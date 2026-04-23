Lee Chae Min: ‘Thử thách và đồng cảm là phương thức tôi lựa chọn kịch bản’

Lee Chae Min gần đây đã tham gia buổi chụp ảnh và phỏng vấn cho tạp chí Harper’s BAZAAR Korea. Trong cuộc phỏng vấn sau buổi chụp ảnh, nam diễn viên đang lên này đã chia sẻ những suy nghĩ thẳng thắn về sự nghiệp và các vai diễn của mình. Khi được hỏi anh ấy thích những loại vai diễn nào, Lee Chae Min chia sẻ: “Chúng thuộc hai loại. Có những dự án tôi muốn tham gia vì tôi có thể đồng cảm sâu sắc với chúng hoặc nghĩ rằng chúng sẽ rất thú vị, và có những dự án tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng muốn thử thách bản thân để khám phá một khía cạnh mới của mình. Bên cạnh những vai diễn mà tôi có thể đồng cảm, thỉnh thoảng tôi cũng thử thách bản thân với các phim truyền hình cổ trang hoặc vai phản diện, điều mà tôi nghĩ đã làm cho sự nghiệp diễn xuất của tôi trở nên đa dạng hơn".

Khi được hỏi liệu có dự án nào khiến anh ấy lo lắng không, anh ấy trả lời: “‘Bon Appétit, Your Majesty là một dự án mà tôi đã nghiến răng và tự nhủ phải làm thôi. Tôi rất vui và biết ơn, nhưng thành thật mà nói, suy nghĩ trước tiên trong đầu tôi là: Liệu mình có thực sự làm được không?. Từ khóa ‘bạo chúa’ khiến tôi lo lắng. Tôi không phải là người thường thể hiện sự tức giận một cách công khai hay lớn tiếng, vì vậy tôi không chắc mình có thể đảm nhiệm vai một bạo chúa đầy quyết liệt. Ban đầu, tôi tiếp cận việc diễn xuất gần như là một nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng với sự giúp đỡ của những người xung quanh và đạo diễn, tôi đã có thể hoàn thành nó đến cùng”.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ đến bản thân, Lee Chae Min chia sẻ: “Tinh thần đó chưa bao giờ cho phép tôi tự mãn. Có rất nhiều người xung quanh có thể ảnh hưởng đến tôi. Thay vì cố gắng bắt chước cuộc sống của họ, tôi nghĩ một phần tinh thần cạnh tranh của tôi đến từ việc lấy động lực từ họ. Nhờ đó, tôi đã có thể tiếp tục nỗ lực cho đến bây giờ”.