‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương 'bật mí' bí quyết ‘4 lò lửa’ chinh phục học bổng thạc sĩ tại Đài Loan

SVO - Rời khỏi ‘vùng an toàn’ của những con số khô khan, Lương Khánh Vân (năm thứ tư, ngành Sư phạm Toán học, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) ‘tô vẽ’ thanh xuân của mình thành một bức tranh rực rỡ. Không chỉ xuất sắc đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025, Vân còn vinh dự trở thành đại biểu tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5 và giành học bổng thạc sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Lương Khánh Vân (năm thứ tư, ngành Sư phạm Toán học, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng).

“Phá kén’’ từ môi trường Đoàn - Hội

Sinh ra và lớn lên tại TP. Đà Nẵng, Lương Khánh Vân hiện đang là Lớp phó Đời sống Chi hội 22ST1, nguyên Phó Ban truyền thông Đội Sinh viên Tình nguyện quốc tế. Nhìn vào bảng thành tích hoạt động dày đặc của Vân, ít ai nghĩ cô bạn lại là một sinh viên ngành Toán - ngành học vốn gắn liền với những con số phức tạp.

Chia sẻ về bước ngoặt khiến bản thân trở nên năng động như hiện tại, Khánh Vân cho biết, UED Media (Ban Truyền thông và sự kiện Đoàn trường) chính là nơi khiến cô “phá kén”. “Đại học là môi trường để mình thử, sai và trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tế. Mình nhận ra việc phát triển bản thân không chỉ gói gọn trong điểm số hay thành tích học tập. Chính UED Media đã dạy mình những kỹ năng trước đây chưa từng biết: Thuyết trình, làm việc nhóm, viết nội dung, thiết kế... Mỗi hoạt động, mỗi sự kiện đều cho mình cơ hội hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Mình học được cách chủ động nắm bắt cơ hội thay vì chờ đợi”, Vân tâm sự.

Tinh thần chủ động ấy tiếp tục theo Vân đến với những hành trình tình nguyện rực rỡ. Đó là chiến dịch “Chạm Xuân A Tiêng - Nhịp cầu biên giới” tại Tây Giang (Quảng Nam cũ), nơi Vân rưng rưng xúc động trước ánh mắt háo hức của các em nhỏ vùng cao. Hay tại chiến dịch “Mùa Hè Xanh” ở xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cô sinh viên Sư phạm đã cùng Đội hình Truyền thông AI - Bình dân học vụ số mang tri thức công nghệ đến gần hơn với người dân địa phương. Những chuyến đi giúp Vân học được cách trân trọng những giá trị giản đơn của cuộc sống.

Khánh Vân tham gia các chiến dịch tình nguyện “Chạm Xuân A Tiêng - Nhịp cầu biên giới” tại Tây Giang (Quảng Nam cũ).

Sinh viên Việt Nam cất tiếng nói tại diễn đàn quốc tế

Một trong những điều tự hào nhất trong thời sinh viên của Khánh Vân là vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc để trở thành một trong hai sinh viên của đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5, tại Goa (Ấn Độ).

Khánh Vân là một trong hai sinh viên của đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5.

Đứng trước diễn đàn quốc tế, Khánh Vân vượt qua mọi giới hạn của bản thân khi sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh, thảo luận về các vấn đề vĩ mô như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và quản trị trong kỷ nguyên số với các đại biểu quốc tế có tư duy phản biện cực kỳ nhạy bén. “Thử thách đó rất lớn, nhưng chính sự cổ vũ của bạn bè và nỗ lực của bản thân đã giúp mình tự tin cất len tiếng nói. Trải nghiệm này giúp mình nhận ra trách nhiệm của người trẻ trong việc lan tỏa hình ảnh, trí tuệ của sinh viên Việt Nam đến bạn bè quốc tế”, Khánh Vân nhớ lại.

Khánh Vân cùng các đại biểu quốc tế tại Hội nghị Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và bí quyết “4 lò lửa”

Với sự nỗ lực bền bỉ, toàn diện trên cả phương diện học tập và rèn luyện, Khánh Vân xuất sắc chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025. Nữ sinh viên chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui và tự hào vì nỗ lực đ"ã được ghi nhận. Thế nhưng, mình xem đó là một cột mốc hơn là đích đến. Nó giống như một động lực để mình không dừng lại và luôn ý thức việc tiếp tục cố gắng”.

Lương Khánh Vân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Để đạt được những thành tích nổi bật đó, Vân "bật mí" cô áp dụng linh hoạt bí quyết “4 lò lửa” (gia đình, bạn bè, sức khỏe, công việc/học tập). “Mình nghĩ rằng, không thể làm tốt tất cả mọi thứ cùng lúc nên phải biết ưu tiên từng giai đoạn. Mình luôn đặt việc học làm nền tảng, sau đó mới phân bổ thời gian cho các hoạt động khác. Có những lúc khá quá tải, nhưng mình chấp nhận vì thanh xuân sinh viên chỉ có một lần”, Vân bày tỏ.

Khánh Vân là một trong những sinh viên tiêu biểu của ĐH Đà Nẵng.

Sắp tới, Vân sẽ bước vào một hành trình mới, với định hướng tiếp tục phát triển theo con đường học thuật: “Mình đã trúng tuyển thạc sĩ Toán học tại National Taiwan Normal University (Đài Loan) và nhận học bổng dành cho sinh viên quốc tế nên sắp tới sẽ bắt đầu hành trình du học. Đây cũng là cơ hội để mình nâng cao chuyên môn và tiếp cận môi trường học thuật quốc tế”.

Khánh Vân cùng sinh viên Lào trong một chương trình giao lưu ngôn ngữ và văn hoá.

Gửi gắm đến các bạn sinh viên đang trên hành trình tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình, Khánh Vân bộc bạch: “Mỗi người đều có một hành trình riêng, vì vậy, chúng ta không cần so sánh với người khác. Đôi khi tiến chậm cũng không sao, miễn là vẫn đang tiến lên. Hãy tận dụng thời gian đại học để trải nghiệm và đừng ngại thử những điều mới, vì đó là cách giúp mình trưởng thành nhanh nhất”.

Một số thành tích nổi bật của Lương Khánh Vân: - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025. - Nhận học bổng trao đổi quốc tế và đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 5 (do Bộ Ngoại giao Ấn Độ và India Foundation cấp). - Trúng tuyển thạc sĩ Toán học và nhận học bổng sinh viên quốc tế tại National Taiwan Normal University (Đài Loan). - Bằng khen của Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng: Thành tích Xuất sắc trong Chương trình Tình nguyện Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025. - Giấy khen của BCH Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐHĐN): Thành tích Xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2024 - 2025. - Giấy khen của BCH Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐHĐN): Thành tích Xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên Tình nguyện hè năm 2025. - Trưởng nhóm sinh viên đoạt giải Nhì Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa, năm học 2025 - 2026.

Ảnh: NVCC