Sau 'bản hit' đình đám 'E là không thể', Anh Quân Idol tiết lộ cuộc sống có nhiều thay đổi, hướng đến hình ảnh mới mẻ

SVO - Sau thời gian ấp ủ, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức ra mắt MV 'Trong mắt em có', do nhạc sĩ Đạt G sáng tác.

Anh Quân Idol là nam ca sĩ nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Anh được biết đến với giọng hát cao, sáng, đầy cảm xúc và những "bản hit" đình đám như E là không thể, Vô tư, Có anh ở đây rồi. Gây thương nhớ với những ca khúc da diết, Anh Quân Idol được khán giả yêu quý gọi là "hoàng tử ballad đời đầu".

E là không thể "viral" trên mạng xã hội gần đây, đã đưa tên tuổi của Anh Quân Idol trở lại. Bài hát vốn đã được anh ra mắt khá lâu nhưng đến vừa qua mới thật sự trở thành "hit lớn".

Khi được hỏi vui rằng, thành công của ca khúc này giúp anh mua được thêm mấy căn nhà, Anh Quân Idol hài hước cho biết, thành công của E là không thể giúp anh được khán giả yêu quý hơn nhưng người mua được nhà lại là nhạc sĩ Đông Thiên Đức, là tác giả của bài hát này.

Sau một thời gian chuẩn bị, sự trở lại lần này cho thấy Anh Quân Idol không chạy theo sự bùng nổ tức thời. Anh tập trung xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ cảm xúc, ổn định và lâu dài.

Sự trở lại lần này không phải để “nhắc lại quá khứ”, mà là lời khẳng định cho một hành trình âm nhạc dài hơi hơn. Nơi Anh Quân Idol chọn ở lại với khán giả bằng cảm xúc thật, thay vì sự ồn ào ngắn hạn.

MV Trong mắt em có không chạy theo xu hướng thị trường và đặt cảm xúc thật lên hàng đầu. Ca khúc không hướng đến sự bùng nổ tức thời, mà lựa chọn ở lại lâu hơn trong tâm trí người nghe, giống như cách những ký ức tình yêu vẫn âm thầm tồn tại.

Anh Quân Idol chia sẻ, đây là sản phẩm anh lựa chọn để trở lại sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng: “Có những giai đoạn, người nghệ sĩ cần im lặng để hiểu mình muốn nói gì tiếp theo". Trong mắt em có không nói về một mối tình cụ thể.

Ca khúc xoáy sâu vào chuyện tình cảm giữa những mối quan hệ lâu năm, nơi mà khoảnh khắc yêu vẫn còn đó nhưng ý nghĩ bên trong đã không còn như trước. Đây là giai đoạn nhạy cảm trong cuộc tình, khi sự thay đổi đến rất khẽ nhưng chứa đựng sự tổn thương rất lớn.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Anh Quân Idol cho biết: “Có những mối quan hệ không kết thúc bằng chia tay, mà kết thúc bằng những thay đổi trong tư tưởng. Tôi không muốn kể thay câu chuyện của ai, mà chỉ mong khi xem MV, mỗi người sẽ tự hỏi: Trong mắt người kia, mình đang còn ở vị trí đầu tiên?".

Sự đồng cảm này cũng là lý do nam ca sĩ quyết định hợp tác cùng nhạc sĩ Đạt G, người nổi tiếng với những sáng tác khai thác sâu cảm xúc hậu chia tay và những khoảng trống trong tình yêu.