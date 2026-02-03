Á hậu Châu Anh và Vân Nhi hội ngộ, khoe vẻ đẹp rạng rỡ cùng hành trình lan toả giá trị cộng đồng

SVO - Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa, những người đẹp của 'Hoa hậu Việt Nam' 2024 đang rục rịch chuẩn bị cho một năm nhiều 'bùng nổ'.

Mới đây, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng các đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 là "Đại sứ Nhân ái" Nguyễn Phương Nhi, "Đại sứ Du lịch và Môi trường" Phạm Thùy Dương, "Đại sứ Thể thao và Thời trang" Đinh Hoàng Linh Đan đã hội ngộ trong sự kiện gặp gỡ cuối năm của công ty chủ quản. Sự xuất hiện của dàn Á hậu và người đẹp đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả và giới truyền thông.

Dàn người đẹp của "Hoa hậu Việt Nam 2024" khoe vẻ đẹp rạng rỡ tại sự kiện.

Á hậu Châu Anh cùng Á hậu Vân Nhi gây bất ngờ cũng như thu hút sự quan tâm đặc biệt, khi mặc trang phục và make-up giống nhau. Cả 2 đang được quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hộ,i với những khoảnh khắc khoe vẻ đẹp ấn tượng, không tì vết.

Á hậu Châu Anh khoe vẻ đẹp nền nã cùng tà áo dài. Cô cho biết, trong nửa năm đương nhiệm, cô được tham gia đồng hành cùng Ban tổ chức 'Hoa hậu Việt Nam' trong nhiều chuyến đi từ thiện, xã hội ý nghĩa, giúp đỡ bà con vùng bão lũ. Ngoài ra, Châu Anh cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ diễu hành A80 nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sở hữu nhiều tài lẻ như hát, múa và chơi piano, Châu Anh cho biết, cô đang tập trung cho việc học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi kết thúc nhiệm kỳ, Châu Anh sẽ học nâng cao để chinh phục lĩnh vực giải trí, nếu có cơ hội.

Á hậu Vân Nhi cũng đã có một hành trình đáng nhớ sau chung kết 'Hoa hậu Việt Nam' 2024. Bên cạnh các hoạt động xã hội, cô cũng bắt đầu với điện ảnh cùng vai diễn trong phim đầu tay "Chuyện tình Khau Vai". Vân Nhi cho biết, cô đang cố gắng trau dồi để có thể tiếp tục phát triển bản thân trong lĩnh vực diễn xuất.

Sau cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam' 2024, "Đại sứ Du lịch và Môi trường" Thùy Dương đã nhận tấm bằng tốt nghiệp Xuất sắc tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Sắp tới, cô sẽ tham gia vào nhiều hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường. "Tôi muốn được nhớ đến như một người trẻ kiên trì và bền bỉ với các dự án môi trường dài hơi, hơn là chỉ dừng lại ở hình ảnh một người đẹp truyền cảm hứng nhất thời", người đẹp Phạm Thùy Dương chia sẻ.

Sau cuộc thi 'Hoa hậu Việt Nam' 2024, "Đại sứ Thể thao và Thời trang" Đinh Hoàng Linh Đan quyết định "Bắc tiến" để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Bên cạnh lĩnh vực thời trang, Linh Đan cũng đang nỗ lực để bước chân vào nghệ thuật.