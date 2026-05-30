Thủ khoa đầu ra Khoa Ngân hàng đạt GPA 4.0: Trưởng thành từ nghiên cứu khoa học và phong trào Đoàn - Hội

SVO - Với điểm số GPA 4.0 tuyệt đối, Trần Trung Dũng - Thủ khoa đầu ra Khoa Ngân hàng, Chương trình Chất lượng cao, Học viện Ngân hàng - không chỉ chứng minh năng lực học tập đỉnh cao mà còn khẳng định bản lĩnh qua loạt giải thưởng nghiên cứu khoa học, các cuộc thi ứng dụng thực tiễn và sự năng nổ trong công tác Đoàn - Hội.

Bước ra khỏi vùng an toàn học thuật: Khi điểm số tuyệt đối không phải là tất cả

Vốn là một học sinh chuyên Sinh, Trần Trung Dũng đến với Chương trình Chất lượng cao, Khoa Ngân hàng (Học viện Ngân hàng) nhờ định hướng của gia đình và niềm yêu thích với sách báo về tài chính. Bằng sự chủ động và tinh thần nhiệt huyết, Dũng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường đại học.

Trần Trung Dũng (sinh năm 2004) - Thủ khoa đầu ra, Chương trình Chất lượng cao, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

Nam sinh nhận ra rằng: "Những kiến thức trong ngành tài chính ngân hàng rất thực tiễn, không chỉ để đi làm mà có thể ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống, như tự quản lý tài chính cá nhân, hay đầu tư, giúp mình có tầm nhìn toàn diện hơn về kinh tế, xã hội".

Không chỉ duy trì GPA ở mức điểm tuyệt đối 4.00, Dũng còn là gương mặt quen thuộc tại các sân chơi học thuật mang tính nghiệp vụ cao như: Giải Nhất cuộc thi 'Banking Professional 2024' hay giải Ba 'Tomorrow Banker 2025'. Sự dịch chuyển từ giảng đường ra đấu trường thực tiễn đã giúp Dũng rèn giũa độ nhạy bén.

Trung Dũng (thứ tư, từ trái sang) cùng đồng đội xuất sắc giành giải tại đấu trường nghiệp vụ 'Tomorrow Banker 2025'.

Dũng chia sẻ: "Để đạt GPA cao và chinh phục các giải lớn, mình phải dùng hai bộ kỹ năng hoàn toàn khác biệt: Việc học cần sự bền bỉ, đào sâu tư duy; còn đấu trường thực tiễn lại đòi hỏi sự nhạy bén, kỹ năng thuyết trình và phản biện”. Nhờ việc dấn thân vào cả hai mặt trận, nam thủ khoa học được cách linh hoạt trong mọi tình huống. Đặc biệt, từ các vòng thi tranh biện, Dũng rút ra bài học đắt giá về sự tự tin: "Ở đó, GPA 4.0 hay 2.5 không còn quá quan trọng, miễn là bạn trình bày tự tin và thuyết phục. Mình học được cách tin vào những điều mình nói ra, vì nếu mình không tự tin với quyết định của bản thân thì người khác không thể tin mình được".

Mê nghiên cứu vì cảm giác "được chinh phục"

Điểm sáng rực rỡ nhất trong bảng thành tích của Dũng là chuỗi giải thưởng Nghiên cứu khoa học liên tiếp suốt 3 năm, vươn từ cấp Khoa, cấp Học viện lên đến giải Ba cấp Bộ GD - ĐT (năm học 2024 - 2025). Đề tài cấp Bộ của Dũng mang tên "Tác động của chính sách tài khóa xanh đến ô nhiễm môi trường tại các quốc gia châu Á", trực tiếp hướng đến bài toán phát triển kinh tế song hành cùng hạn chế phát thải CO 2 - một vấn đề cực kỳ cấp thiết trong thời kỳ công nghiệp hóa của đất nước.

