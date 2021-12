Có thật chương trình 'Táo Quân 2022' đang khởi động và năm nay vắng mặt “cô Đẩu” Công Lý?

SVVN - Mãi đến bây giờ, Trịnh Kim Chi mới kể về lý do thật sự khiến cô tin tưởng vào vợ chồng diễn viên Thương Tín mà quyết định trao trả toàn bộ khoản tiền 244 triệu đồng.

SVVN - Bộ tứ nghệ sĩ trẻ AMEE, Hoàng Dũng, Obito và Hứa Kim Tuyền lần đầu kết hợp cùng nhau trong ca khúc ' Happy birthday to you ( Always 14)'. Đây là dự án đầy tươi sáng và giàu năng lượng tích cực dành cho các fan yêu nhạc Việt.