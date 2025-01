Đông Ấm trao yêu thương - Thắp sáng ước mơ trẻ thơ

SVVN - Sáng 21/1, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và lực lượng chức năng tham gia Lễ ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2025 tại Hà Nội. Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến kêu gọi thanh niên tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền và phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo một mùa Xuân an toàn, văn minh.