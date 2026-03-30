Isaac, HIEUTHUHAI cùng 'vũ trụ say hi' khuấy đảo Mega Concert khai mạc 'Năm Du lịch quốc gia 2026'

SVO - Vừa qua, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ VHTTDL cùng DatVietVAC tổ chức 'Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026', với chủ đề 'Đại ngàn chạm biển xanh', tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Đây cũng là lần đầu tiên, một lễ khai mạc được nâng cấp thành đại nhạc hội, vượt khỏi khuôn khổ một chương trình nghi lễ, trở thành một không gian lễ hội đúng nghĩa, nơi âm nhạc, cảm xúc và sự tương tác với khán giả cùng bùng nổ, tạo điểm chạm giữa văn hóa bản địa và đời sống giải trí đương đại tới công chúng.

Isaac 'cháy' hết mình trong Mega Concert đặc biệt.

Ở phương diện trình diễn, HIEUTHUHAI vẫn giữ vững hình ảnh một performer có gu, biết cách kiểm soát sân khấu và tương tác với khán giả, khiến mỗi lần xuất hiện đều mang theo sự chú ý đặc biệt.

Đặc biệt, khoảnh khắc các nghệ sĩ từ 'vũ trụ say hi' cùng xuất hiện trong tiết mục mashup hai ca khúc Còn gì đẹp hơn và Khát vọng làm người Việt Nam đã trở thành điểm nhấn cảm xúc của đêm diễn. Sự hòa quyện giữa tinh thần tự hào dân tộc và năng lượng âm nhạc hiện đại khiến cả khán đài vỡ òa trong một khoảnh khắc cộng hưởng giàu cảm xúc.

Khoảnh khắc đẹp nhất đêm diễn cùng tiết mục "Khát vọng là người Việt".

Không dừng lại ở đó, sân khấu nhanh chóng chuyển sang các màn kết hợp đặc biệt - nơi những "Anh trai" của mùa 1, mùa 2 và các "Em xinh" lần lượt xuất hiện trong sự bất ngờ của khán giả. Sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn mới mẻ cả về âm nhạc lẫn dàn dựng, với đội hình vũ đạo đông đảo, hiệu ứng ánh sáng đồng bộ và thiết kế sân khấu mang tinh thần concert hiện đại. Những bản hit đình đám cùng nhiều ca khúc được phối mới riêng cho đêm khai mạc đã biến không gian chương trình thành một lễ hội âm nhạc ngoài trời đúng nghĩa. Khán giả không chỉ theo dõi mà còn hòa giọng, tương tác và trở thành một phần của màn trình diễn, tạo nên bầu không khí bùng nổ xuyên suốt đại nhạc hội.

buitruonglinh và Juky San tạo không gian đẹp siêu thực trên sân khấu.

Hurry Khang gây ấn tượng mạnh mẽ cùng những bản hit, khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'.

Tiếp nối là Hào khí Tây Sơn, chương diễn mang tinh thần sử thi, tôn vinh truyền thống anh hùng và ý chí kiên cường của vùng đất võ. Khép lại phần thực cảnh, Đại ngàn chạm biển xanh trở thành biểu tượng cho sự giao thoa giữa núi rừng và đại dương, mở ra khát vọng kết nối và phát triển trong tương lai. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tư duy dàn dựng hiện đại giúp khán giả đồng thời cảm nhận được chiều sâu lịch sử và nhịp chuyển mình của đời sống văn hóa hôm nay.