SVVN - Nguyễn Phi Yến (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Cô từng đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Ngữ văn, huy chương Đồng môn Ngữ văn khu vực đồng bằng duyên hải Bắc Bộ, giải Nhì cấp quốc gia môn Ngữ văn. Được tuyển thẳng 3 trường đại học: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân. GPA hiện tại của Phi Yến đạt 3.79/4.0. Ngoài việc học, Yến đang làm thêm việc ở vị trí nhân viên đối ngoại tại Yên Văn.

Hãy luôn tin vào giá trị của bản thân

Mình đã từng băn khoăn không biết liệu rằng có nên đi thi học sinh giỏi quốc gia hay không vì sợ thất bại. Mình cũng từng lo lắng khi đặt nguyện vọng vào Học viện Ngoại giao bởi lời đồn nếu không phải “con ông cháu cha” thì sẽ khó xin việc. Nhưng khi đã bước qua những sợ hãi ấy, mình hiểu rằng rào cản duy nhất chính là những giới hạn do bản thân đặt ra. Nếu không dám dấn thân, cố gắng hết sức thì những ước mơ chính đáng của mình sẽ gãy cánh và mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Nếu luôn hoài nghi vào giá trị của bản thân, chúng ta sẽ tự thu mình lại và đánh mất đi nhiều cơ hội quý giá.

Dù đã từng có người nói rằng, mình không có khả năng đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia, mình vẫn nỗ lực ôn thi miệt mài. Có những đêm mình viết bài đến 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ. Mình cũng đã dũng cảm bước chân vào Học viện Ngoại giao bởi tin rằng chỉ cần có năng lực thực sự, mình sẽ có thể chạm tay đến thành công dù chẳng phải “con ông cháu cha”. Nếu bạn hỏi mình rằng có tự tin 100% vào những quyết định ấy của bản thân hay không, thực lòng mình không dám khẳng định. Nhưng bạn biết không, nếu cứ sợ sệt, mình sẽ chẳng làm được gì. Dù không đạt được kết quả mỹ mãn như mong ước thì ít nhất mình đã chiến thắng chính bản thân, dám ước mơ và dám hành động.

Đi theo “bản đồ” của riêng mình

Bước chân vào cánh cửa đại học, thời gian đầu, mình đã bị áp lực đồng trang lứa. Môi trường tại Học viện Ngoại giao có rất nhiều bạn sinh viên ưu tú, năng động và đạt được nhiều thành tích, có việc làm tốt từ những năm học đầu tiên. Đã có một khoảng thời gian mình không ngừng so sánh bản thân với các bạn khác và rơi vào trạng thái căng thẳng. Mình dần học cách lắng nghe tiếng nói bên trong nhiều hơn để cố gắng hiểu bản thân và cân bằng lại cảm xúc. Bên cạnh việc học tập ở trường và đi làm thêm bên ngoài, mình cố gắng sắp xếp những khoảng thời gian trống trong tuần để đi dạo ở công viên, nghe nhạc, nghe podcast, đọc sách,... Những hoạt động ấy giúp mình có thể bình tâm và nhận ra được nhiều thứ quan trọng.

Sau cùng, mình hiểu rằng thật bất công nếu đem so sánh điểm mạnh của người khác với điểm yếu của chính mình. Bạn biết không, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, bởi mỗi người sinh ra đã là cá thể riêng biệt và có một sứ mệnh riêng. Mỗi người trong chúng ta có xuất phát điểm và con đường phát triển khác nhau. Những ưu điểm của mọi người xung quanh không phải là lý do để bạn tự trách mình làm không đủ tốt. Hiểu được điều ấy, mình tập trung vào bản thân nhiều hơn, tích cực học ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng chuyên môn, cố gắng hoàn thành tốt những công việc đảm nhiệm ở công ty,… Mình tin rằng “Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã” (H.Andersen).

Cho bản thân nhiều cơ hội để trải nghiệm

Từ khi trở thành một cô sinh viên, mình đã có trải nghiệm với một số công việc để tích lũy thêm kinh nghiệm. Vì yêu thích môn Văn nên mình đã đi dạy gia sư và ôn thi cho các bạn học sinh lớp 12. Được giảng dạy kiến thức Ngữ văn, giúp các bạn thêm yêu mến văn chương và đạt điểm cao trong kỳ thi đại học là niềm hạnh phúc to lớn đối với mình. Đây cũng là cơ hội tốt để mình học cách lắng nghe người khác nhiều hơn và học cách truyền tải thông điệp sao cho đúng.

Hiện tại, mình đang là nhân viên đối ngoại cho Yên Văn - một doanh nghiệp xã hội với nỗ lực thúc đẩy quá trình đổi mới dạy và học môn Ngữ văn. Với vị trí làm việc này, mình đã học được nhiều điều từ cách giao tiếp với đồng nghiệp, với cấp trên đến cách làm việc, trao đổi và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác…Làm việc tại một doanh nghiệp xã hội, mình rất vui vì có thể tạo ra được những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Ngoài ra, mình cũng đã từng có trải nghiệm với nghề SEO content (sáng tạo nội dung để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) trong thời gian ngắn. Trong tương lai gần, mình vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm ở các ngành nghề liên quan đến chuyên môn như: Báo chí, Truyền thông và Văn hoá đối ngoại.

Mình mong rằng, những kinh nghiệm được tích lũy khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ giúp mình có được nhiều cơ hội việc làm tốt khi ra trường. Hy vọng các bạn sinh viên đừng ngần ngại khi bắt đầu một điều gì mới mẻ, cũng đừng tự ti vì mình còn nhiều thiếu sót khi làm việc. Qua quá trình trau dồi và rèn luyện, chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều thứ và chắc chắn rằng bạn hoàn toàn có thể tự hào khi đặt bút viết chúng vào trong CV việc làm của mình.