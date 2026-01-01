'Mở bát' đầu năm của các 'sao Hàn': Xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ

SVO - Ahn Hyo Seop của 'KPop Demon Hunters' sẽ mở màn năm mới trên chương trình 'The Tonight Show' của đài NBC, đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng trong sự nghiệp ngày càng phát triển tầm ảnh hưởng toàn cầu của anh.

Nam diễn viên Hàn Quốc Ahn Hyo Seop chuẩn bị khởi đầu năm 2026 trên một trong những sân khấu lớn nhất của truyền hình Mỹ, khi anh xuất hiện trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon của đài NBC, đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng trong sự nghiệp ngày càng phát triển tầm ảnh hưởng toàn cầu của anh.

Chương trình này, được coi là một trong những chương trình trò chuyện đêm khuya có ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ, đã từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực giải trí, chính trị và thể thao. Lời mời tham gia chương trình được xem là dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng quốc tế của anh đã mở rộng vượt xa cộng đồng người hâm mộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Trong năm qua, Ahn đã bận rộn với một loạt dự án dày đặc, bao gồm phim Netflix KPop Demon Hunters, phim điện ảnh Omniscient Reader và quay phim cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt của đài SBS, Sold Out Again Today.

Bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters, trong đó Ahn lồng tiếng cho nhân vật chính Jinu, đã trở thành một hiện tượng bất ngờ. Bộ phim đã vượt qua 500 triệu lượt xem toàn cầu chỉ trong vòng 27 tuần kể từ khi phát hành và nằm trong danh sách những bộ phim gốc được xem nhiều nhất của Netflix. Tác phẩm này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, bao gồm "Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim New York" cho "Phim hoạt hình xuất sắc nhất", cũng như được đề cử ở ba hạng mục của Giải Quả cầu Vàng và hai hạng mục của Giải "Lựa chọn của giới phê bình".

Nhạc phim đã nhận được 5 đề cử Grammy và đạt chứng nhận đĩa Bạch Kim kép. Các nhà phê bình cho rằng diễn xuất của Ahn trong phim gây ấn tượng bởi vì anh không chỉ đơn thuần lồng tiếng mà còn truyền tải chiều sâu cảm xúc và giúp định hình bản sắc câu chuyện của bộ phim.

Sự quan tâm dành cho nam diễn viên tiếp tục tăng lên cùng với việc phát hành quốc tế dần dần của Omniscient Reader, bộ phim đã được bán bản quyền cho 113 quốc gia. Mặc dù chủ yếu giới hạn việc quảng bá ở nước ngoài bằng các cuộc phỏng vấn từ xa với các kênh truyền thông như CBS News và tạp chí Time, sự quan tâm của truyền thông toàn cầu vẫn tiếp tục, dẫn đến những lời kêu gọi xuất hiện trực tiếp.

Bước đi lớn đầu tiên của anh theo hướng đó sẽ là chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nơi anh dự kiến ​​sẽ chào đón khán giả quốc tế trước một lịch trình quảng bá rộng rãi hơn, bao gồm cả các thông điệp cuối năm thông qua các đài truyền hình lớn của Mỹ như CNN. Các chuyên gia trong ngành nhận xét rằng đây đánh dấu một nỗ lực tiếp cận bền vững chứ không phải là một lần xuất hiện duy nhất.

Đà phát triển của Ahn dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào năm 2026, khi anh trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình của đài SBS, "Sold Out Again Today".

Tập có sự tham gia của Ahn Hyo Seop trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon sẽ được phát sóng vào ngày 12/1, lúc 11h35 tối (giờ địa phương) trên kênh NBC và sẽ có sẵn để xem trực tuyến vào ngày hôm sau trên Peacock.