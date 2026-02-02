Dù không có mặt nhưng đây là cái tên châu Á nổi bật nhất 'Grammy' 2026

Teddy, người sáng lập kiêm CEO của The Black Label, đã làm nên lịch sử khi trở thành nhà sản xuất K-pop đầu tiên giành được giải Grammy. Ca khúc Golden mà Teddy tham gia sản xuất cho loạt phim hoạt hình K-Pop Demon Hunters của Netflix, đã giành giải "Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh" tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68.

Hạng mục này vinh danh các nhạc sĩ sáng tác nhạc gốc cho các phương tiện truyền thông hình ảnh như phim ảnh, phim truyền hình và trò chơi điện tử. Bên cạnh Teddy, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn EJAE, 24 và nhóm sản xuất IDO (Lee Yoo Han, Kwak Jung Gyu và Nam Hee Dong) cũng đóng góp vào ca khúc này. Đây là lần đầu tiên một nhà soạn nhạc hay nhà sản xuất K-pop nhận được giải Grammy.

Trong bài phát biểu nhận giải, 24 chia sẻ: “Chúng tôi dành tặng vinh dự này cho Teddy, một người tiên phong thực sự của K-pop, người đã đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường này”.

Golden là bài hát chủ đề chính tô điểm cho cảnh cao trào của nhóm nhạc hư cấu Huntrix trong phim khi họ đạt được mục tiêu, và nhờ thành công toàn cầu của tác phẩm, nó đã "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. Ca khúc này đã giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng chính Billboard Hot 100 của Billboard suốt 8 tuần liền và UK Official Singles Chart Top 100 năm ngoái. Tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 vừa qua, nó đã giành giải "Ca khúc gốc hay nhất trong phim điện ảnh", nâng cao vị thế của K-pop.

Teddy ra mắt năm 1998 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc hip-hop nam 1TYM thuộc YG Entertainment. Họ bắt đầu sự nghiệp ca hát với album đầy đủ đầu tiên, One Time For Your Mind và tiếp tục tạo ra những bản hit như Without You, Hot Hot, One Love và Kwaechi Na Ching Ching... Tuy nhiên, họ kết thúc sự nghiệp vào năm 2005 với album đầy đủ thứ năm, One Way, trong đó có bài hát Do You Know Me?.

Kể từ đó, với vai trò nhà sản xuất dưới trướng YG Entertainment, Teddy đã khẳng định vị thế của mình trong làng K-pop, tạo ra nhiều bài hát 'hit' cho các nghệ sĩ như BIGBANG, 2NE1 và BLACKPINK. Năm 2016, anh thành lập The Black Label, một công ty trực thuộc YG Entertainment. Kể từ đó đã dẫn dắt nhiều dự án thành công với các nghệ sĩ như MEOVV và ALLDAY PROJECT. Anh ấy cũng được vinh danh với giải "Nhà sản xuất xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Âm nhạc lớn Hàn Quốc năm 2025, cùng với iM Bank.