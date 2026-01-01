T.O.P thông báo sự trở lại trong năm 2026

Vào ngày 1/1/2026, T.O.P đã đăng tải lên Instagram cá nhân của mình để thông báo tin tức này, chia sẻ một video kèm theo lời nhắn: “Một album mới sắp ra mắt. TOP SPOT – ANOTHER DIMENSION”.

Trong video, T.O.P viết tay dòng chữ “ANOTHER DIMENSION” trên một tờ giấy trắng, báo hiệu sự khởi đầu của một chương mới trong hành trình âm nhạc của anh. Album sắp ra mắt này đánh dấu sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên của T.O.P sau 13 năm kể từ đĩa đơn kỹ thuật số DOOM DADA năm 2013. Nó cũng ra mắt khoảng ba năm sau khi anh chính thức tuyên bố rời BIGBANG vào năm 2023, trở thành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh kể từ khi rời khỏi các hoạt động nhóm. Bài hát cuối cùng của anh với Big Bang là Spring, Summer, Fall, Winter, vào tháng 4/2022. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của Big Bang.

T.O.P bị kết án 10 tháng tù giam, án treo 2 năm, vì sử dụng cần sa vào năm 2016. Vào thời điểm đó, TOP nói: "Tôi bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, chỉ đi đi lại lại giữa nhà và phòng thu âm. Lý do tôi chỉ tập trung vào âm nhạc là vì khi sáng tác nhạc, khi đứng trước micro, đó là lúc duy nhất tôi có thể thở. Tôi làm nhạc để sống. Tôi dành thời gian để tạo ra những bản nhạc mà tôi muốn nghe, và đó là cách tôi vượt qua bóng tối và nỗi đau cay đắng. Trong thời gian đó, tôi đã sáng tác rất nhiều bài hát. Tất nhiên, tôi muốn chia sẻ chúng với người hâm mộ của mình. Đó cũng là trách nhiệm của tôi". Sau khi suy ngẫm về hành động của mình, anh trở lại ngành giải trí vào cuối tháng 12/2024, với loạt phim Netflix, Squid Game 2.