Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Nghi khoe tin vui, được 'dàn sao' Việt gửi lời chúc phúc

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trên trang cá nhân, 'bé' Xuân Nghi vừa chia sẻ tin vui khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.

Ca sĩ Xuân Nghi được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" của Việt Nam, khi nổi tiếng từ nhỏ. Cô sở hữu giọng hát trong trẻo và khả năng biểu diễn chuyên nghiệp khi còn nhỏ.

606019985-10163362151977612-6593646144198754813-n.jpg

Là gương mặt nổi tiếng cùng thời, Xuân Nghi được ví như "đối thủ" của bé Xuân Mai, khi gặt hái nhiều thành công. Từ khi 5 tuổi, Xuân Nghi là giọng ca nhí đã phát hành nhiều album, tham gia diễn xuất trong các phim như Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát.

587467301-18539961685059540-8283786623190676599-n.jpg

Sau đó, "bé" Xuân Nghi đình đám năm nào bất ngờ "mất hút" trong làng nhạc Việt để sang Mỹ theo học chuyên ngành Music industry and marketing. Đến năm 2024, Xuân Nghi trở lại Việt Nam, góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

631766143-10163548170077612-6699583065903824743-n.jpg

Màn tái xuất của "thần đồng âm nhạc" đã làm "sống lại" tuổi thơ của nhiều khán giả thế hệ 8X - 9X. Từ hiệu ứng của chương trình, Xuân Nghi tiếp tục có nhiều hoạt động âm nhạc trong nước.

642403709-10163616251452612-1413953018560037357-n.jpg

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm.

641640041-10163616251587612-1002396398242028498-n.jpg

Dưới bài đăng này, nhiều "sao Việt" như Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh, Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Ngọc Phước... đã gửi lời chúc phúc đến Xuân Nghi.

644453311-10163616251507612-2074645015377530213-n.jpg

Ngoài những khoảnh khắc trình diễn trên sân khấu, Xuân Nghi là nghệ sĩ rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường, gần gũi.

610785160-10163382971072612-3140540981336233659-n.jpg

Không ít lần, Xuân Nghi công khai hình ảnh bên bạn trai. Cả hai đã bên nhau nhiều năm, đồng hành qua nhiều thời điểm khác nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống của Xuân Nghi.

Văn Sơn
#Xuân Nghi #bé Xuân Nghi #cầu hôn #hạnh phúc #ca sĩ Xuân Nghi #thần đồng âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục