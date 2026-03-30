GREY D trở lại sau 2 năm, thẳng thắn đối diện với vấn đề đánh mất mình

SVO - GREY D trở lại sau 2 năm vắng bóng cùng với những chiêm nghiệm mới mẻ. Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với nam ca sĩ để lắng nghe 2 năm qua anh đã làm gì.

Sau 2 năm lùi lại để quan sát và tích lũy, GREY D trở lại với một diện mạo trưởng thành hơn, không chỉ ở âm nhạc mà còn ở cách xây dựng thế giới nghệ thuật của riêng mình. Ngoài ra, GREY D đã phát hành Side A - Ánh Sáng, thuộc album phòng thu đầu tay ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM.

Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại sau 2 năm gần như “ở ẩn”, mà còn là bước chuyển mình rõ rệt về tư duy và chiêm nghiệm của GREY D. Side A - Ánh Sáng gồm 7 tracks, vận hành như một dòng chảy cảm xúc liên tục, không bị bó buộc bởi cấu trúc hay thể loại.

Thời gian "ở ẩn", anh đối diện với những gì?

Tôi nghĩ, do mình đang không là chính mình thôi. Ngay cả sự lựa chọn của mình, nhiều khi cũng dễ bị ảnh hưởng bởi người ngoài mà. Tôi đã hết bị tình trạng đó rồi. Tôi bắt đầu chỉ nghe theo cái tiếng nói bên trong mình. Tôi chỉ làm những gì mà bản thân cảm thấy vui. Tôi nghĩ, mình bắt đầu hiểu bản thân, vui vẻ hơn sau khoảng thời gian vừa qua.

Anh vượt qua giai đoạn đó như thế nào?

Tôi chỉ đơn giản muốn trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, thay vì là lao đầu vào guồng quay công việc. Tôi tập gym, chạy bộ, như cách nuôi dưỡng tinh thần tốt hơn. Tôi nghĩ, sức khỏe tinh thần và thể chất nên phát triển song song.

Vậy trong giai đoạn không làm gì liên quan đến âm nhạc, GREY D lấy tiền đâu để sống?

Thật ra, tôi có tiền tác quyền âm nhạc, cho nên, tôi vẫn có thể trang trải cuộc sống, có thêm thời gian để phát hành album mới lần này.

Gia đình có hỗ trợ như thế nào để anh vượt qua giai đoạn đó?

Những lúc mất cảm hứng, tôi thường ở một mình. Tôi tự đối diện với những vấn đề của mình. Thật ra, tôi không chia sẻ quá nhiều cho bạn bè hay người thân biết. Mọi người chỉ biết là tôi "biến mất" trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Tất nhiên, gia đình vẫn bên cạnh, chia sẻ và lắng nghe mỗi khi tôi cần.

Từ album này, GREY D đã thật sự sẵn sàng để trở lại âm nhạc một cách lâu dài hay chỉ là một sự trở lại để thỏa mãn cái tôi âm nhạc sau một giai đoạn im ắng?

Tôi nghĩ, bản thân không nói trước được điều gì cả. Nhưng mà tôi nghĩ, đây sẽ là một cột mốc đầu tiên. Nó sẽ bền bỉ, vững chãi hơn. Tôi tìm được hướng đi mới của mình. Và tôi sẽ tiếp tục từ album này để phát triển ra rất nhiều điều mới mẻ khác.

Tại sao album lại chia thành hai vế ánh sáng và màn đêm?

Tôi nghĩ, màn đêm là một cái cách nhìn nhận rất khác so với tôi trước đây. Chẳng hạn, tôi chấp nhận nỗi buồn, đối diện những cái cảm xúc tiêu cực và sống cùng với nỗi buồn. Tôi nghĩ, đó cũng là cách để nuôi cảm xúc tối. Và những cảm xúc sáng cũng sẽ được nuôi dưỡng theo. Mọi thứ thiên về kiểu dòng chảy, không bị đóng khung vào một thể loại hay cấu trúc cụ thể. Âm nhạc của tôi được làm theo cảm xúc, tới đâu làm tới đó.

Trong album này, ca khúc nào mà GREY D thấy thể hiện đúng tâm tư của mình nhất?

Thật ra, tất cả các bài trong album tôi đều thích. Nhưng mà gần đây, tôi thích Hơi thở của gió, vì nó khá giống với hành trình khi tôi làm album này. Một hành trình có ý nghĩa lớn đối với tôi. Hơi thở của gió giống như một người nghe theo tiếng gọi ở bên trong mình. Họ nghe theo "cái flow", cái dòng chảy của mình. Và họ đi theo. Họ không biết sẽ đi về đâu nhưng họ muốn đi về nơi đó thôi.

Cảm ơn GREY D về cuộc trò chuyện này!