Nam sinh Báo chí vượt khó vươn tới ước mơ làm MC, biên tập viên

SVO - Nguyễn Viết Tâm (sinh năm 2007, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó và khát vọng theo đuổi đam mê. Từ cậu bé lớn lên tại 'khu trọ nghèo', Tâm đã nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân, gặt hái nhiều thành tích đáng nể và từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành một MC, biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp.

Tình yêu với văn chương và ước mơ được kể chuyện bằng giọng nói đã nhen nhóm trong Tâm từ những năm học THCS. Với anh, văn chương không chỉ là những con chữ trên giấy, mà còn là nơi để gửi gắm cảm xúc, suy nghĩ về cuộc sống và con người. Tuy nhiên, Tâm sớm nhận ra rằng, đôi khi viết thôi là chưa đủ. Khao khát được truyền tải cảm xúc một cách trực tiếp, gần gũi hơn đã thôi thúc cậu tìm đến con đường dẫn chương trình.

Những lần được đứng trên sân khấu trường THPT, với chiếc micro trên tay, đã giúp Tâm khẳng định niềm đam mê thực sự của bản thân. Ước mơ trở thành biên tập viên, MC truyền hình đã thôi thúc Tâm lựa chọn theo học chuyên ngành Báo truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trên con đường theo đuổi đam mê của Tâm, những khó khăn về tài chính, sự lo lắng của gia đình đã tạo nên những áp lực không nhỏ. Anh tâm sự: "Nhiều người từng nói mình mơ quá xa. Mẹ cũng không muốn mình đi Hà Nội vì sợ con đi xa, còn mẹ ở quê một mình". Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và bản lĩnh, Tâm đã thuyết phục được gia đình, một mình từ Đà Nẵng ra Hà Nội học tập.

Hiểu được những vất vả của mẹ, Tâm đã tự trang trải học phí và sinh hoạt bằng việc dạy học, làm thêm. Tâm chia sẻ: "Mình không muốn phụ thuộc vào mẹ. Bởi, mình hiểu phía sau những đồng tiền chắt chiu ấy là rất nhiều vất vả và mẹ cũng đã chịu tổn thương quá nhiều trong quá khứ".

Với Tâm, hành trình theo đuổi đam mê không chỉ là con đường chinh phục ước mơ, mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, dám lựa chọn và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Tuổi thơ và hoàn cảnh gia đình có lẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình thành và phát triển của Tâm. Ba mẹ ly hôn khi Tâm mới 9 tuổi, cuộc sống của ba anh em gắn liền với những khu trọ nghèo khó. Mẹ Tâm phải gồng gánh nuôi các con ăn học bằng nghề bán hàng vỉa hè. Từ bé, Tâm đã biết phụ giúp mẹ bằng nhiều công việc khác nhau, từ bán đồ dùng học tập đến làm YouTube để kiếm thêm thu nhập.

Cuối năm lớp 7, mẹ Tâm vay ngân hàng để mua một căn nhà nhỏ gần trường, mong muốn các con có một chỗ ở ổn định để học tập. Tuy nhiên, những biến cố gia đình đã khiến Tâm có một khoảng thời gian trở nên tự ti, học tập sa sút.

Bước ngoặt đến với Tâm khi cậu bước vào THPT. Tâm nhận ra rằng, nếu cứ mãi buồn bã, tiêu cực thì sẽ không ai có thể giúp cuộc đời mình tốt hơn ngoài chính bản thân mình. Tâm quyết định thay đổi tư duy, tập trung vào học tập, tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào trường lớp, các cuộc thi học sinh giỏi, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Những nỗ lực của Tâm đã được đền đáp xứng đáng. Ba năm liền Tâm đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc, được thầy cô tin tưởng giao làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện của trường, đại diện trường tham gia nhiều cuộc thi cấp Tỉnh và đạt được những thành tích đáng nhớ. Đặc biệt, Tâm là học sinh đầu tiên ghi tên mình vào “Bản đồ sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam (năm 2024)”.

Tâm chia sẻ: "Mình nghĩ, đôi khi hoàn cảnh không sinh ra để đánh gục chúng ta. Nó xuất hiện để dạy chúng ta mạnh mẽ hơn, biết thương gia đình hơn và sống có mục tiêu hơn".

Trong thời gian tới, Tâm dự định sẽ tập trung hơn vào công việc dẫn chương trình: "Mình muốn bắt đầu nghiêm túc hơn với công việc dẫn chương trình. Mình sẽ chủ động xin đi dẫn các sự kiện, tham gia thực tập sớm, thử sức ở nhiều sân khấu khác nhau và tham gia các cuộc thi MC để tích lũy kinh nghiệm cũng như làm đẹp hồ sơ nghề nghiệp của mình".

Tâm hiểu rằng, nghề MC hay biên tập viên không chỉ cần giọng nói, mà còn cần kiến thức, bản lĩnh, khả năng xử lý tình huống và năng lượng tích cực. Vì vậy, Tâm luôn cố gắng học hỏi từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn.

Hình ảnh mà Tâm hướng đến là một MC, BTV truyền hình hoạt bát, năng nổ, giàu năng lượng và có thể truyền cảm hứng đến người khác bằng câu chuyện, tiếng nói và chính hành trình của bản thân. Tâm bày tỏ: "Mình muốn khi đứng trước khán giả, điều còn lại không chỉ là một chương trình hay mà còn là cảm giác được chạm đến cảm xúc".

Câu nói mà Tâm tâm đắc nhất là của Bill Gates: “Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu mãi sống trong nghèo khó mà không cố gắng thay đổi thì đó là trách nhiệm của bạn”. Tâm tin rằng, hoàn cảnh có thể là điểm xuất phát, nhưng không phải điểm kết thúc. Điều quan trọng nhất vẫn là thái độ sống và sự nỗ lực của mỗi người.

Nỗ lực như không biết mệt mỏi của Tâm đã được đền đáp bằng những thành tích đáng nể: · GPA Xuất sắc 3.64 học kì I. · Quý quân Hi MC - Cuộc thi tìm kiếm cặp đôi MC tài năng năm 2026. · Top 12&Người dẫn chương trình được yêu thích nhất cuộc thi Mic Vàng 2026 - Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình toàn năng (Do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức). · Top 12 MC On The Mic 2026: Rạng Việt và 29/5 thi vòng chung kết (Do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức). · 3 năm liền THPT đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc. · Giải Nhì Học sinh Giỏi Văn cấp Tỉnh. · Giải Ba cuộc thi Học sinh Quảng Nam với ý tưởng khởi nghiệp. · Giải Ba cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam 2024 - Học sinh đầu tiên ghi tên mình vào bản đồ sáng tạo khởi nghiệp tỉnh. · Là một trong 10 học sinh tiêu biểu của tỉnh được lựa chọn tham quan Hàn Quốc cùng Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam.

