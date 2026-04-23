Hướng mới của phim truyền hình Hàn Quốc: 'Hài kịch học đường với yếu tố BL'

Absolute Value of Romance kể về Yeo Eui Ju (Kim Hyang Gi) là một nữ sinh trung học bình thường, không có gì nổi bật và luôn cố gắng sống khép kín ở trường. Nhưng vào ban đêm, cô bí mật trở thành một nhà văn, đăng tải những tiểu thuyết BL (Boys' Love) táo bạo dành cho người lớn lên mạng. Mặc dù rất nhiệt tình, tác phẩm của cô hầu như không nhận được lượt xem nào. Dù rất tinh ý và giàu lòng cảm thông, cô luôn vô vọng trong chuyện tình cảm thực tế. Tuy nhiên, cuộc sống viết văn của cô có một bước ngoặt bất ngờ, khi bốn giáo viên mới điển trai đến trường.

Trong số đó có Ga U Su (Cha Hak Yeon), một thần đồng toán học lạnh lùng và xuất sắc đến từ một gia đình có truyền thống toán học, người đã từ bỏ việc du học sau một biến cố thay đổi cuộc đời suýt khiến anh mất thị lực. No Da Ju (Kim Jae Hyun), một giáo viên người Nhật vui vẻ và tinh nghịch, sinh ra trong một gia đình giàu có, là một người đa ngôn tài năng, thông thạo nhiều ngôn ngữ và là bạn lâu năm của U Su, bất chấp những cuộc cãi vã thường xuyên giữa hai người. Jung Gi Jeon (DEMIAN), một cựu vận động viên trượt tuyết buộc phải giải nghệ vì chấn thương, hiện là một giáo viên thể thao ấm áp nhưng vụng về, được học sinh yêu mến và coi Eui Ju là thần đồng tiếp theo của mình, nhận ra tài năng chạy bộ xuất sắc của cô. Cuối cùng, Yun Dong Ju (Kim Dong Kyu) là một giáo viên người Hàn Quốc ấm áp và khiêm tốn, lễ phép và nói năng nhỏ nhẹ, đối xử với học sinh bằng sự tôn trọng, luôn sử dụng kính ngữ và không bao giờ nổi nóng. Khi bốn giáo viên mới đáng mến này đến trường, họ trở thành nguồn cảm hứng bất ngờ của cô. Sự hiện diện của họ đã đảo lộn cả cuộc sống thường nhật và việc viết lách của cô.

Trong những cảnh được dàn dựng công phu nhất của bộ phim, văn phong của Eui Ju như nhảy ra khỏi màn hình. Thế giới BL tưởng tượng của cô hiện lên sống động với ánh sáng mờ ảo, đôi mắt khói và mái tóc được tạo kiểu, các nhân vật của cô gần gũi, thân mật và thì thầm những lời ngọt ngào vào tai nhau khi họ không cãi nhau.

Đôi khi, Eui Ju cảm thấy mình đang đi quá xa, khi cô tưởng tượng mình bị cảnh sát tiểu thuyết mạng bắt giữ vì những cốt truyện quá trần tục của mình, một giấc mơ xuất phát từ sự xấu hổ mà cô cảm thấy về niềm đam mê thầm kín của mình. Nhưng, được tiếp thêm sức mạnh bởi thành công mới đạt được, có lẽ cô sẽ mạnh dạn hơn để theo đuổi những mong muốn của mình, rõ ràng độc giả sẽ yêu mến cô vì điều đó.

