữa lành là gì?

Chữa lành là việc bản thân phải đối diện với chính mình, chấp nhận vượt qua cú sốc về tâm lý, không để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những tổn thương tinh thần. Chữa lành sẽ giúp chúng ta thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Hơn hết, khi bản thân gặp cú sốc tâm lý, thay vì phản ứng theo những cảm xúc gây kích động thì chúng ta học được cách lắng nghe, thấu hiểu. Từ đó, sự kết nối trong các mối quan hệ cũng trở nên khăng khít và bền chặt hơn.

Theo chia sẻ của thầy Phạm Ngọc Quang (Người sáng lập cộng đồng LIFE SUPPORT LIFE), Life Support Life được biết đến là cộng đồng cung cấp giải pháp tổng thể cho cuộc sống với 5 mục tiêu giúp bạn thành công trong cuộc sống: Sức khỏe; Bản thân trưởng thành; Mối quan hệ bình an, hạnh phúc; Cuộc sống sung túc; Sống theo sứ mệnh, thầy cho rằng “chữa lành vết thương lòng giúp chúng ta sống hạnh phúc, hài hòa và sống có ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn. Bởi con người có thói quen phóng chiếu, áp đặt suy nghĩ của mình ra xung quanh; áp đặt niềm tin và giá trị của mình. Âu cũng là điều bình thường”.

Làm sao để chữa lành tâm hồn?

Việc chữa lành vết thương tâm hồn là việc đi vào thế giới nội tâm để khám phá những cảm xúc thực sự, nên được đưa vào thói quen hàng ngày để quay về chính mình, kết nối đứa trẻ bên trong.

Dưới đây là một số gợi ý chữa lành về mặt cảm xúc được các chuyên gia đến từ cộng đồng Life Support Life chia sẻ trong buổi Workshop “502, where your soul will be consoled”.

1. Đọc sách

“Thế hệ GenZ ngày càng có quá nhiều lựa chọn nên đấy cũng là vấn đề gây ra nhiều rắc rối về tâm lý và làm cuộc sống bất an. GenZ có rất nhiều tiềm năng, rất nhiều bạn trẻ thực sự giỏi, cởi mở, thông minh và tài năng nhưng đời sống tâm lý thường xuyên bị bỏ quên. Nên nếu không được chuẩn bị kỹ về Trí tuệ cảm xúc, không biết về chính mình, không vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống... thì hậu quả để lại rất nghiêm trọng.”

Việc đọc những cuốn sách mang ý nghĩa nhân văn có tác dụng tăng cường sự tập trung, thư giãn đầu óc và giúp chữa lành sức khỏe tinh thần của bạn. Đồng thời, còn giúp bạn mở rộng kiến thức và thế giới quan. Đặc biệt nếu bạn đang trải qua quãng thời gian khó khăn, khi phải đối mặt với những rạn nứt trong tâm hồn, sách là sự lựa chọn bạn không thể bỏ qua.

2. Dọn dẹp

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tổn thương trong tâm hồn xuất phát từ việc bạn suy nghĩ và lo âu quá nhiều. Khi trải qua cảm giác mang vác nhiều gánh nặng, con người thường có xu hướng buông bỏ. Về mặt tâm lý, việc dọn dẹp không gian sống sẽ khiến cho tâm trạng và tinh thần cảm thấy mới mẻ, phấn chấn. Bạn sẽ có thời gian và không gian để sắp xếp ngăn nắp cuộc sống và các mối quan hệ, loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực, phiền não không đáng có. Dọn dẹp không chỉ giúp thư giãn đầu óc mà còn khiến không gian sống và sức khỏe của bạn được cải thiện.

3. Thiền định

“Mỗi hơi thở và bước đi chánh niệm có thể tạo ra năng lượng thức tỉnh trong mỗi tế bào cơ thể. Năng lượng đó sẽ ôm ấp chúng ta và sưởi ấm, chữa lành đứa trẻ tổn thương trong mình”, cô Nguyễn Thu Hằng (Thành viên cộng đồng Life Support Life) chia sẻ.

4. Tham dự Workshop chữa lành

Trước câu chuyện trầm cảm, những mối quan hệ rạn nứt ngày càng phổ biến ở giới trẻ trẻ, nhiều Workshop tạo ra nhằm giúp giới trẻ vượt qua khủng hoảng tâm lý liên tục ra đời với mong muốn giúp người trẻ tìm ra phương thức chữa lành và hàn gắn tổn thương.

Thông qua các câu chuyện trải lòng, những chia sẻ từ các chuyên gia, Workshop chữa lành tâm lý đem đến cho bạn nhiều kiến thức và kinh nghiệm hiệu quả khi đối mặt với các vấn đề về tâm lý. Đây cũng là một trong những phương pháp lý tưởng giúp bạn chữa lành tổn thương trong tâm hồn mình.

Anh Hoàn Tôn (Hà Nội, 21 tuổi) thường xuyên dành thời gian tham gia các buổi Workshop tâm lý chia sẻ: “Mình cảm thấy như được trở về con người thật của mình khi được kết nối cùng diễn giả và mọi người xung quanh. Đặc biệt mình còn được trải lòng những tổn thương mà mình phải chịu từ trước tới nay. Thật sự mình đã phần nào tìm lại được đứa trẻ trước đây của mình, vì hiếm có người lạ nào đồng cảm, lại ôm mình để thấu hiểu và giúp mình nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống đến vậy."

Chữa lành vết thương tâm hồn là một quá trình dài đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. Vết thương có thể không to nhưng nó sẽ in hằn và bào mòn chúng ta theo thời gian. Tìm ra nguyên nhân và phương pháp chữa lành tổn thương từ sớm là điều vô cùng cần thiết, bởi nó không chỉ có lợi cho sức khỏe tinh thần mà còn cải thiện mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh.