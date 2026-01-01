K-pop 2026: Màn comeback toàn nhóm của 4 tên tuổi hàng đầu

SVO - Một số tên tuổi lớn nhất của K-pop đang lên kế hoạch cho sự trở lại đầy đủ nhóm vào năm 2026, tạo nên sự trùng lặp hiếm hoi giữa các nhóm nhạc hàng đầu thuộc các thế hệ khác nhau, điều này đã và đang tạo ra sự chú ý lớn.

Năm 2025, ngành công nghiệp K-pop một lần nữa khẳng định vị thế của thể loại này. Các thần tượng K-pop mới và cũ đã biểu diễn trên toàn cầu, và nhạc phim của bộ phim hoạt hình chủ đề K-pop K-Pop Demon Hunters đã trở thành một hiện tượng phòng vé. Nhạc band và ballad đều được yêu thích như nhau. Đà phát triển này dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong năm 2026.

G-Dragon, người trở lại với album thứ ba sau 11 năm, đã chứng minh sự hiện diện mạnh mẽ của mình bằng cách thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong nước năm ngoái với bài hát mới Too Bad. BLACKPINK đã có màn comeback hoành tráng với Jump, và các thành viên, những người đã khẳng định mình là nghệ sĩ solo, đã thể hiện kỹ năng trưởng thành của họ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ ba, Deadline.

Stray Kids đã thay thế BTS trong thời gian vắng mặt năm ngoái. Stray Kids, nhóm nhạc đã xây dựng được lượng fan hâm mộ đông đảo với những màn rap và trình diễn mạnh mẽ, đã đứng đầu bảng xếp hạng album chính của Billboard 200, tám lần liên tiếp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Billboard và là kỷ lục cao nhất đối với một nhóm nhạc K-pop. Nhóm nhạc hỗn hợp All Day Project đã tạo nên 'cơn sốt' với ca khúc đầu tay Famous, mở rộng phạm vi của ngành công nghiệp âm nhạc.

K-Pop Demon Hunters là một bước ngoặt quan trọng trong việc thiết lập K-pop như một nền văn hóa chính thống được yêu thích trên toàn cầu. Ca khúc Golden, do nhóm nhạc nữ hư cấu Huntrix thể hiện, đã đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard Hot 100 và càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu. Soda Pop của nhóm nhạc nam Saja Voice và Your Idol cũng đạt được thành công đồng thời.

Chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc năm nay là sự trở lại của các ngôi sao hàng đầu K-pop.Thông thường, các màn trở lại đầy đủ nhóm của các nhóm nhạc đã thành danh sẽ được sắp xếp so le để tránh trùng lặp, vì vậy thời điểm này đặc biệt đáng chú ý đối với những người hâm mộ lâu năm của thể loại Kpop. Các thành viên trong các nhóm nhạc này đã dành những năm gần đây tập trung vào các dự án solo, và sự tái hợp của họ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự quan tâm của người hâm mộ và hoạt động thương mại mới.

BIGBANG

Trong số những nghệ sĩ đầu tiên được xác nhận tham gia là nhóm nhạc nam thế hệ thứ hai BIGBANG, nhóm sẽ biểu diễn tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley ở California vào tháng Tư. Sự xuất hiện của nhóm sẽ có sự góp mặt của các thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung, và đánh dấu hoạt động nhóm lớn đầu tiên kể từ khi phát hành đĩa đơn Still Life vào năm 2022, sau khi cùng biểu diễn trên sân khấu tại các concert solo của G-Dragon và các sự kiện không chính thức khác.

BIGBANG ra mắt năm 2006 dưới trướng YG Entertainment và trở thành một trong những nhóm nhạc nam có ảnh hưởng nhất của K-pop với các bài hát như Lies, Fantastic Baby và BANG BANG BANG.

G-Dragon, trưởng nhóm và là người tạo động lực sáng tạo, đã trở lại hoạt động solo trong năm nay với album phòng thu thứ ba Übermensch và hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại 17 thành phố thu hút hơn 800.000 người. Bài hát HOME SWEET HOME của G-Dragon, hợp tác với Taeyang và Daesung, đã đứng đầu bảng xếp hạng Melon của Hàn Quốc trong hơn hai tháng.

BTS

Được hậu thuẫn bởi lượng fan hâm mộ khổng lồ trên toàn cầu, nhóm nhạc K-pop đình đám BTS cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại đầy đủ của cả nhóm sau khi tất cả bảy thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong năm 2025. Nhóm dự định phát hành album mới vào mùa Xuân năm 2026, đây là sản phẩm âm nhạc đầy đủ đầu tiên của nhóm kể từ album tuyển tập Proof năm 2022.

Trong thời gian tạm nghỉ, các thành viên vẫn hoạt động tích cực với tư cách nghệ sĩ solo. Tour diễn #RUNSEOKJIN_EP.TOUR của Jin xếp thứ bảy và tour diễn Hope on the Stage của j-hope xếp thứ tư trong danh sách 10 tour diễn K-pop có doanh thu cao nhất năm của Billboard, cho thấy sức hút riêng của từng thành viên.

Dấu hiệu cho thấy nhu cầu của người hâm mộ dành cho BTS vẫn duy trì với việc ca khúc Anpanman từ album LOVE YOURSELF 'Tear năm 2018 của nhóm đã trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard vào tháng Mười Hai. Sau khi album được phát hành trong năm 2026, một tour diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn được mong đợi diễn ra rộng rãi, dự kiến ​​sẽ kết nối lại ARMY trên toàn cầu.

BLACKPINK

BLACKPINK cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại đầy đủ của cả nhóm vào năm tới, sau khi kế hoạch phát hành vào mùa Đông được dời sang đầu năm 2026. Nhóm chưa phát hành album phòng thu nào kể từ Born Pink năm 2022. Vào tháng 7/2025, BLACKPINK đã khởi động tour diễn vòng quanh thế giới DEADLINE và trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert solo tại Sân vận động Wembley ở London.

Bốn thành viên của nhóm cũng tiếp tục xây dựng hình ảnh cá nhân vững chắc trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Rosé nhận được ba đề cử giải Grammy, bao gồm "Bài hát của năm", với bản hit APT. năm 2024 hợp tác cùng nhạc sĩ người Mỹ Bruno Mars, trong khi album solo đầu tay của Jennie, Ruby được Rolling Stone bình chọn là một trong những "Album hay nhất năm 2025". Lisa giành giải "Nghệ sĩ K-Pop xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards cho Born Again trong khi Jisoo cũng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với tác phẩm solo EYES CLOSED.

Với việc mỗi thành viên đều vươn lên vị thế ngôi sao hạng A toàn cầu trong thời gian nhóm tạm ngừng hoạt động, sự trở lại đầy đủ của BLACKPINK được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

EXO

Đà phát triển cũng đang được xây dựng cho EXO, nhóm sẽ phát hành album phòng thu thứ tám REVERXE vào ngày 19/1. Album này tiếp nối EXIST từ tháng 7/2023. Nhóm nhạc nam thế hệ thứ ba đã xuất hiện vào đầu tháng này tại Lễ trao giải Melon Music Awards (MMA) 2025 ở Seoul, báo hiệu sự trở lại hoạt động nhóm với sự ủng hộ to lớn từ người hâm mộ.

Lần trở lại này sẽ có sự góp mặt của sáu thành viên Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun và Lay, trong khi Chen, Baekhyun và Xiumin sẽ vắng mặt do tranh chấp hợp đồng đang diễn ra với SM Entertainment.