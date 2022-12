Dám nghĩ, dám làm, sai thì sửa

SVVN - Hoàng Hương Giang (sinh năm 2003) quê Thanh Hóa, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Báo Phát thanh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô sinh viên đa tài có năng khiếu viết lách, ca hát, MC.

“Con gái tỉnh lẻ mà học phát thanh, không sợ nói giọng địa phương người ta cười cho à?”, “Con gái thì học báo chí làm gì cho vất vả?”, “Học cái ngành này không biết sau ra trường có làm được cái gì không nữa”,... Đấy là những câu mà mình được nghe từ đa số người xung quanh khi mình nói mình muốn học Báo Phát thanh. Mình nghĩ cũng có nhiều bạn chọn báo chí giống mình cũng đã được nghe những câu tương tự. Với mình những lời đó cũng chẳng có gì là xấu hay sai trái cả mà chỉ đơn giản là những người kia chưa hiểu được về con người mình cũng như là sự lựa chọn của mình. Nếu mà cứ nghe theo những lời ấy thì ở thời điểm hiện tại làm gì có cô sinh viên Báo chí năm 2 đang ngồi kể câu chuyện của cô ấy nhỉ?

Ngày còn bé, mình rất ngưỡng mộ các MC, biên tập viên trên truyền hình. Mình thích giọng nói của họ, thích những bộ đồ họ mặc, thích cách mà họ truyền đạt thông tin, thích sự tự tin, đĩnh đạc của họ,... Nói chung là mình thích tất cả những gì liên quan đến công việc MC, biên tập viên truyền hình. Mình luôn tưởng tượng đến một ngày cũng được mặc bộ đồ đẹp, xuất hiện trên truyền hình dẫn bản tin với một phong thái chuyên nghiệp, lúc đấy mẹ mình sẽ xem chương trình của mình và nói với những người xung quanh rằng: “Con gái tôi trên tivi đấy”, như thế thì thật tuyệt biết mấy. Chính những suy nghĩ vu vơ thuở bé đã nuôi dưỡng trong mình một ước mơ lớn và mình mang trên vai sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ đó. Mặc kệ những lời khuyên can của mọi người xung quanh, mình tin vào bản thân, tin giấc mơ của chính mình. Và một điều khiến mình cảm thấy cực kỳ may mắn đó là sự ủng hộ từ bố mẹ. Bố mẹ mình luôn nói: “Chỉ cần là cái mà con thích thì đó là sự lựa chọn tốt nhất nên những lời xung quanh chỉ mang tính chất tham khảo.” Đó là lí do mình không từ bỏ, luôn kiên định với sự lựa chọn của chính mình.

Ngày điền vào phiếu nguyện vọng đại học, mình chẳng hề ngần ngại mà điền toàn bộ 10 nguyện vọng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cái nôi đào tạo báo chí, MC, biên tập viên hàng đầu cả nước. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả, năm mình thi đại học là năm 2021 - một năm đầy biến động về điểm thi THPT. Với số điểm không quá cao và khá chênh vênh, mình vẫn quyết tâm đợi điểm chuẩn của trường báo, mặc dù trước đó mình đã đậu học bạ một vài trường nhưng mình từ chối nhập học chỉ để trông chờ vào một điều mình không chắc chắn. Lần lượt, các trường đại học thông báo điểm chuẩn với những số điểm lệch một trời một vực với điểm chuẩn dự kiến cũng như điểm chuẩn của những năm trước, mình thực sự sợ,… sợ trượt đại học, sợ bỏ lỡ ước mơ, sợ làm gia đình thất vọng. Nhưng rồi đam mê, sự ngông nghênh của tuổi trẻ khiến mình vượt lên những nỗi sợ và đặt cược tất cả vào ước mơ của mình. Và cuối cùng mọi sự nỗ lực của mình đã được đền đáp, mình đậu đại học, đậu vào ngành mình thích, mình đã tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Mình thực sự tự hào mỗi khi giới thiệu rằng: “Mình là sinh viên chuyên ngành Báo Phát thanh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.”

Môi trường đại học thực sự đã khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình được đến một thành phố mới, được gặp những con người mới, được trải nghiệm những điều mới, có được những cơ hội mới và thực sự với mình đó là một cuộc sống mới. Rời xa vòng tay gia đình, mình phải học cách sống tự lập. Cuộc sống của sinh viên xa nhà, có khó khăn, vấp ngã thì mới trưởng thành và mạnh mẽ được. Mình nhận ra, mình có thể làm được nhiều điều hơn mình nghĩ. Lên đại học mình tham gia vào các CLB ở trường và làm thêm nhiều công việc khác nhau, được thử sức với những điều trước đây mình từng làm. Mình chọn làm các công việc tương đồng với ngành nghề mình đang theo học như Voice Talent, Content Creator, CTV báo chí,... để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như trau dồi bản thân. Chính những trải nghiệm đó giúp mình có thêm nhiều cơ hội học hỏi và trưởng thành.

Có một câu nói của Cựu Tổng thống Obama mà mình rất tâm đắc: “Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi.” Mình không chắc sau này mình có thành công hay không nhưng chí ít ở mình đã không bỏ cuộc, ở thời điểm hiện tại mình không phải hối tiếc bất cứ điều gì và mình không phải kẻ thất bại. Mình đã, đang và sẽ luôn tin vào chính bản thân mình, luôn nỗ lực để đạt được ước mơ của mình. Không sợ hãi, không bỏ cuộc, dám nghĩ, dám làm, sai thì sửa! Và mình mong rằng những bạn trẻ đang loay hoay trên hành trình theo đuổi ước mơ, thì đừng nản lòng, đừng sợ vấp ngã, hãy mạnh mẽ để viết nên câu chuyện của chính mình. Có ước mơ thì sẽ có định hướng, có định hướng thì sẽ có đường đi và có niềm tin, sự quyết tâm thì con đường dù khó đi đến mấy cũng sẽ có cách để vượt qua.

Tuổi trẻ sẽ đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi biết cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cho quê hương, đất nước nên mình mong rằng cả mình và tất cả các bạn sẽ luôn sống đẹp và cống hiến thật nhiều cho xã hội. Mỗi người góp một cây xanh thì nhiều người góp lại sẽ thành một rừng cây vì vậy, việc tốt dù nhỏ thì cũng đừng ngại làm, bởi mỗi người góp một chút sẽ tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Các thành tích tiêu biểu của Hương Giang: 12 năm đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, nhiều năm làm cán bộ lớp;

Giải Nhất môn ngữ văn cấp Thành phố (lớp 9); Giải Khuyến khích môn ngữ văn cấp tỉnh cấp Thành phố (lớp 9);

Tham gia nhiều các cuộc thi, phong trao do nhà trường, địa phương tổ chức,… Các Câu lạc bộ đã tham gia: To My Youth (cấp 3);

Đội sinh viên tình nguyện xứ Thanh;

Đội Tình nguyện xung kích. Công việc từng làm: Làm Voice Talent thu âm cho kênh Youtube, TVC doanh nghiệp, Radio,...

Làm Content Creator cho page;

Làm cộng tác viên viết bài cho các trang báo mạng, trang tin điện tử,…