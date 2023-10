Đảng viên trẻ NEU tốt nghiệp thủ khoa với GPA 3.99/4.0 còn là một cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc

SVVN - Đinh Viết Giang sinh năm 2001 quê ở Nam Định là cựu sinh viên lớp Kiểm toán Chất lượng cao 61A, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vừa tốt nghiệp vào tháng 8/2023, anh chàng trở thành thủ khoa chuyên ngành Kiểm toán với GPA gần như tuyệt đối 3.99/4. Viết Giang còn hoạt động công tác Đoàn - Hội NEU với vai trò là cán bộ Đoàn nhiệt thành, năng nổ. Đinh Viết Giang là một trong 96 cử nhân được thành phố Hà Nội vinh danh là thủ khoa xuất sắc năm 2023.

Đạt "bảng vàng" thành tích học tập và chinh phục 7/7 kỳ học bổng

Viết Giang gây "choáng" với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ: điểm trung bình toàn khóa học đạt 9.65/10; đạt Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi; Xuất sắc của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 7/7 kì học; đạt Học bổng 50% học phí toàn khóa chương trình Cao học Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan (MDE) của Khoa Kinh tế học, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; đạt Học bổng dành cho Tân cử nhân Xuất sắc và Giỏi chương trình Chất lượng cao Kiểm toán, Ngân hàng, và Tài chính doanh nghiệp của Tổ chức đào tạo Smart Train; đạt Học bổng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và các hoạt động xã hội năm 2021; đạt Học bổng “ACCA SBL – Strategic Business Leader 2021” của Tổ chức đào tạo Smart Train; Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường năm 2022; Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Trường năm 2021; Tác giả 03 bài báo, công trình NCKH đăng trên các Tạp chí, Hội thảo Quốc tế và Việt Nam; Giải Khuyến khích cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2022...

Giang tự hào chia sẻ: "Thật ra ban đầu khi được cô cố vấn học tập thông báo là thủ khoa chuyên ngành Kiểm toán thì mình không quá bất ngờ, vì sau mỗi kì học Viện mình đều gửi danh sách xét học bổng khuyến khích học tập có điểm của tất cả các bạn trong chuyên ngành. Nhờ vậy mà mình có thể ước chừng điểm của mình so với các bạn khác. Phải đến khi được xướng tên lên sân khấu nhận vòng nguyệt quế và giấy khen Thủ khoa trước sự chứng kiến của gia đình, thầy cô và toàn thể các bạn trong Viện thì mình mới thực sự vỡ òa và cảm thấy tự hào cho những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân trong 4 năm Đại học. Mình thực sự biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè, các anh chị, các em đã luôn đồng hành cùng mình trên hành trình ấy. Gần đây, lại vinh dự được lựa chọn vinh danh Thủ khoa xuất sắc của Thành phố Hà Nội, mình thực sự mãn nguyện và cảm thấy không còn gì tiếc nuối cho quãng đời sinh viên của mình nữa. Song, đây cũng là lời nhắc nhở mình phải luôn cố gắng rèn đức, luyện tài để xứng đáng với danh hiệu ấy.

Luôn hướng bản thân đến sự phát triển toàn diện

Bên cạnh việc học, Giang cũng chú trọng rèn luyện và phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh: sức khỏe, kỹ năng mềm, hội nhập quốc tế, tình nguyện... Chính vì thế anh chàng chọn Đoàn - Hội là nơi để gửi gắm tuổi trẻ. Trong suốt 4 năm đại học, Giang đã để lại nhiều dấu ấn, đóng góp cho công tác Đoàn - Hội trường ĐH Kinh tế Quốc dân với vai trò Phó Trưởng Ban Văn phòng Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2021 – 2023. Bằng sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ, Giang đã xuất sắc lọt Top 10 Sinh viên tiêu biểu trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2022; từng đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Thành phố Hà Nội năm học 2021 – 2022; Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022 và vinh dự được nhận Giấy khen của Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho Đoàn viên có thành tích Xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022... Chia sẻ về khía cạnh này, Giang bày tỏ: "Nhiều người vẫn còn quan niệm rằng Thủ khoa chỉ biết học và tập trung hết cho việc học. Nhưng đối với mình, mình luôn hướng bản thân đến sự phát triển toàn diện, do vậy, bên cạnh học tập, mình đã tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn, Hội để rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm. Trong 4 năm Đại học, mình đã tham gia Ban Văn phòng Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên II.

