CORTIS khởi động màn trở lại

Nhóm đã tổ chức Tiệc ra mắt GREENGREEN vào ngày 4/5, tại S-Factory D ở Seongsu-dong, Seoul. Sự kiện được phát trực tiếp trên Weverse và YouTube, cho phép người hâm mộ từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trực tiếp, thể hiện tầm ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của nhóm.

Trong sự kiện, CORTIS đã trình diễn trực tiếp tất cả các ca khúc trong album mới trên sân khấu 360 độ, được bao quanh bởi khán giả. Họ mở màn với ca khúc sôi động TNT và tiếp tục với các màn trình diễn bài hát chủ đề REDRED, cũng như ACAI và YOUNGCREATORCREW, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ. Đáp lại những yêu cầu encore liên tục, nhóm đã trình diễn REDRED và TNT thêm ba lần nữa, đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm.

Các thành viên cũng chia sẻ những câu chuyện hậu trường về các bài hát của họ. Nói về ACAI, họ giải thích rằng bài hát được lấy cảm hứng từ thời gian họ tham gia trại sáng tác ở Mỹ và tham vọng trở thành những nghệ sĩ có nền tảng vững chắc. Họ cũng thảo luận về vũ đạo mạnh mẽ đằng sau TNT, tương tác gần gũi với người hâm mộ trong suốt buổi biểu diễn. Các thành viên nhóm cũng thể hiện lòng biết ơn: “Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này. Chúng tôi sẽ mang theo nguồn năng lượng này và làm việc chăm chỉ hơn nữa trong các hoạt động sắp tới”.

Trong khi đó, Big Hit Music thông báo theo trích dẫn dữ liệu từ Hanteo Chart, tính đến ngày hôm nay (5/5), mini-album thứ hai, GREENGREEN của CORTIS đã ghi nhận doanh số bán ra 1.196.961 bản trong ngày đầu tiên phát hành (4/5). Con số này gấp năm lần doanh số ngày đầu tiên của album đầu tay, mini-album đầu tiên được bán ra khoảng 240.000 bản, và đánh dấu một kỷ lục cao nhất trong sự nghiệp của nhóm. Hơn nữa, họ đang thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế, bao gồm việc lọt vào bảng xếp hạng Top Album của iTunes tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, cũng như xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Top 100 của Melon, với ca khúc chủ đề phát hành trước đó REDRED và lọt vào bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify trong 12 ngày liên tiếp.

Kỷ lục bán được một triệu bản trong ngày đầu tiên phát hành và bữa tiệc ra mắt chất lượng cao chứng minh rằng sự chú ý toàn cầu tập trung ngay sau khi họ ra mắt đã được củng cố bởi sức mạnh của lượng fan hâm mộ cốt lõi vững chắc. Đồng thời, chúng cũng là bằng chứng cho thấy quỹ đạo phát triển rõ rệt của CORTIS, chứng minh khả năng của họ trên sân khấu. Trong khi đó, CORTIS tiếp tục các hoạt động toàn diện của mình, bắt đầu với việc phát hành video trình diễn TNT vào ngày 5/5. Họ sẽ xuất hiện trên các chương trình phát thanh lớn bao gồm Noon Song of Hope của MBC FM4U và Lee Eun Ji's Gayo Plaza của KBS Cool FM. Họ cũng sẽ bắt đầu các hoạt động quảng bá trên chương trình âm nhạc Music Bank của KBS2 vào ngày 8/5 và biểu diễn tại lễ hội của trường ĐH Hongik vào ngày 14/5.

​