Diễn viên phim 'Hương vị tình thân' tiết lộ về khoảng thời gian khó khăn, không biết lấy tiền ở đâu để nuôi con

SVVN - Obito đã ra mắt sản phẩm 'Tell the kids I love them'. Đây là ca khúc đầu tiên trong album 'Đánh đổi' được thực hiện MV. Lấy cảm hứng từ việc mỗi con người là một cá thể được bao bọc bởi đất trời thiên nhiên, nửa đầu MV là không gian rộng lớn, bao la của biển cả và núi rừng hùng vĩ. Obito và Shiki hòa mình giữa thiên nhiên, phiêu trên những giai điệu và ca từ của ca khúc.