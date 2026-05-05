Nhiệm kỳ đầy ý nghĩa và rực rỡ của top 3 'Hoa hậu Việt Nam 2024'

SVO - Hà Trúc Linh, Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi không chỉ trở thành những tên tuổi mới của showbiz Việt, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vẻ đẹp đi cùng tri thức, cống hiến của 'Hoa hậu Việt Nam'.

Sau thành công rực rỡ của Hoa hậu Việt Nam 2024, mùa giải đã ghi dấu ấn sâu đậm với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh và giàu cảm hứng. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi có một hành trình nhiệm kỳ đầy thành công và truyền cảm hứng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 trở thành tên tuổi được các nhà mốt Việt lựa chọn, sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang lớn. Không chỉ vậy, các cô gái trở thành gương mặt quảng cáo được các nhãn hàng săn đón. Hơn hết, hành trình của Hà Trúc Linh, Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi còn giúp lan tỏa những giá trị nhân văn, ý nghĩa mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến, thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, xã hội.

Hà Trúc Linh, Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi là top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 hướng đến sự thân thiện, gần gũi đúng như lứa tuổi gen Z. Không còn khoảng cách giữa người nổi tiếng với công chúng, cả ba sẵn sàng giữ mặt mộc xuất hiện trên trang cá nhân, thoải mái thể hiện tiếng nói của mình trong các chương trình giao lưu cùng khán giả. Vẻ đẹp không khoảng cách giữa các cô gái càng làm cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam trở nên chân thật, có giá trị tác động đến giới trẻ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh tất bật với các hoạt động thiện nguyện xuyên khắp các tỉnh, thành trong nước và cả nước ngoài. Mỗi hành trình trao đi đó, Hà Trúc Linh chia sẻ: "Việc được gặp gỡ nhiều con người tài giỏi, đi đến nhiều vùng đất và trải nghiệm những điều mới mẻ đã giúp mình có thêm nhiều góc nhìn, chiêm nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống cũng như trách nhiệm của bản thân đối với xã hội".

Hà Trúc Linh còn là gương mặt vedette hay first face của nhiều chương trình thời trang lớn. "Nàng Hậu" có nhiều chuyến đi đến các vùng sâu vùng xa, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Người đẹp cũng tích cực tham gia nhiều chương trình giao lưu văn hóa, góp phần quảng bá du lịch của nhiều nơi.

Trần Ngọc Châu Anh bận rộn khi phải cùng lúc hoàn thành ba vai trò: Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, nữ quân nhân và một cô nữ sinh trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhìn vào hành trình của Châu Anh, có thể thấy sự ưu tiên cho các hoạt động văn hóa, giao lưu với các bạn trẻ tại nhiều trường đại học trên cả nước.

"Nàng Hậu" chọn tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng, thay vì chạy show ồ ạt. Với tư cách là một quân nhân, Á hậu Châu Anh còn tích cực tham gia các hoạt động liên quan: "Trách nhiệm là điều mình luôn tự nhắc bản thân khi mang trên vai cả danh hiệu Á hậu và màu áo quân đội".

Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi cũng là gương mặt quảng cáo được nhiều thương hiệu lựa chọn. Không chỉ vậy, cô cũng là người đẹp đầu tiên trong top 3 Hoa hậu Việt Nam bén duyên với phim ảnh thông qua bộ phim Chuyện tình Khau Vai.

Với nền tảng tri thức từ trường ĐH Phenikaa (Hà Nội) và danh tiếng từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Vân Nhi cho biết: "Điều thay đổi lớn nhất với mình là nhận ra những hành động, lời nói, dù nhỏ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định. Chính điều đó khiến mình học cách sống chỉn chu hơn, suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi quyết định, để xứng đáng với sự tin tưởng, yêu thương và kỳ vọng mà khán giả đã dành cho mình".

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hà Trúc Linh, Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi, cùng dàn các người đẹp đại sứ tiêu biểu đã góp phần lan tỏa một hình mẫu sắc đẹp toàn diện. Các cô gái không chỉ rực rỡ về ngoại hình mà còn tỏa sáng từ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Chính những giá trị đó đã tạo nên sức sống bền bỉ cho cuộc thi và trở thành nền tảng để Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kế thừa, phát triển và nâng tầm.

Hành trình mới của Hoa hậu Việt Nam 2026 sắp chính thức được khởi động, với chủ đề “Miền hương sắc”. Cuộc thi năm nay không chỉ tìm kiếm một nhan sắc nổi bật, mà còn tôn vinh những cô gái mang trong mình chiều sâu tri thức, trái tim nhân ái và tinh thần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hoá Việt. Đây là nơi vẻ đẹp được cảm nhận trọn vẹn qua hành trình trưởng thành, cống hiến và truyền cảm hứng.