Tham gia các hoạt động, phong trào của Ban, của Chi bộ cho mình cơ hội được gặp gỡ nhiều người bạn mới, giao tiếp với nhiều thành viên ở đủ lứa tuổi. Ai cũng đều rất giỏi và tài năng, có thế mạnh riêng ở các lĩnh vực khác nhau, khiến cho mình luôn được học hỏi từ mọi người. Đặc biệt, mình còn có cơ hội gặp gỡ và làm việc với các anh chị ở Đoàn trường. Nhờ đó, mình được làm quen với cách thức làm việc chuyên nghiệp và học được những kỹ năng mềm như: kỹ năng quan sát, cách ứng xử giao tiếp, cách tổ chức sắp xếp công việc cá nhân... Tham gia các phong trào Đoàn - Hội khiến mình cảm thấy đã sử dụng thời gian “tuổi trẻ” để trải nghiệm được nhiều thứ, làm nó trở nên có ý nghĩa. Các trải nghiệm, kỹ năng mình học được khiến mình “cứng cáp” và tự tin hơn, không quá bỡ ngỡ sau khi rời ghế nhà trường và bắt đầu đi làm".

Bí quyết giúp thủ khoa cân bằng việc học và tham gia phong trào tình nguyện, công tác Đoàn - Hội

"Đối với mình, không có sự cân bằng nào là tuyệt đối và hoàn hảo cả. Trong một khoảng thời gian, mình phải đưa ra sự lựa chọn tập trung cho cái nào hơn. Do vậy, mình đã sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên qua ma trận Eisenhower, và tập trung một thời điểm làm một công việc với phương pháp Pomodoro. Bằng sự kết hợp 2 phương pháp này, mình đã tập trung làm được những công việc ưu tiên, lại có thời gian nghỉ ngơi xen kẽ. Hiệu quả học tập và làm việc tăng lên đáng kể.”

Ma trận Eisenhower là một mô hình gồm có 4 tiêu chí: Khẩn cấp, Không khẩn cấp, Quan trọng, Không quan trọng.

1. Khẩn cấp và quan trọng (nhiệm vụ cần phải làm ngay lập tức).

2. Quan trọng nhưng không phải khẩn cấp (nhiệm vụ nên lên kế hoạch để làm sau).

3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng (nhiệm vụ nên uỷ thác cho người khác).

4. Không khẩn cấp cũng không quan trọng (nhiệm vụ phải được loại bỏ hoặc làm khi có thời gian rảnh, nghỉ ngơi).

Phương pháp Pomodoro là phương pháp làm việc theo chu trình làm 25 phút, nghỉ 5 phút và lặp lại làm 25 phút, nghỉ 5 phút, có thể linh hoạt là làm 50 phút, nghỉ 10 phút.

Có lẽ khó khăn lớn nhất trong suốt thời gian học Đại học của mình là việc sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để vừa giữ vững thành tích học tập trên lớp, vừa làm nghiên cứu khoa học, vừa tham gia hoạt động Đoàn tại Ban Văn phòng Đoàn trường, vừa làm CTV cho các chương trình tình nguyện. Như mình đã nói ở trên, không có sự cân bằng nào là hoàn hảo, nên đã có lúc mình tập trung thời gian quá mức vào học tập hơn hoạt động Đoàn, và ngược lại. Thật may mắn khi mình đã có những người bạn, người em luôn giúp đỡ, thấu hiểu, thông cảm cho mình cũng như chấn chỉnh mình kịp thời. Mình luôn biết ơn và trân trọng những tình cảm tốt đẹp đó của mọi người."

Mục tiêu của một thủ khoa, Đảng viên trẻ: phát triển bản thân và sống có ích cho cộng đồng

Theo Giang: "Là một Đảng viên trẻ, theo mình, cần luôn sống cống hiến, có ước mơ và phải đặt mục tiêu để hoàn thành ước mơ đó. Mỗi người đều có quỹ thời gian như nhau, sử dụng sao cho hiệu quả và có ý nghĩa là đã góp ích cho xã hội. Ngoài ra, trong thời gian học Đại học, mình cũng là cộng tác viên tích cực của nhiều chương trình tình nguyện trong và ngoài trường. Mỗi lần tham gia các chương trình tình nguyện mình cảm thấy rất hào hứng vì có lẽ những đóng góp của mình dù nhỏ bé nhưng cũng đã mang đến sự ấm áp cho những mảnh đời còn bất hạnh.

Dự định của mình là vẫn tiếp tục làm việc ở Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Big 4 Kiểm toán cùng với Deloitte, KPMG và PwC). Cùng với đó, mình sẽ học chương trình Cao học Kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan, liên kết giữa trường ĐH Kinh tế Quốc dân và ĐH Erasmus Rotterdam Hà Lan (Erasmus University Rotterdam - Hạng 1 về Đào tạo Kinh tế, Tài chính ở Hà Lan (theo QS 2023), Hạng 69 thế giới (theo Times Higher University Ranking 2023). Mình đã được nhận học bổng 50% học phí chương trình từ Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên đây là một động lực to lớn để mình hoàn thành chương trình học. Làm kiểm toán độc lập, ngoài việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính thì việc đưa ra lời khuyên cho khách hàng để cải thiện về quy trình, hoạt động, tài chính của công ty khách hàng được đánh giá là điểm khiến khách hàng có tiếp tục lựa chọn dịch vụ do công ty mình cung cấp nữa hay không? Do vậy, mình đánh giá việc học cao học chương trình này là cần thiết".

