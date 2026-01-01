Tiết lộ đầu năm 2026 'gây sốc', vụ bê bối bắt nạt trong AOA lại được khơi lại

Kwon Mina đã đăng tải một thông điệp dài về cuộc sống của mình trên tài khoản mạng xã hội. Nội dung tiết lộ những khó khăn và nỗi đau tột cùng, khó tin là chỉ thuộc về một người. Cô tiết lộ rằng, trước khi cô chào đời, cha cô đã từ chối cô, nhưng ý chí mạnh mẽ của mẹ cô đã đưa cô đến thế giới này. Suốt thời mẫu giáo, cô phải chứng kiến ​​bạo lực của cha mình. Khoảng sáu tuổi, khi mẹ cô ngã quỵ, Kwon Mina đã tự mình gọi cấp cứu, điều này cuối cùng dẫn đến việc cha mẹ cô ly hôn.

Sau khi cha mẹ ly hôn, cô lớn lên trong điều kiện nghèo khó, đầy rệp và không có nước nóng. Cô phát triển những khuynh hướng ám ảnh cưỡng chế như sự sạch sẽ. Mặc dù cô thể hiện tài năng toán học đầy triển vọng và được công nhận, nhưng cô đã bắt đầu làm việc từ năm đầu tiên trung học để phụ giúp người mẹ đang gặp khó khăn, người không nhận được tiền trợ cấp nuôi con từ cha cô. Cuối cùng, cô đã bỏ học. Trong thời gian này, cô đã trải qua một sự việc kinh hoàng khi bị đánh đập dã man và bị tấn công tình dục trong sáu đến bảy giờ bởi một tên côn đồ lớn tuổi hơn tại một nơi mà cô đến vì lo lắng cho một người bạn. Cô giấu kín sự thật này để tránh làm mẹ buồn và chịu đựng nỗi đau một mình, bị bạn bè thân thiết phản bội và liên tục bị bắt nạt, dẫn đến gần như suy sụp tinh thần và suýt tự làm hại bản thân.

Mặc dù trải qua chấn thương tâm lý này, cô chuyển đến Seoul với quyết tâm vượt qua quá khứ và thành công, bắt đầu cuộc sống thực tập sinh trong ngành giải trí. Tuy nhiên, ngay cả khi còn là thực tập sinh, cô đã phải chịu đựng sự lăng mạ, bạo lực thể xác và những công việc nặng nhọc trong suốt ba năm rưỡi. Cuối cùng, khi ra mắt, cô tìm thấy hạnh phúc trên sân khấu và đạt được thành công vang dội, thậm chí đứng đầu bảng xếp hạng ca sĩ.

Hạnh phúc của cô không kéo dài. Năm 2014, khi biết tin người cha bạo hành mình mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, cô cảm thấy đau buồn khôn xiết khi thấy ông ngày càng yếu đi. Cô kìm nén nỗi đau trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động, nhưng đã bật khóc nức nở trong lúc trang điểm ở phòng chờ. Vì khóc, cô bị một thành viên trong nhóm lăng mạ và không thể đến thăm cha mình trong những ngày cuối đời.

Để tránh bị lăng mạ và bắt nạt liên tục trong ký túc xá và khi đi du lịch, cô đã phải dùng thuốc ngủ để trốn tránh thực tại. Ngay cả những lỗi nhỏ trong vũ đạo do tác dụng phụ của thuốc cũng bị khiển trách, và những hình phạt bất công cùng sự quấy rối tiếp tục kéo dài đến tận khi trưởng thành, đẩy sức khỏe tinh thần của cô đến bờ vực. Cuối cùng, quá tải bởi áp lực liên tục và một tai nạn trong quá trình gây mê, cô suy sụp tinh thần và cố gắng tự tử nhưng may mắn được một người quản lý phát hiện và sống sót qua một giai đoạn nguy hiểm.

Ngay cả bác sĩ tâm thần mà cô tìm đến để điều trị cũng vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin bệnh nhân bằng cách chia sẻ chi tiết tư vấn với người khác, khiến cô mất hết niềm tin vào thế giới và lại im lặng. Khi gia hạn hợp đồng, cô yêu cầu lời xin lỗi về những tổn thương trong quá khứ nhưng lại gặp phải thái độ kiêu ngạo, quyết định từ bỏ ước mơ và rời nhóm. Sau đó, cô tiết lộ một phần nỗi đau của mình trên mạng xã hội, nhưng phản hồi nhận được là sự bác bỏ, gọi đó là chuyện bịa đặt.

Sau khi ra mắt với AOA vào năm 2012, Kwon Mina rời nhóm vào năm 2019, tuyên bố rằng cô bị các thành viên bắt nạt, điều này đã tạo ra sự cảm thông. Tuy nhiên, sau đó, những tranh cãi đã nảy sinh về cáo buộc lạm dụng quyền lực, ép buộc chia tay, những lời xin lỗi và giải thích thiếu chân thành trên mạng xã hội trực tuyến, và những lời chỉ trích về tính xác thực. Gần đây, cô đã ký hợp đồng độc quyền với Moden Berry Korea nhưng đã chấm dứt hợp đồng chỉ sau một tháng. Hiện tại, cô đang chuẩn bị cho buổi gặp gỡ người hâm mộ solo đầu tiên kể từ khi ra mắt.