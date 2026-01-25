‘Đi để trở về’: Hành trình trao quyền thanh niên của nữ thủ lĩnh sinh viên

SVO - Những trăn trở về cơ hội giáo dục giữa các môi trường sống đã thôi thúc Chu Hương Giang tìm đến các chương trình trao đổi và diễn đàn giáo dục trong khu vực Đông Nam Á. Với Giang, mỗi chuyến đi không chỉ để mở rộng trải nghiệm cá nhân, mà là hành trình thực hiện hóa khát vọng xây dựng giáo dục nhân văn và trao quyền cho thanh niên Việt Nam.

Từ cô học trò trường làng đến nữ thủ lĩnh tại diễn đàn quốc tế

Chu Hương Giang (sinh năm 2004) hiện là sinh viên năm thứ tư, ngành Sư phạm Tiếng Anh, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc tại các diễn đàn giáo dục và chương trình trao đổi quốc tế, ít ai biết rằng, Giang từng theo học tại một ngôi trường ở xã Tuệ Tĩnh, Hải Dương cũ, nay là TP. Hải Phòng.

Bước vào đại học, Hương Giang không chỉ giữ vững thành tích học tập mà còn tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh. Coi đây là môi trường phát triển kỹ năng lãnh đạo, bản lĩnh và tư duy, Giang tích cực rèn luyện và được các thầy cô đề cử tham gia 'Citizenship Education Course - Thaksin Summer Exchange Program', tại Thái Lan, năm 2024, khi vừa hoàn thành năm thứ hai đại học. Đây cũng là lần đầu tiên Giang đặt chân tới một quốc gia khác.

Hương Giang được khen thưởng và chứng nhận Danh hiệu Đại sứ sinh viên - Thanh niên tiên tiến, lĩnh vực Hội nhập.

Với Giang, chuyến đi đầu tiên ấy không đơn thuần là một trải nghiệm học thuật ngắn hạn, mà là bước ngoặt về nhận thức. Trong những buổi thảo luận, đối thoại cùng sinh viên đến từ nhiều quốc gia, Giang nhận ra rằng,9 nỗ lực thu hẹp khoảng cách giáo dục và vai trò của thanh niên không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là mối quan tâm chung của cả khu vực.

Hương Giang (áo hồng) trao đổi về các vấn đề giáo dục với bạn bè quốc tế tại trường ĐH Thaksin (Thái Lan).

Từ cột mốc đó, Giang ghi dấu ấn qua hàng loạt chương trình quốc tế: Diễn đàn Giáo dục của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) lần thứ 20, ASEAN+3 về phát triển kỹ năng cho thanh niên tại Lào và 'Global Innovation Challenges 2024' trong khuôn khổ Dự án trao đổi giáo dục song phương Việt Nam - Ireland (VIBE). Giang cũng nhận học bổng toàn phần chương trình trao đổi tại ĐH Thaksin (Thái Lan), là một trong những sinh viên tiêu biểu tham gia tiếp đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore trong chuyến thăm ĐHQG Hà Nội năm 2023.

Hương Giang tham gia giao lưu cùng sinh viên các nước ASEAN và ASEAN + 3 tại khuôn viên trường ĐH Airlangga (Indonesia).

Trong quá trình ứng tuyển và phỏng vấn các chương trình trao đổi, Giang luôn xác định rõ vai trò của bản thân không chỉ là một người tham gia, mà còn là đại diện cho hình ảnh sinh viên Việt Nam trong không gian khu vực. Giang mong muốn lan tỏa hình ảnh những sinh viên Việt Nam trẻ trung, dấn thân, cởi mở và hiểu biết tới bạn bè Đông Nam Á, đồng thời đóng góp tiếng nói của thanh niên vào các vấn đề chung của khu vực.

Đi để trở về xây dựng quê hương

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sinh viên trẻ có cơ hội bước ra các diễn đàn, chương trình giao lưu quốc tế, câu hỏi “đi được bao xa” dần nhường chỗ cho một câu hỏi căn cốt hơn: “Đi để làm gì?”. Với Chu Hương Giang, hành trình vươn ra khu vực chưa bao giờ được đo bằng những dấu mốc cá nhân, mà được xác định ngay từ đầu như một vòng quay có chủ đích: Đi để học và trở về để đóng góp cho giáo dục trong nước.

Giang cùng cộng sự trình bày sản phẩm của dự án "Nuôi ước mơ từ rừng xanh", tại Lễ Bế mạc Chương trình Trao quyền cho Thanh niên toàn Đông Nam Á (eYAA) - Malaysia.

Tinh thần “đi xa để trở về” ấy được cụ thể hóa bằng những hành động thực tiễn. Trong khuôn khổ Chương trình Trao quyền cho Thanh niên toàn Đông Nam Á, do Quỹ ASEAN và Quỹ Maybank tài trợ, Giang cùng các cộng sự đã triển khai dự án giáo dục tình nguyện “Nuôi ước mơ từ rừng xanh”, hướng tới việc nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ cho học sinh và giáo viên tại một trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số.

Giang tham gia hoạt động vẽ nón lá cùng các em học sinh tại trường Tiểu học 2 Môn Sơn, Nghệ An trong khuôn khổ dự án "Nuôi ước mơ từ rừng xanh".

Với Hương Giang, mỗi chuyến đi chỉ thực sự có ý nghĩa khi người trẻ mang về được giá trị cho cộng đồng của mình. “Mở rộng góc nhìn là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là sau khi đi, mình quay về với điều gì và có thể làm được gì”, Giang chia sẻ. Theo nữ sinh, nếu những chuyến đi chỉ dừng lại ở hội thảo, đối thoại hay thành tích cá nhân, thì giá trị của chúng vẫn chưa được phát huy trọn vẹn.

Trong thời gian tới, Chu Hương Giang mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường giáo dục nhân văn và trao quyền cho thanh niên, bắt đầu từ môi trường đại học và các cộng đồng còn hạn chế cơ hội tiếp cận giáo dục. Với nền tảng học thuật, kinh nghiệm hội nhập khu vực và những trải nghiệm thực tiễn đã tích lũy, Giang kỳ vọng có thể góp phần xây dựng và kết nối các chương trình hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là những bạn trẻ đến từ khu vực nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn.

Hành trình của Chu Hương Giang vẫn đang tiếp diễn. Nhưng xuyên suốt hành trình ấy, điểm tựa không thay đổi: Khát vọng đóng góp cho giáo dục nước nhà bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và bắt đầu từ con người - đúng với tinh thần “đi để trở về” mà Giang kiên định theo đuổi.