Hồ Ngọc Hà, Ngọc Linh, Quốc Đại, MC Quỳnh Hoa và các nghệ sĩ mang Tết sớm đến với bà con khó khăn

SVO - Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, 'Gala nhạc Việt' đã tổ chức buổi trao quà mang tên 'Cho đi nhiều hơn - Tết sẻ chia 2026' tại chùa An Hòa, tỉnh Tây Ninh. Chương trình có sự đồng hành của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, đạo diễn Trần Thành Trung, cùng đội ngũ Tình nguyện viên Nghệ sĩ như ca sĩ Ngọc Linh, Quốc Đại, MC Quỳnh Hoa.

Xuất hiện rạng rỡ trong chuyến đi, ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ về sự gắn bó đặc biệt với vùng đất này. Cô cho biết, đã về đây rất nhiều lần, không chỉ vào dịp Tết mà cả những ngày lễ khác để hỗ trợ bà con nghèo.

Hồ Ngọc Hà tâm sự: “Hà cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi thực hiện công việc thiện nguyện này để kết lại một năm Ất Tỵ thật trọn vẹn theo tinh thần cho đi nhiều hơn. Hy vọng mọi người sẽ luôn được an yên trong cuộc sống”.

Chuyến xe nghĩa tình còn có sự góp mặt của những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng, như ca sĩ Ngọc Linh, Quốc Đại và MC Quỳnh Hoa. Xúc động khi gặp gỡ bà con tại chùa An Hòa, ca sĩ Ngọc Linh bày tỏ sự trân trọng đối với lời mời từ đạo diễn Trần Thành Trung.

Cô khẳng định, việc được tham gia các chương trình thiện nguyện cùng nhóm Tình nguyện viên Nghệ sĩ chính là hạnh phúc lớn nhất của mình trong suốt năm 2025 vừa qua.

Đồng quan điểm, MC Quỳnh Hoa đại diện anh chị em nghệ sĩ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người dân: “Hoa cùng anh chị em nghệ sĩ đến đây với mong muốn mang lại những niềm vui nho nhỏ trong ngày Tết cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Mong rằng, tất cả bà con sẽ có một cái Tết thật ngọt ngào và ấm áp”.

Sự sẻ chia của các nghệ sĩ tại Tây Ninh chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần của ca khúc Cho đi nhiều hơn. Đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ DC Tâm dành riêng cho Gala nhạc Việt Tết 2026.