Thử thách leo cột đèn ngồi bắt chéo chân lan truyền chóng mặt ở Trung Quốc

SVO - Cảnh sát cảnh báo về nguy cơ chấn thương khi trào lưu leo cột đèn biến thành trò hề, buộc người giao hàng, gia đình và người qua đường phải 'giải cứu' những người tham gia.

Một phụ nữ Trung Quốc đã cố gắng bắt chước thử thách leo cột đèn đang lan truyền trên mạng gần đây nhưng không thành công và phải gọi cảnh sát đến giải cứu. Người phụ nữ họ Song, đến từ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đang đi dạo sau bữa tối thì quyết định thực hiện thử thách này. Thử thách tự giải cứu yêu cầu mọi người bắt chéo chân quanh một cột đèn, giữ nguyên tư thế ngồi rồi cố gắng tự giải thoát.

Một người phụ nữ, như trong ảnh trên, không thể duỗi thẳng chân vì bị vướng vào cột và đã được đội cứu hộ giải cứu. Ảnh: Sina

Nghe có vẻ dễ, nhưng nhiều người đã rất 'sốc' khi phát hiện ra rằng họ không thể duỗi thẳng chân. Thử thách đã biến thành trò hề khi mọi người buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, người qua đường, người giao đồ ăn và cảnh sát để tự giải thoát.

Người đàn ông trong ảnh trên đã cố gắng thực hiện thử thách ngồi khoanh chân trên một cây cột trong công viên giải trí.

Trong trường hợp của Song, cô càng vùng vẫy để tự giải thoát thì càng bị mắc kẹt chặt hơn vào cột đèn. Cảnh sát nhanh chóng đến và an ủi cô, đồng thời điều chỉnh tư thế trước khi giúp cô duỗi thẳng chân. May mắn thay, cô chỉ bị tê liệt.

Các video trên mạng xã hội Trung Quốc Đại lục cho thấy, một số người đã thành công trong thử thách này. Những người thành công sẽ từ từ xoay người quanh cột đèn để tìm đúng tư thế, từ đó tách một chân ra khỏi chân kia.

'Cô nàng' trong ảnh trên có vẻ hài lòng với nỗ lực của mình. Không rõ liệu cô ấy có thể duỗi thẳng chân ra được hay không.

Viên cảnh sát đã giúp giải cứu Song cho biết, thử thách này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Ví dụ, khớp gối cần phải cực kỳ linh hoạt và chịu được trọng lượng toàn thân, điều này có thể gây ra chấn thương. Ngoài ra, các mạch máu ở chi dưới liên tục bị chèn ép, gây tê, sưng tấy và thậm chí hoại tử mô chi dưới. Viên cảnh sát khuyên mọi người không nên tự đặt mình vào nguy hiểm.

Cảnh báo này nhận được sự đồng tình của nhiều người trên mạng xã hội: Nhiều thử thách như vậy phổ biến trên mạng chỉ để thu hút sự chú ý. Tại sao mọi người lại mù quáng làm theo?; Tâm lý cho rằng mình phải giỏi hơn những kẻ ngốc trong video là một trong những lý do khiến mọi người thử những thử thách như vậy...

Thử thách dội nước đá, như hình trên, đã lan rộng toàn cầu vài năm trước.

Những thử thách như vậy thường lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ở Trung Quốc, như buộc mắt cá chân bằng dây rút, chui vào một cái xô sâu và quấn mình trong nhiều lớp chăn mùa Đông...

​