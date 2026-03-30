Rò rỉ visual hai nam diễn viên được Hồng Ánh gọi là 'chiến thần không góc chết', lên phim sáng bừng cả góc hình

SVO - Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy đang tạo được ấn tượng tốt cho khán giả trong 'Vì mẹ anh phán chia tay'. Đến cả các nghệ sĩ kỳ cựu cũng dành lời khen cho hai nam diễn viên này.

Trần Ngọc Vàng gây ấn tượng với vai Phan Minh trong phim này. Đây là nhân vật “con nhà người ta” nhưng luôn chịu áp lực chứng minh bản thân. Không có quan hệ huyết thống với gia đình, anh buộc phải hoàn hảo để được công nhận, trong khi mọi ưu ái đều dành cho Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng).

Ghi điểm nhờ lối diễn tiết chế, Trần Ngọc Vàng khắc họa rõ nội tâm kìm nén qua ánh mắt và biểu cảm: “Đây là hình tượng tôi muốn theo đuổi. Một nhân vật cẩn trọng, trưởng thành và chín chắn hơn mà trước giờ tôi chưa thể hiện. Tuyến tình cảm trong phim kỳ lạ lắm nhưng sẽ khiến người xem tò mò”.

Trần Ngọc Vàng cũng bày tỏ mong muốn thử sức với vai Triệu Phú: “Nếu được hoán đổi, tôi muốn vào vai Triệu Phú do Võ Điền Gia Huy thủ vai. Nhân vật này rất thú vị, nhiều màu sắc và mang lại nhiều cơ hội học hỏi, rèn luyện diễn xuất. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa tôi đánh giá thấp vai Phan Minh. Tôi rất yêu quý nhân vật này".

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận nhận xét: “Với Trần Ngọc Vàng, tôi đánh giá rất cao cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Vàng có ý thức rõ ràng trong cách xây dựng nhân vật, luôn chủ động trao đổi trước mỗi cảnh quay”.

Nữ nghệ sĩ Hồng Ánh ưu ái gọi thế hệ đàn em như Trần Ngọc Vàng và Võ Điền Gia Huy là những viên đá quý: “Dàn cast nam trẻ trong Vì mẹ anh phán chia tay như những viên kim cương đang khẳng định mình qua từng dự án. Nhan sắc thì không phải bàn. Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng đều là chiến thần không góc chết, lên phim sáng bừng cả góc hình”.

Võ Điền Gia Huy nhận được sự đánh giá cao từ các tiền bối, đặc biệt là NSND Lan Hương: “Dù chưa có dịp trò chuyện ngoài đời nhưng bạn đã thể hiện ngay được mối quan hệ bà cháu gần gũi thân thiết, điều đó làm tôi nể trọng”.

Đáp lại tình cảm đó, Võ Điền Gia Huy bày tỏ sự trân trọng khi lần đầu được hợp tác với nghệ sĩ gạo cội: “Tôi cảm thấy cô Lan Hương thương mình theo thời gian. Sự nuông chiều, những cái xoa đầu, những lần chia sẻ đồ ăn đều rất quý, giúp tôi cảm nhận rất rõ và tin tưởng vào tình cảm bà cháu giữa cả hai”.