Dấu ấn Trường Sa giúp nữ sinh ngành Dược có thêm động lực học tập và cống hiến

SVVN - Võ Mỹ Duyên (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3, ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, Mỹ Duyên luôn chủ động trong công tác tham mưu đổi mới nội dung và sáng tạo phương thức hoạt động Hội nhằm vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong trong sinh viên, xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh và phát triển không ngừng.

Mình sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Khánh Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng đất thiếu thốn về vật chất, đời sống tinh thần còn hạn chế. Bên cạnh đó, điều kiện để được tới trường cũng là trở ngại lớn đối với bản thân mình nói riêng và các bạn miền núi nói chung. Xuất thân từ gia đình buôn bán nhỏ, bố mẹ không có nhiều thời gian chăm lo cho các con, mình luôn phải chủ động cố gắng tự lo cho bản thân. Nhưng không vì điều kiện khó khăn mà bản thân nản chí, với mong muốn được phát triển, mình luôn tự nhắc nhở phải cố gắng mỗi ngày.

Học Dược để giúp đỡ những người bệnh kém may mắn

Mình quyết định lựa chọn theo học ngành Dược bởi Y - Dược vốn là một ngành nghề vô cùng cao quý, có thể giúp đỡ những người bệnh kém may mắn, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Trên mảnh đất quê hương, mình đã chứng kiến cuộc sống của người dân phải vất vả để mưu sinh hàng ngày. Nhưng khổ hơn là những người nghèo bị bệnh mà không có tiền đi khám, mua thuốc, vậy nên mình muốn theo ngành này hy vọng có thể giúp đôi phần cho người dân ở quê.

Với truyền thống gia đình yêu nước, từ đời ông cha mình đã chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc (ông nội là Đại tá đã mất, ông ngoại và bố là thương binh) nên những bài học về tình yêu nước, sống và cống hiến cho nước nhà đã được dạy, thấm nhuần trong tư tưởng của mình từ khi còn bé. Đây cũng chính là động lực thôi thúc mình theo học ngành Dược. Bên cạnh đó, hai chị ruột của mình đã học và đang công tác tại bệnh viện, noi theo tấm gương của các chị nên mình có thêm ý chí cố gắng nhiều hơn để trở thành một Dược sĩ giỏi.

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã cho mình kiến thức sâu về chuyên ngành. Môi trường học tập rèn tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và nghiêm túc hơn trong mọi việc. Bởi ngành Y, đòi hỏi sự khắt khe và độ chính xác vì ảnh hưởng tới sự sống còn của con người. Khi người bệnh đã gửi gắm sinh mạng cho mình thì họ đã tin tưởng mình tuyệt đối cho nên không được phụ lòng, luôn lấy chữ tâm làm đầu và tận tình vì người bệnh.

Trong chặng đường sinh viên, mình được tham gia và trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa giúp bản thân tự tin hơn, luôn năng động và sáng tạo trong học tập cũng như những công việc hằng ngày; được giao lưu thêm nhiều bạn bè, biết thêm về nhiều tấm gương sáng.

Dấu ấn về chuyến hải trình thiêng liêng

Với mình, hành trình Sinh viên với Biển đảo Tổ quốc 2023 là chuyến hải trình nhiều kỷ niệm và cảm xúc có lẽ suốt đời bản thân không thể quên. Trước đó vào ngày 16/10/2021, mình có xem được thước phim Hành trình đến nhà giàn DK1 - Thầm lặng của những người lính. Cảm xúc thật khó tả, vì thời tiết khó khăn nên đoàn không thể lên thăm các anh chiến sĩ. Chỉ có thể hát tặng các anh chiến sĩ hải quân qua bộ đàm từ xa, dường như ai cũng xúc động. Mình đã thầm ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến nơi đây.

Thật may mắn, ngày 28/5/2023 mình đã vinh dự cùng 200 bạn sinh viên tiêu biểu đại diện cho các trường trong cả nước đã gặp mặt và cùng tham gia chuyến hải trình đầy ý nghĩa này. Khi đặt những bước chân đầu tiên đi trên Đảo Trường Sa lớn, cảm xúc trong mình thật khó tả, cảm giác yên bình, sự thiêng liêng và hân hoan.

Khi nghe 10 lời thề danh dự của các anh chiến sĩ, lễ duyệt binh và hát quốc ca đồng thanh cất lên. Thật hào hùng! Tình yêu Tổ quốc, đất nước trào dâng mãnh liệt! nước mắt mình không ngừng tuôn trong buổi chiều nắng gió. Trò chuyện cùng những người chiến sĩ, mình được hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trên đảo, những người lính đang ngày đêm canh gác, chiến đấu ngay trong thời bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.