Với Dũng, nghiên cứu khoa học không hề khô khan mà mang lại sự say mê đặc biệt. "Mình thích việc nghiên cứu hơn cả học tập đơn thuần, vì nó cho mình cảm giác được chinh phục, được khai phá những thứ mới mẻ không có trong giáo trình". Nhờ nghiên cứu khoa học, Dũng rèn luyện được tư duy nhìn nhận sự việc qua lăng kính bản chất, quy luật, đồng thời học cách chấp nhận sự mơ hồ, không có đáp án sẵn, và nhận ra đôi khi điều quan trọng nhất không phải là biết hay không, mà là cách đặt câu hỏi đúng.

Sự tự tin và bản lĩnh của nam thủ khoa khi trình bày, bảo vệ các quan điểm học thuật trước hội đồng chuyên môn.

Thế nhưng, hành trình ấy cũng có những lúc đi vào bế tắc khiến đồng đội muốn bỏ cuộc. Lúc đó, chính sự lạc quan của một người thủ lĩnh đã vực dậy tinh thần cả nhóm. Dũng thường động viên các bạn: "Kiểu gì cũng được giải thôi, mọi người tin mình. Làm thêm cái này nữa là đặc biệt đấy!". Chính tinh thần không lùi bước này là chìa khóa giúp Dũng gặt hái thành công.

Lối sống cân bằng: Trưởng thành từ phong trào Đoàn - Hội

Trái với hình dung về một mọt sách chỉ biết vùi đầu vào số liệu, Trần Trung Dũng luôn duy trì sự năng nổ khi đảm nhiệm vai trò Lớp trưởng và Phó Ban Truyền thông Liên chi đoàn Khoa Ngân hàng. Việc tham gia công tác Đoàn - Hội giúp Dũng mở rộng vòng tròn quan hệ, kết nối với những người bạn, người anh chị em xuất sắc thay vì chỉ quẩn quanh bên sách vở và laptop.

Trung Dũng luôn giữ sự năng nổ trong công tác Đoàn và nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm học tập cho thế hệ khóa dưới.

Khi được hỏi về sự đánh đổi thời gian giải trí để chạy đua với thành tích, Dũng thẳng thắn: "Mình chưa bao giờ chạnh lòng hay hối hận. Với mình, một cuộc sống thú vị là có mục tiêu để theo đuổi, có những thứ để chinh phục. Cảm giác bản thân tiến bộ lên từng ngày là động lực rất lớn, hôm nào chơi nhiều hơn một tí là mình thấy bứt rứt rồi".

Dù bận rộn, Dũng vẫn biết cách quản trị năng lượng rất thông minh. Nam thủ khoa luôn coi sức khỏe tinh thần là nền tảng cho một cuộc sống tốt. Nếu thấy mệt mỏi, anh sẵn sàng lùi lại ở những việc kém quan trọng hơn để cân bằng bản thân. "Dù ít đi chơi, nhưng mỗi khi đi là mình chơi hết mình luôn chứ không nửa vời. Sau những lúc tụ tập cùng anh em bạn bè thân thiết, nguồn năng lượng của mình như được nạp đầy lại để sẵn sàng bắt đầu những điều mới mẻ vào ngày hôm sau".

Sau những áp lực từ học tập và nghiên cứu, chàng thủ khoa lựa chọn giải tỏa căng thẳng bằng những chuyến du lịch khám phá.

Trước khi bước vào hành trình mới, với mục tiêu thi chứng chỉ và chuẩn bị hồ sơ du học, tân Thủ khoa đầu ra Khoa Ngân hàng gửi gắm lời khuyên đến các bạn sinh viên khóa dưới: "Cứ sống là chính mình thôi, vì mỗi người có một "hệ điều hành" riêng. Miễn sao các bạn thấy hạnh phúc, tự hào với bản thân, không cần ai khen mà mình tự tận hưởng cuộc sống là được. Hãy bắt đầu từ những mục tiêu ngắn hạn, đơn giản như giải một bài toán hay hoàn thành tốt một bài tập, rồi hẵng nghĩ đến những thứ xa xôi hơn"