Dreamworks tham vọng trở lại đường đua Oscar, Anne Hathaway sánh đôi cùng Ewan McGregor trong 'bom tấn siêu nhiên'

SVO - Mùa phim Hè của Hollywood đã bắt đầu lộ diện những dự án sẽ tham gia 'đường đua' mản ảnh hấp dẫn nhất trong năm.

"Dàn sao" quy tụ trong "bom tấn" hoạt hình

Dreamworks đã chính thức ra mắt trailer đầu tiên của Hòn đảo quên lãng, có tựa gốc là Forgotten island. Bộ phim hoạt hình Hollywood đầu tiên lấy cảm hứng từ thần thoại dân gian Philippines.

Đây là câu chuyện về hai người bạn thân từ thuở nhỏ, buộc phải sát cánh bên nhau để bảo vệ những kỷ niệm họ từng có trước khi chính thức rời xa.

Hòn đảo quên lãng quy tụ sự tham gia của các diễn viên Philippines và các "ngôi sao" Mỹ gốc Philippines, bao gồm Liza Soberano, Lea Salonga, Dolly de Leon, Jo Koy, Manny Jacinto và ca sĩ kiêm nhạc sĩ HER.

Song hành cùng dàn sao đến từ “xứ sở nghìn đảo” chính là những "ngôi sao" Dave Franco, Jenny Slate, Ronny Chieng. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình Hollywood được lấy cảm hứng trực tiếp từ các yếu tố văn hóa bản địa của Philippines.

Cái tên triển vọng của phim Hè 2026

Ngày tàn của phố Oak - The end of Oak street với sự tham gia của Anne Hathaway và Ewan McGregor. Phim mang đến câu chuyện độc đáo về một thảm họa thiên nhiên làm đảo lộn cuộc sống của một khu phố nhỏ yên bình.

Đoạn phim vừa công bố mở đầu bằng hình ảnh hành lang của gia đình Platt trong một đêm mưa bão vần vũ. Ngay sau đó, khung cảnh cả gia đình cùng nhau chạy trốn, hay cảnh vợ chồng Platt nhìn nhau đầy xúc động như thể đang đứng trước một cuộc chia ly hiện ra, báo hiệu một viễn cảnh tương lai đen tối cho cả gia đình khi cơn bão này qua đi.

Không chỉ vậy, ở cuối đoạn trailer, khán giả còn được thấy hình ảnh một sinh vật khổng lồ giống như khủng long đang săn lùng các cư dân của khu phố. Tất cả những chi tiết này hứa hẹn Ngày tàn của phố Oak sẽ là một bom tấn chủ đề thảm họa - quái vật cực kỳ mới lạ.

Phim lấy bối cảnh sau khi một thảm họa thiên nhiên xé toạc phố Oak khỏi khu ngoại ô và đưa cả con phố đến một nơi xa lạ. Gia đình Platt nhanh chóng nhận ra rằng chỉ bằng cách luôn đứng bên nhau, họ mới có thể vượt qua vận mệnh nghiệt ngã này. Phim sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn David Robert Mitchell, với J.J. Abrams ngồi ghế sản xuất.