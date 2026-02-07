Một con ngựa khổng lồ làm từ đường, cao 4 mét cập bến Thượng Hải 'gây sốt' cõi mạng

Theo thông tin từ Thông tấn xã Trung Quốc và báo China Daily, tác phẩm nghệ thuật bằng đường khổng lồ cao 4 mét mang tên "Pegasus" (Phi Mã), do nghệ sĩ đường Zhou Yi (hay còn gọi là Chu Nghị) tạo ra, là một trong những tác phẩm nằm trong triển lãm chủ đề "Mong may mắn đến ngay, phước lành tràn ngập mùa Xuân đường". Xứ sở nghệ thuật đường đón năm mới của "Vua đường Zhou Yi" được tổ chức tại quảng trường Zhengda, Lục Gia Chuỷ, Thượng Hải.

Zhou Yi, hay Chu Nghị, được mệnh danh là "vua đường" (Sugar King), nổi tiếng tại Trung Quốc với tài năng nghệ thuật tạo hình bánh bọc đường tuyệt đẹp, đặc biệt là các tác phẩm mỹ nữ cổ trang. Tác phẩm của ông kết hợp văn hóa truyền thống Trung Hoa với kỹ thuật làm bánh hiện đại, gây ấn tượng mạnh trên các sân chơi quốc tế.

Sử dụng hàng tấn nguyên liệu thô, Zhou Yi đã giấu những lời chúc phúc truyền thống bên trong một xứ sở nghệ thuật đường kỳ diệu, biến nơi đây thành điểm chụp ảnh "ngọt ngào" nhất cho năm mới. Triển lãm cũng trưng bày 10 tác phẩm fondant mới (những chiếc bánh kem hoặc bánh ngọt được trang trí, bao phủ bởi một loại kẹo đường dẻo mịn, có khả năng tạo hình cao và giữ màu tốt. Thường làm từ đường bột, gelatin và siro ngô, fondant cho phép tạo ra các chi tiết điêu khắc phức tạp như nhân vật, hoa văn 3D, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, láng mịn cho bánh) của Zhou Yi, mỗi tác phẩm đều được chế tác tinh xảo và kết hợp hoàn hảo các yếu tố may mắn của năm mới với kỹ thuật nghệ thuật đường tuyệt vời. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 3/3.