Moon Ga Young và Doyoung của NCT 'phủ sóng' vì xuất hiện trong ‘The Devil Wears Prada 2’

Một sự xuất hiện ngắn nhưng đầy ấn tượng đang thu hút sự chú ý trong The Devil Wears Prada 2, khi những khoảnh khắc thời trang đời thực được lồng ghép một cách liền mạch vào bộ phim.

Moon Ga Young và Doyoung được phát hiện trong một cảnh quay của show thời trang Milan, nơi sự xuất hiện ngắn ngủi của họ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Phân cảnh này được cho là quay trong một show diễn thời trang Xuân/Hè của Dolce & Gabbana tại Tuần lễ thời trang Milan, ghi lại bầu không khí chân thực của một sự kiện thời trang toàn cầu.

Vào thời điểm đó, cả Moon Ga Young và Doyoung đều tham dự show với tư cách là đại sứ toàn cầu của thương hiệu, và đương nhiên trở thành một phần của cảnh quay. Họ được nhìn thấy ngồi ở hàng ghế đầu cùng với các diễn viên huyền thoại Meryl Streep và Stanley Tucci, làm nổi bật tầm ảnh hưởng toàn cầu của họ.

Siêu mẫu Sora Choi cũng xuất hiện trong phim, mang đến sự hiện diện đầy uy quyền trên sàn catwalk trực tiếp lên màn ảnh và thêm một lớp chân thực cho cảnh quay.

Khi các ngôi sao K-pop đang hoạt động trên sàn diễn thời trang toàn cầu xuất hiện một cách tự nhiên trong phim, sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc tiếp tục tăng lên. Các phản ứng trên mạng vô cùng sôi nổi: Bạn có thể nhận ra Doyoung và Moon Ga Young – đừng bỏ lỡ nhé; Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khó quên... làm tăng thêm sự hào hứng cho người xem.

The Devil Wears Prada 2 kể về câu chuyện của Miranda, tổng biên tập huyền thoại của tạp chí thời trang Runway, tái ngộ với Andy, người trở lại với vai trò biên tập viên chuyên mục sau 20 năm, và Emily, hiện là giám đốc điều hành tại một thương hiệu xa xỉ. Cùng nhau, họ vượt qua bối cảnh truyền thông đã thay đổi trong khi cạnh tranh để giành lại ảnh hưởng trong thế giới thời trang. Bộ phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