Buổi chiều ấy, sinh viên chúng mình được rảo bước chạy trên đảo, tham gia triễn lãm tranh và hoạt động văn nghệ. Các anh chiến sĩ đều hát rất hay, những lời hát hát hòa cùng tiếng sóng, làn gió, ánh trăng sáng, vì sao cùng lá cờ đỏ tung bay. Có lẽ, không chỉ đối với mình, mà tất cả hơn 200 bạn sinh viên khác đều cảm nhận đây là sân khấu đặc biệt nhất. Chào các anh để đoàn trở về tàu, các anh chiến sĩ vẫy tay và chào chúng mình, các anh hô to rằng: “Trường Sa vì cả nước, Trường Sa vì Tổ quốc”. Cả đoàn mình, ai cũng khóc. Khóc vì những chiến công các anh mang lại cho Tổ quốc, khóc vì những hy sinh thầm lặng để bảo vệ chủ quyền dân tộc Việt Nam.

Khi đến thăm nhà giàn DK1, vì thời tiết khó khăn nên đoàn mình chỉ có thể trò chuyện và hát gửi tặng các anh qua bộ đàm. Không thể gần nhau, nhưng trái tim của các anh chiến sĩ và chúng mình đều hướng về Tổ quốc. Qua bộ đàm, các anh nhắn nhủ: “Gửi đến sinh viên các em, thế hệ tương lai của đất nước. Các em hãy yên tâm, cố gắng học tập thật tốt và làm việc để cống hiến cho nước nhà. Còn ngoài đây, đã có các anh lo. Các anh sẽ giữ chắc tay súng, giữ vững chủ quyền của nước ta”. Các anh vẫy chào chúng mình, cái chào của hy vọng, cái chào của những người yêu nước.

Tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa, buổi chiều trời đang nắng rất to. Khi đốt nén hương để tưởng niệm các anh, mây đen kéo tới rồi mưa như trút nước. Mưa rất to, những bông hoa cúc và hạc giấy do chính tay chúng mình gấp được thả xuống biển để gửi tới những vị anh hùng đã hy sinh để giữ lấy từng tấc đất cho dân tộc. Nước mưa như hòa cùng nước mắt!

Sau chuyến đi, dường như thôi thúc trong mình ý nghĩ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, góp sức mình để đưa đất nước phát triển. Phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và trở thành người công dân tốt, người Đảng viên ưu tú.

Học để làm người lương thiện, tránh xa những điều tiêu cực

Ngoài việc học, mình có làm thêm ở Phòng khám Tai - Mũi - Họng của Bác sĩ Phú tại 56 Phan Chu Trinh, Nha Trang. Trong 6 tháng làm việc, mình học được thêm nhiều kiến thức chuyên ngành. Bên cạnh đó là các kĩ năng mềm khi giao tiếp với bệnh nhân, rèn luyện sự kiên nhẫn và tỉ mỉ trong công việc.

Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng trau dồi về kiến thức và kĩ năng hơn nữa. Nỗ lực, kiên trì hơn mỗi ngày để phát triển bản thân. Không chỉ dừng lại ở đại học, mình muốn học lên cao hơn. Vì Bác Hồ đã dạy “Học, học nữa, học mãi”. Học để phát triển bản thân, làm người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước. Học để làm người lương thiện, biết để tránh xa những điều tiêu cực.

Thế hệ trẻ - mầm xanh tương lai của đất nước cần thấu hiểu sự hy sinh của những vị anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, để có được ngày hôm nay có biết bao máu đã chảy. Hiện tại, những chiến sỹ ngoài kia đang phải nắm chặt cây súng để bảo vệ Tổ quốc. Mỗi ngày, ta được sống là một sự may mắn. Nhưng được sống trong tự do là niềm hạnh phúc vô cùng.

Vậy nên chúng ta hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Bên cạnh đó, mỗi người cần cố gắng trau dồi, nắm chắc kiến thức chuyên môn để sau này vận dụng khi đi làm. Bởi nhiều người cùng giỏi sẽ đưa Việt Nam ngày càng phát triển và sánh vai cùng các cường quốc. Hãy đặt mục tiêu và tự hỏi bản thân rằng: “Cần làm gì cho đất nước? Cần làm gì cho Tổ quốc? Cần làm gì để những đóng góp và hy sinh của ông cha ta không trở nên vô nghĩa?”

Thành tích cá nhân của Mỹ Duyên trong công tác Đoàn - Hội: Hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2021-2022;

Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2021-2022;

Tham gia và tổ chức nhiều hoạt động Đoàn - Hội: Hội thi Nghệ thuật quần chúng lần thứ XVI 2022; Hành trình sinh viên với biển, đảo quê hương năm 2022; Sinh viên Khánh Hòa mừng Đảng, mừng Xuân 2023; Mùa hè Xanh 2022, 2023;...