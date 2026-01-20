Nhóm nhạc tân binh của V-pop UPRIZE ra mắt với khát vọng mang bản sắc âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới

SVO - UPRIZE là nhóm nhạc thần tượng xuất phát từ chương trình 'Tân binh toàn năng'. Đây hứa hẹn là làn gió mới của V-pop trong thời gian tới.

UPRIZE là nhóm nhạc nam thần tượng đầu tiên của Việt Nam, bước ra từ show truyền hình thực tế sống còn Tân binh toàn năng (Show it all). Nhóm gồm 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng. Đây là dấu mốc quan trọng cho khát vọng mang bản sắc âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới.

Trải qua hơn 9 tháng tôi luyện trong quy trình đào tạo chuẩn quốc tế, 7 nghệ sĩ xuất sắc nhất đã chính thức thành lập nên đội hình UPRIZE. Mang tinh thần "vươn Lên" (rise up) và sự bứt phá để giành lấy vinh quanh (prize), nhóm nhạc UPRIZE không chỉ đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng và sức sáng tạo, mà còn mang sứ mệnh tiếp nối tinh hoa âm nhạc Việt để hòa mình vào làn sóng văn hóa toàn cầu.

Trực thuộc SYE holdings, nhóm nhạc UPRIZE cùng các nghệ sĩ không đi theo mô hình "one-hit wonder". Thay vào đó là sự chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý tài năng và hỗ trợ nghệ sĩ xây dựng lộ trình sự nghiệp bền vững. Điều này không chỉ giúp các nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu mà còn sở hữu giá trị thương mại lâu dài trên các lĩnh vực quảng cáo, điện ảnh và giải trí.

Không chỉ dừng lại ở mô hình nhóm nhạc, SYE còn chính thức giới thiệu dàn nghệ sĩ độc lập thế hệ mới, gồm nhiều giọng ca tài năng như: Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan và lighT (minhtin). Mỗi nghệ sĩ trong danh sách này đều sở hữu tư duy âm nhạc độc bản và cá tính nghệ thuật riêng biệt.

Nhóm nhạc UPRIZE và các nghệ sĩ Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan và lighT (minhtin) sẽ được đầu tư bài bản, từ quy trình sản xuất đến chiến lược định vị thương hiệu cá nhân. Sự xuất hiện của những gương mặt tài năng trẻ hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới, làm phong phú thêm màu sắc cho thị trường âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới.

Sau khi ra mắt với công chúng, UPRIZE dự kiến sẽ chính thức phát hành MV và album debut vào tháng 4/2026. Đây hứa hẹn là sản phẩm âm nhạc kết tinh giữa bản sắc Việt Nam và tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.