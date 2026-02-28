Phép màu 'Hạn chót' nhuộm màu Hồng-Đen

SVO - Theo YG Entertainment ngày 28/2 (giờ Hàn Quốc), mini album mới được mong chờ từ lâu của BLACKPINK, 'Deadline' đã bán được tổng cộng 1.461.785 bản trong ngày đầu tiên.

Phát hành một ngày trước đó vào lúc 2 giờ chiều ngày 27/2 (giờ Hàn Quốc), mini album đã lập kỷ lục doanh số ngày đầu tiên không chỉ đối với BLACKPINK mà còn đối với bất kỳ nhóm nhạc nữ K-Pop nào trong lịch sử. Ngoài ra, Deadline đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album iTunes tại tổng cộng 32 quốc gia ngay sau khi phát hành.

Video âm nhạc GO được sản xuất vô cùng hoành tráng cũng đang là chủ đề 'nóng'. Quy mô đồ họa ấn tượng và hiệu ứng CG táo bạo kết hợp tạo nên trải nghiệm sống động, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Những cảnh quay về không gian, ánh sáng và các kiến ​​tạo địa chất rộng lớn xoay quanh vũ trụ đã được khen ngợi vì đã thể hiện hoàn hảo khí chất độc đáo của BLACKPINK.

Ngay sau khi phát hành, video âm nhạc GO đã đứng đầu bảng xếp hạng Worldwide Trending và Trending Music của YouTube, nhanh chóng trở thành video được xem nhiều nhất trong 24 giờ và hiện đang có hơn 19,5 triệu lượt xem. Khoảnh khắc này một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng to lớn của kênh chính thức của BLACKPINK, với khoảng 100 triệu người đăng ký, nhiều nhất trong số các nghệ sĩ trên toàn thế giới.

Trong khi đó, GO là một bài hát kết hợp năng lượng vượt mọi ranh giới của BLACKPINK với sức hút tiềm ẩn và nhịp điệu mạnh mẽ. Đoạn điệp khúc bùng nổ và giai điệu gây nghiện tạo nên tác động mạnh mẽ, trong khi lời bài hát, thấm đẫm sự tự tin đặc trưng của nhóm, củng cố hướng đi của nhóm đến những tầm cao mới, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ âm nhạc.

Đánh dấu sự trở lại đầy đủ của BLACKPINK với tư cách một nhóm sau khoảng 3 năm 5 tháng, Deadline bao gồm tổng cộng 5 bài hát, trong đó có ca khúc chủ đề đầy cuốn hút GO.

Từ ngày 26/2 đến ngày 8/3, dự án hợp tác "Kook Joong-bak X BLACKPINK" nhằm kỷ niệm sự trở lại của BLACKPINK được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul. Buổi nghe nhạc chính thức đã khai mạc vào ngày 27/2. Bức ảnh là một tấm bưu thiếp kỷ niệm cho thấy mỗi thành viên phụ trách phần bình luận âm thanh cho hiện vật nào. Đây là sự hợp tác chính thức đầu tiên giữa Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và một dự án K-pop.

Tấm thảm đen trên sàn nhà có dòng chữ "BLACKPINK WILL MAKE YOU".

Trong buổi nghe nhạc, bạn có thể nghe trích đoạn từ năm bài hát trong mini-album thứ ba, "Deadline". Khi bạn bước lên các tựa bài hát xuất hiện trên sàn nhà, nhạc sẽ phát từ phía trên.

Buổi nghe thử ca khúc mới được tổ chức với sự hợp tác của Spotify, nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới.

Vào ngày 26/2, một ngày trước khi album phát hành, một sự kiện nghe thử đã được tổ chức để người hâm mộ có thể nghe trước bài hát mới.

Một sự kiện cũng đang diễn ra, trong đó người tham gia có thể ngẫu nhiên nhận được một tấm ảnh kỷ niệm nếu họ đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội kèm theo hai hashtag bắt buộc sau khi tham gia buổi nghe. Danida đến từ Thái Lan giơ cao tấm ảnh kỷ niệm mà cô ấy đã chọn (bên trái) và tấm ảnh do phóng viên chọn (bên phải).

Chùa đá mười tầng Gyeongcheonsa, nằm gần địa điểm tổ chức buổi nghe nhạc. BLACKPINK tham gia với vai trò hướng dẫn viên âm thanh.