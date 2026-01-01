Lee Je Hoon bước lên đỉnh vinh quang lần thứ hai cùng 'Taxi Driver'

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Tuệ Nghi
SVO - Nam diễn viên Lee Je Hoon đã giành giải thưởng cao nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình SBS 2025, đánh dấu giải thưởng lớn thứ hai của anh trong vòng 2 năm, cho vai diễn trong bộ phim truyền hình đang phát sóng 'Taxi Driver'.

Lee đã nhận được vinh dự này trong lễ trao giải được tổ chức vào tối thứ Tư đến rạng sáng năm mới tại tòa nhà SBS Prism Tower ở Sangam-dong, quận Mapo, Seoul. Anh được vinh danh cho vai diễn Kim Do Gi, một tài xế taxi tự mình trả thù thay cho các nạn nhân bị tội phạm hãm hại.

1953-5250-5559.png

Đây là lần thứ hai Lee giành giải thưởng cao nhất tại Lễ trao giải Phim truyền hình SBS. Trước đó, anh đã cùng chia sẻ giải thưởng lớn với Kim Tae Ri vào năm 2023 cho bộ phim Taxi Driver 2.

Khi nhận giải thưởng, Lee chia sẻ rằng, diễn xuất ngày càng trở nên khó khăn hơn theo thời gian: “Có nhiều lúc, tôi tự hỏi, liệu đây có phải là tất cả những gì mình có thể làm được không và chính sự ủng hộ của người hâm mộ đã giúp tôi vượt qua những nghi ngờ đó". Ngẹn ngào xúc động, anh bày tỏ lòng biết ơn khán giả vì đã duy trì series Taxi Driver hơn 5 năm và cho rằng, chính sự phẫn nộ, lòng cảm thông và hy vọng chân thành của họ rằng những tội ác như vậy sẽ biến mất, đã giúp series này tồn tại.

Dựa trên webtoon cùng tên, Taxi Driver ra mắt năm 2021 và nhanh chóng trở thành một trong những series nổi bật của đài, được mở rộng thành ba mùa. Taxi Driver 3 cũng được chọn là "Phim truyền hình của năm", một giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc về mặt nghệ thuật.

10-2016-tvn-10-2.jpg
Khán giả cũng rất phấn khích với sự trở lại của bộ ba Lee Je Hoon, Kim Hye Soo, Jo Jin Woong trong siêu phẩm truyền hình "The Second Signal" dự kiến lên sóng ngày 6/1/2026. "The Second Signal" là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình ăn khách "The Signal" năm 2016 của đài tvN. Được viết bởi Kim Eun Hee, bộ phim xoay quanh việc quá khứ và hiện tại liên lạc với nhau thông qua bộ đàm để giải quyết các vụ án chưa được giải quyết. Không chỉ là phần tiếp theo sau 10 năm, mà phim còn đánh dấu sự trở lại của biên kịch Kim Eun Hee và dàn diễn viên gốc của mùa 1, bao gồm Kim Hye Soo, Cho Jin Woong và Lee Je Hoon.
Tuệ Nghi
