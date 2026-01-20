Lee Sung Kyung cuối cùng đã đạt được ước mơ sau 16 năm

Lee Sung Kyung đã đạt được một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp, khẳng định vị thế của mình trên sân khấu nhạc kịch và được công nhận về sự đa tài trong nhiều thể loại âm nhạc.

Tại 'Lễ trao giải Nhạc kịch Hàn Quốc' được tổ chức vào ngày 19/1, Lee đã nhận được giải 'Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất' cho vai diễn trong vở nhạc kịch Aladdin. Khi lên sân khấu nhận giải, cô tự giới thiệu mình là “nữ diễn viên nhạc kịch Lee Sung Kyung” và chia sẻ những suy nghĩ chân thành của mình: "Đây là sân khấu mà tôi đã mơ ước suốt 16 năm. Tôi yêu thích nhạc kịch đến nỗi sợ rằng mình sẽ không bao giờ xứng đáng đứng trên sân khấu này, vì vậy, tôi cứ trì hoãn mãi. Qua vở Aladdin, tôi đã được trao một cơ hội lớn hơn nhiều so với những gì mình xứng đáng. Năm vừa qua là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.

Cô tiếp tục bằng cách cảm ơn dàn diễn viên và ê kíp của vở Aladdin, cũng như khán giả và người hâm mộ: “Nhờ các bạn, tôi đã có thể trưởng thành. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn và khiêm tốn hơn để trở thành một diễn viên có thể mang lại hạnh phúc cho người khác”.

Lấy bối cảnh tại vương quốc huyền bí Agrabah, Aladdin kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu, tình yêu và định mệnh. Lee đảm nhận vai công chúa Jasmine, trong lần đầu tiên thử sức với nhạc kịch và gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát ổn định cùng lối diễn xuất sâu sắc. Màn trình diễn của cô kết hợp sự tự tin với những sắc thái cảm xúc tinh tế, nhận được nhiều lời khen ngợi và thậm chí được đặt biệt danh trìu mến "Jasmine" từ người hâm mộ.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi trước đó Lee đã nhận được giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Phim truyền hình MBC năm 2015. Gần một thập kỷ sau, cô một lần nữa giành được danh hiệu tân binh xuất sắc trong một lĩnh vực khác, cho thấy sự trưởng thành ổn định của cô, với tư cách là một diễn viên đa năng hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh, chương trình giải trí và nhạc kịch.

Cuộc hội ngộ sau bảy năm khơi dậy nhiều cảm xúc giữa Lee Sung Kyun và Chae Jong Hyeop trong tác phẩm mới "In Your Radiant Season".

Sau khi kết thúc thành công với vở nhạc kịch, Lee chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ. Cô sẽ vào vai Song Ha Ran, nhà thiết kế chính của một thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu Hàn Quốc, trong bộ phim truyền hình MBC, phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy sắp tới, In Your Radiant Season, khởi chiếu vào ngày 20/2. Mọi chú ý đang đổ dồn vào sự chuyển mình mượt mà giữa sân khấu và màn ảnh tiếp theo của Lee Sung Kyun.