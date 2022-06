Dám nghĩ, dám làm, dám tự tin hành động

SVVN - Trang Anh (Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 2002) là diễn viên tự do, đang theo học chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô nàng được chú ý khi đảm nhận vai diễn Diệu Anh trong phim "Bà Nội Quái Kiệt".

SVVN - Cẩm Tú là sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông Vận Tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh (UTC2). Tú sinh ra và lớn lên tại Long An, quê hương của những cánh đồng bao la, bát ngát, thơm nồng hương lúa chín vào mùa; những dòng sông trĩu nặng phù sa, những con người đôn hậu, hiền lành.

SVVN - Từng sở hữu thân hình gầy gò chỉ 55kg, Hoàng Việt An (sinh năm 1999) đã tìm thấy đam mê, “lột xác” trở thành Top 3 Best The Fitness Body với số đo 3 vòng ấn tượng và lọt Top 10 chung cuộc tại cuộc thi “Vietnam Fitness Model 2021”.