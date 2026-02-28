Kim Hyun Joong và cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm với bạn gái cũ

Kim Hyun Joong đã xuất hiện với tư cách khách mời cùng nam diễn viên Park Hyo Joon trên kênh YouTube B-Grade Studio và nói về tình bạn của họ: “Anh ấy là người nổi tiếng duy nhất đến thăm tôi trong thời gian tôi nhập ngũ. Anh ấy cũng là người tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho con trai tôi. Chúng tôi gặp nhau vào năm 2013 khi cùng nhau đóng một bộ phim truyền hình dựa trên truyện tranh City Conquest’ together”. Tuy nhiên, dự án cuối cùng đã bị hủy bỏ: “Chúng tôi thậm chí đã hoàn thành việc quay phim ở Nhật Bản, nhưng mọi chuyện đổ bể sau khi KBS quyết định không lên lịch phát sóng. Chúng tôi đã quay phim trong năm tháng và chờ đợi một năm, chỉ để rồi mọi thứ bị hủy bỏ hoàn toàn”.

Kim Hyun Joong cũng nói về các hoạt động gần đây của SS501: “Đây không hẳn là sự trở lại. Đó là kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của chúng tôi. Cả năm thành viên không tái hợp, nhưng ba người trong chúng tôi đã thành lập một nhóm nhạc tên là FIVE O ONE, và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Album được phát hành trong tháng 2/2026”.

Trước đây, Kim Hyun Joong từng vướng vào một vụ tranh chấp ồn ào với bạn gái cũ, được xác định là A, liên quan đến cáo buộc mang thai và hành hung. Sau 5 năm chiến đấu pháp lý căng thẳng bắt đầu từ năm 2015, vụ án kết thúc với phán quyết một phần có lợi cho Kim và mức phạt 100 triệu won (khoảng 69.445 đôla Mỹ) dành cho A.

Giải đáp về vụ việc, Kim Hyun Joong giải thích về cáo buộc hành hung: “Vì hành vi xô đẩy người khác bị coi là hành hung, tôi chỉ bị phạt 5 triệu won (khoảng 3.472 đôla Mỹ). Tôi sẵn sàng trả mức phạt đó. Tôi không ngờ vụ việc lại leo thang đến mức này”. Khi được hỏi thêm về vụ kiện liên quan đến bạn gái cũ, Kim chia sẻ: “Tôi đã ra tòa, nhưng câu hỏi của anh còn sắc bén hơn cả tòa án”. Choi Sung Min cũng hỏi về thông tin bạn gái cũ của anh đòi bồi thường khoảng 1,6 tỷ won (khoảng 1,1 triệu đôla Mỹ). Kim cho biết: “Tôi không biết. Luật sư của tôi đã xử lý vụ việc lúc đó. Nó đã được giải quyết. Phải mất một thời gian rất dài để được tuyên bố trắng án, và sau ngần ấy thời gian, tôi không được lợi hay thiệt gì cả”.