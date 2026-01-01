'Lộ hint' cặp đôi sao Hàn Quốc đang cùng nhau đón Năm mới từ một chi tiết không ngờ đến

Hình ảnh phản chiếu trên chiếc thìa trong bức ảnh được đăng tải trên Instagram của một nam diễn viên Hàn Quốc dường như cho thấy anh ấy không đón Năm mới một mình.

Ngày 1/1, một bài đăng đã được tải lên tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên Byun Yo Han, với nội dung: “Năm 2025 đã qua, và mong rằng năm 2026 sẽ là năm bạn bước đi chậm rãi theo hướng của riêng mình. Trên hết, hãy giữ gìn sức khỏe. Chúc mừng Năm mới! Đối với những ai chưa từng ăn canh bánh gạo, hãy cầm thìa lên và thưởng thức một miếng. Chúc mừng Năm mới!”.

Trong bức ảnh được công bố, Byun đã chuẩn bị bánh gạo và canh hoành thánh cho bữa ăn đầu Năm mới. Món canh bánh gạo được bày trí gọn gàng, một bát cơm và kim chi củ cải cắt hạt lựu trông rất ngon miệng, trong khi nhiều người đang suy đoán về người phản chiếu trong chiếc thìa. Người hâm mộ đoán rằng, vì có hai người phản chiếu chứ không phải một, nên Byun Yo Han có thể đang đón Năm mới cùng Tiffany. Hiện tại, Byun Yo Han đang có mối quan hệ nghiêm túc với Tiffany, thành viên nhóm nhạc nữ Girls’ Generation và là một diễn viên, và họ có kế hoạch kết hôn.