Jungkook của BTS tung ra thử thách xe máy 'Hooligan'

SVO - Jungkook của BTS đã có một cách tiếp cận mới mẻ khi tham gia thử thách âm nhạc.

Jungkook vừa chia sẻ một video trên mạng xã hội, trong đó có đoạn nhạc nền của bài hát Hooligan, một ca khúc trong album đầy đủ thứ năm của BTS. Đoạn clip ghi lại cảnh anh ấy lái xe mô tô trên đường, với hình ảnh sống động phù hợp với năng lượng hip-hop của bài hát.

Mặc dù Jungkook trước đây đã thể hiện sự quan tâm đến xe máy thông qua nhiều nội dung khác nhau, đây là lần đầu tiên anh ấy kết hợp cảnh quay lái xe vào một thử thách. Sự kết hợp giữa cách kể chuyện dựa trên ý tưởng và màn trình diễn đã tạo nên sự khác biệt so với các video thử thách thông thường.

Video cũng làm nổi bật phong cách biên tập đặc trưng của Jungkook. Nổi tiếng với việc tự mình biên tập nội dung được chia sẻ trên kênh YouTube chính thức của BTS và các trang mạng xã hội cá nhân, anh ấy một lần nữa thể hiện kỹ năng của mình thông qua các đoạn cắt nhịp nhàng và chuyển cảnh mượt mà.

Trong khi đó, BTS chuẩn bị bắt đầu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ sau các buổi hòa nhạc tại Tokyo, với các buổi biểu diễn sắp tới tại Tampa vào ngày 25 - 26 và 28/4, tiếp theo là các buổi diễn ở El Paso, Mexico City, Stanford và Las Vegas.

